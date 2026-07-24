Beccata! È lei la nuova sportiva Toyota a motore centrale?

Toyota ha diversi progetti molto interessanti in cantiere. Uno dei più intriganti è una presunta sportiva a motore centrale e trazione integrale, e questo nuovo video potrebbe offrirci il primo vero sguardo al modello in azione.

Pubblicato su X (ex Twitter) dall'utente @You_SuiKoyoAZ, il filmato mostra un prototipo mai visto prima impegnato in un giro sul Fuji Speedway. La clip dura solo pochi secondi, ma si sente chiaramente il timbro pieno dello scarico mentre l'auto affronta la curva ad alta velocità. Anche la sequenza delle cambiate lascia pensare che possa esserci un cambio manuale. Ecco il video:

Rispetto al misterioso prototipo avvistato in test sulle prove rally alcuni mesi fa, questo esemplare sembra molto più vicino al modello definitivo. È chiaramente una coupé due porte, con fari sottili inclinati verso il basso, una grande presa d'aria sul cofano e gruppi ottici posteriori che richiamano il linguaggio stilistico attuale di Toyota.

Dal filmato, però, è ancora difficile capire con precisione dove sia collocato il motore. Se dovessimo azzardare un'ipotesi, potrebbe trattarsi della sportiva a motore centrale di cui si parla da tempo, destinata a riportare in vita il nome Celica oppure, secondo altre indiscrezioni, quello MR2.

Motore turbo 2.0, trazione integrale GR e fino a 600 CV

Secondo le indiscrezioni, l'auto dovrebbe adottare il nuovo 2.0 turbo quattro cilindri di Toyota, con potenza scaricata su tutte e quattro le ruote sotto il marchio GR. Potrebbe addirittura non portare il badge Toyota, visto che la Casa starebbe valutando di rendere Gazoo Racing un brand ad alte prestazioni autonomo.

La versione stradale dovrebbe sviluppare circa 400 CV, mentre una variante ancora più estrema con turbocompressore maggiorato potrebbe avvicinarsi ai 600 CV. Si parla anche di un certo livello di elettrificazione.

Debutto prima nel WRC?

Se si tratta dello stesso prototipo già visto sulle prove rally, potremmo assistere al debutto di una versione specifica per il WRC prima ancora dell'arrivo del modello di serie. Se i tempi saranno rispettati, il debutto potrebbe avvenire già nel 2027.

Il parere di Motor1: Se davvero si tratta dell'atteso ritorno della Toyota Celica, la curiosità è tanta. Per aspetto e sound sembra una piccola sportiva decisamente promettente.