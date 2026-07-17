Toyota è già al lavoro su una "super" GR GT
Toyota torna al Nurburgring con un prototipo più cattivo della sua nuova GR GT. Ecco cosa sappiamo
La Toyota GR GT continua il proprio percorso di sviluppo in vista del debutto commerciale previsto nel 2027, ma dal Nurburgring arrivano già interessanti novità.
Un nuovo video spia mostra infatti non solo la versione "standard" della futura supercar giapponese, ma anche un secondo prototipo caratterizzato da un look decisamente più aggressivo. Pur essendo omologata per la circolazione stradale, questa variante sembra presentare diverse soluzioni aerodinamiche ispirate alla GR GT3 da competizione.
Aerodinamica ispirata alle corse
A catturare l'attenzione è soprattutto il nuovo pacchetto aerodinamico. Il frontale adotta infatti uno splitter più pronunciato rispetto a quello della GR GT tradizionale, mentre nella parte posteriore compare un grande alettone con supporti a collo di cigno, una soluzione tipica delle auto da competizione che migliora l'efficienza aerodinamica senza compromettere il flusso d'aria.
Toyota ha inoltre lasciato volutamente scoperti alcuni elementi realizzati in fibra di carbonio. Tra questi spiccano gli sfoghi d'aria sui parafanghi anteriori, molto simili a quelli della Porsche 911 GT3 RS, oltre ai canard posizionati agli angoli del paraurti anteriore, pensati per incrementare il carico aerodinamico alle alte velocità.
Per il momento non è chiaro se queste componenti saranno disponibili attraverso un pacchetto opzionale oppure se daranno vita a una variante dedicata della GR GT.
Sempre V8 ibrida
Dal punto di vista tecnico non sembrano invece esserci rivoluzioni. Il prototipo continua infatti a esporre il classico adesivo giallo riservato ai veicoli elettrificati impegnati nei test sul Nurburgring, confermando la presenza del sistema ibrido ad alta tensione.
Toyota GR GT
È quindi probabile che anche questa variante mantenga il powertrain composto dal 4.0 V8 biturbo abbinato a un motore elettrico per una potenza complessiva di circa 650 CV.
Oltre al motore, questa variante della GR GT dovrebbe mantenere anche un peso contenuto. La GR GT utilizza infatti il primo telaio Toyota con scocca completamente in alluminio e punta a fermare l'ago della bilancia sotto i 1.750 kg.
Toyota GR GT, gli interni
C'è da dire che la nuova variante potrebbe fare ancora più ricorso alla fibra di carbonio per ridurre ulteriormente il peso, anche se è improbabile assistere a un taglio significativo dei chilogrammi.
Non resta che attendere gli ulteriori sviluppi di questo progetto.
Fotogallery: Toyota GR GT
Fonte: Nürburg Automotive / YouTube
Consigliati per te
"Non sopravviveremo": Toyota vuole riunire i costruttori giapponesi contro i cinesi
Non solo Amal Clooney a Capri, come si muovono le star
BMW e Toyota iniziano a usare la benzina rinnovabile al 100%
Stellantis Pro One: ad Atessa prodotti 20.000 veicoli CustomFit
Toyota porta la nuova GR Yaris in Italia e aggiorna anche la vecchia versione
Come fa la Suzuki Swift a consumare meno delle altre auto a benzina?
Toyota RAV4 (2026), perché comprarla e perché no