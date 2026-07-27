La nuova Hyundai Tucson pizzicata durante i test

La nuova Hyundai Tucson si avvicina al debutto e le prime foto spia dei prototipi impegnati nei test su strada iniziano a svelare la direzione intrapresa dalla Casa coreana.

Il SUV - tra i modelli di maggior successo del marchio - sarà completamente rinnovato nel corso del 2027 e promette cambiamenti profondi rispetto all'attuale generazione. Oltre a un design decisamente più squadrato e massiccio, ispirato ai modelli più recenti della gamma Hyundai, sono attesi interni completamente riprogettati con il nuovo sistema operativo Pleos Connect e una gamma motori composta esclusivamente da versioni full hybrid e plug-in.

Cambio di stile

Pur essendo ancora pesantemente camuffata, è evidente che la Hyundai Tucson 2027 abbandonerà le forme che caratterizzano il modello lanciato nel 2020.

Il frontale appare molto più verticale, con un cofano piatto e una calandra sensibilmente più ampia. Anche il muso sembra più arrotondato, mentre la fiancata adotta superfici più pulite e tese, con un'impostazione generale che ricorda quella della più grande Santa Fe e, per alcuni aspetti, anche delle ultime Kia.

Anche il posteriore sarà completamente ridisegnato. Le foto spia mostrano una nuova disposizione della targa, che non sarà più integrata nel portellone ma nel paraurti, mentre i gruppi ottici adotteranno uno sviluppo verticale collegato da una sottile barra luminosa orizzontale. Una soluzione che dovrebbe conferire maggiore personalità al SUV e allinearlo al nuovo linguaggio stilistico della Casa.

Il nuovo sistema operativo Pleos

Le novità continueranno anche all'interno dell'abitacolo della Hyundai Tucson 2027, che sarà fortemente digitalizzato ma senza rinunciare completamente ai comandi fisici per le funzioni principali.

La nuova Tucson dovrebbe essere uno dei primi modelli Hyundai a utilizzare il sistema operativo Pleos OS, basato su Android Automotive e sviluppato per la nuova generazione di veicoli software-defined del marchio.

Gli interni della Hyundai Santa Fe potrebbero ispirare quelli della Tucson Foto di: Hyundai

Al centro della plancia troverà posto un grande display, che secondo le indiscrezioni potrebbe avere una diagonale compresa tra 12,9 e 14,6", oppure essere affiancato da un secondo schermo da 12,3 pollici all'interno di un unico pannello curvo.

L'infotainment sarà affiancato dall'assistente virtuale Gleo, basato sull'intelligenza artificiale e capace di comprendere il linguaggio naturale per gestire navigazione, climatizzazione e numerose funzioni della vettura. Hyundai, tuttavia, sembra intenzionata a mantenere alcuni pulsanti fisici dedicati alle funzioni più utilizzate, una soluzione sempre più apprezzata dagli automobilisti.

Solo motori elettrificati

Sotto il cofano la nuova Hyundai Tucson 2027 dovrebbe dire definitivamente addio alle versioni esclusivamente termiche, puntando su una gamma completamente elettrificata.

Hyundai Tucson Plug-In, il modello attuale Foto di: Motor1 Italy

La versione full hybrid dovrebbe continuare a utilizzare il quattro cilindri turbo benzina da 1,6 litri, abbinato a un motore elettrico per una potenza complessiva di circa 231 CV.

Per quanto riguarda la plug-in, Hyundai starebbe lavorando a una nuova evoluzione del sistema ibrido TMED-II che potrebbe consentire di raggiungere fino a 100 km di autonomia in modalità completamente elettrico, oltre che guadagnare un po' di potenza rispetto ai 288 CV attuali.

Fotogallery: Hyundai Tucson (2026), il render di Motor1.com 4 Fonte: Motor1.com

Resta invece improbabile il ritorno di una motorizzazione diesel, destinata con ogni probabilità a uscire definitivamente dalla gamma.

Fonte: Wilcoblok