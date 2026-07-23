Se vi dico “America”, quali marchi vi vengono in mente? Probabilmente tra i primi c’è Jeep, un nome legato indissolubilmente alla storia degli Stati Uniti, dalle origini militari della Willys fino alla leggendaria Wrangler. Oltreoceano, però, la gamma del Costruttore a stelle e strisce è molto diversa rispetto a quella europea e il modello simbolo di questa filosofia è la Grand Wagoneer: il SUV più grande mai prodotto dal marchio.

Un gigante da quasi 5,5 metri di lunghezza, capace di ospitare fino a otto persone, con un abitacolo enorme e una dotazione da vera ammiraglia. L’abbiamo provata negli Stati Uniti, tra le strade della California e gli scenari dei grandi Parchi Nazionali tra Nevada, Arizona e Utah, mettendo alla prova comfort, tecnologia e capacità in fuoristrada.

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Jeep Grand Wagoneer, gli esterni

Le dimensioni della Grand Wagoneer sono il primo elemento che colpisce. La versione standard misura 5,45 metri di lunghezza, 2,12 metri di larghezza (specchietti esclusi), 1,92 metri di altezza e presenta un passo di 3,12 metri. Numeri che la rendono più lunga persino di molte berline di lusso europee. Per chi cerca ancora più spazio esiste anche la Grand Wagoneer L, che arriva a 5,76 metri di lunghezza con un passo allungato a 3,30 metri.

Jeep Grand Wagoneer Jeep Grand Wagoneer, il tre quarti posteriore Jeep Grand Wagoneer, un dettaglio del frontale Foto Di: Motor1 Italy Foto Di: Motor1 Italy

Il design punta tutto sull’imponenza. Il recente aggiornamento ha introdotto una nuova calandra a sette feritoie con illuminazione integrata e gruppi ottici LED più sottili, elementi che rendono il frontale più moderno senza perdere il legame con la tradizione Jeep.

L’esemplare provato è dotato del pacchetto estetico Black Appearance, caratterizzato da cerchi da 22" e numerosi dettagli in nero lucido. La vista laterale evidenzia proporzioni massicce, mentre il posteriore è molto verticale e imponente, quasi monumentale.

La presenza delle pedane elettriche facilita l’accesso, una soluzione praticamente indispensabile su un veicolo di queste dimensioni.

Jeep Grand Wagoneer, gli interni

L’abitacolo della Jeep è un vero salotto. Lo spazio è uno dei suoi principali punti di forza, con configurazioni fino a otto posti e soluzioni pensate per offrire comfort a tutti gli occupanti.

Jeep Grand Wagoneer, la plancia Foto di: Motor1 Italy

La seconda fila può essere configurata con due poltrone separate, dotate di regolazioni manuali, bracciolo e ampio spazio per le gambe. Nelle versioni più ricche sono disponibili anche schermi dedicati ai passeggeri posteriori e comandi separati per la climatizzazione. La terza fila, spesso sacrificata nei grandi SUV, qui è realmente utilizzabile: anche passeggeri adulti possono trovare una posizione confortevole, potendo sfruttare anche dei comandi per reclinare lo schienale, le prese USB-C e un portabibite.

Jeep Grand Wagoneer, gli interni Jeep Grand Wagoneer, le Off Road Pages Jeep Grand Wagoneer, il quadro strumenti digitale Foto Di: Motor1 Italy Foto Di: Motor1 Italy

Il bagagliaio è gigantesco: la capacità arriva fino a circa 3.300 litri sulla versione standard e cresce ulteriormente sulla variante L. Con la terza fila abbattuta - tramite dei comandi elettrici - lo spazio di carico diventa praticamente quello di un veicolo commerciale.

Davanti al guidatore troviamo una plancia digitale con quadro strumenti da 10,25" e il sistema d'infotainment centrale da 12". A richiesta è disponibile anche uno schermo dedicato al passeggero anteriore e non manca un head-up display con realtà aumentata.

Jeep Grand Wagoneer, il bagagliaio coi sedili della terza fila abbattuti Foto di: Motor1 Italy

La tecnologia comprende inoltre le Offroad Pages, che mostrano informazioni utili durante la guida su fondi difficili, dalle modalità di trazione all’altezza da terra. Presente anche un sistema di telecamere molto completo, con anche alcune visualizzazioni interne dedicate al controllo dei passeggeri posteriori.

La qualità percepita è elevata grazie a pelle, materiali morbidi e dettagli curati su plancia, tunnel centrale e pannelli porta. Il sistema audio McIntosh da 19 altoparlanti e 1.375 watt completa un ambiente pensato per il massimo comfort.

Davvero apprezzabile la quantità di vani portaoggetti presenti, da quello immenso presente sotto al bracciolo centrale (capace di contenere tranquillamente tre bottiglie da un litro) fino ai tantissimi portabibite.

Jeep Grand Wagoneer, la guida

Sotto il cofano della Grand Wagoneer non c’è più il classico V8 americano. La motorizzazione attuale è il sei cilindri in linea 3.0 Hurricane biturbo, capace di sviluppare 420 CV e 635 Nm di coppia. La potenza viene gestita da un cambio automatico a otto rapporti e dalla trazione integrale.

Jeep Grand Wagoneer, la prova di Motor1.com Foto di: Motor1 Italy

Considerando una massa vicina alle 2,8 tonnellate, il motore si dimostra più che adeguato: lo scatto da 0 a 100 km/h è inferiore ai 6 secondi, un risultato notevole per un SUV di queste dimensioni. Il rovescio della medaglia sono i consumi, con valori nell’ordine degli 8 km/l, anche se negli Stati Uniti il costo della benzina - per quanto cresciuto negli ultimi mesi - rende meno pesante questo aspetto rispetto all’Europa.

Nel prossimo futuro arriverà anche una versione range extender, una soluzione molto interessante: un motore 3.6 V6 funzionerà come generatore per una batteria da 92 kWh. La potenza complessiva dovrebbe raggiungere 647 CV, con oltre 800 km di autonomia totale e circa 300 km in modalità elettrica.

Jeep Grand Wagoneer, la prova di Motor1.com Foto di: Motor1 Italy

Per il resto, su strada la Grand Wagoneer punta soprattutto sul comfort. La posizione di guida è molto alta, l’insonorizzazione è eccellente grazie ai doppi vetri e ai materiali fonoassorbenti, mentre le sospensioni offrono un assetto morbido. Le dimensioni, però, si fanno sentire: i montanti anteriori sono molto importanti e limitano la visibilità negli incroci, così come i grandi specchietti.

In curva emerge il peso del veicolo, con un rollio evidente soprattutto per i passeggeri posteriori. Non è un SUV sportivo, ma una grande viaggiatrice capace di macinare chilometri nel massimo relax.

Jeep Grand Wagoneer, la prova di Motor1.com Jeep Grand Wagoneer, la prova di Motor1.com Jeep Grand Wagoneer, la prova di Motor1.com Foto Di: Motor1 Italy Foto Di: Motor1 Italy

Quando termina l’asfalto, però, mostra la Grand Wagoneer mostra il DNA Jeep. Le sospensioni pneumatiche permettono di scegliere diverse altezze da terra, con le modalità Off-Road 1 e Off-Road 2 che arrivano fino a circa 25 cm di luce dal suolo. Così, l'auto si trasforma da comodo SUV per i lunghi trasferimenti a fuoristrada, permettendo di cavarsela su buche e avvallamenti e di avere anche più sicurezza su ghiaia e sterrato, pur senza raggiungere le stesse prestazioni della Wrangler, la Jeep per eccellenza.

Decisamente utili anche le cinque modalità di guida: Sport, Auto, Snow, Rock/Crawl e Sand/Mud. Ognuna di queste ha una taratura dedicata che permette un'intervento diverso sulla ripartizione della coppia e sul controllo di trazione, assicurando la giusta presa su vari terreni.

L'assetto è molto morbido e questo - unito al baricentro altissimo - penalizza tanto la guida nel misto. Se in autostrada si apprezza la compostezza della Jeep, nei passi di montagna emerge prevedibilmente qualche limite.

Jeep Grand Wagoneer, i prezzi

Negli Stati Uniti la Jeep Grand Wagoneer ha un posizionamento premium, ma il rapporto tra dimensioni, dotazioni e prezzo resta interessante rispetto a molti concorrenti.

La versione base parte da circa 64.000 dollari (circa 56.000 euro), mentre gli allestimenti più ricchi arrivano intorno ai 100.000 dollari (circa 90.000 euro). L’esemplare provato, nella configurazione Limited Reserve, aveva un prezzo di circa 83.000 dollari, pari a circa 75.000 euro.

Pro Qualità percepita nell'abitacolo

Qualità percepita nell'abitacolo Reattività sorprendente in rapporto alla mole

Reattività sorprendente in rapporto alla mole Insonorizzazione elevata Contro Angolo cieco creato dai grandi specchietti

Angolo cieco creato dai grandi specchietti Assetto molto morbido nel misto

Fotogallery: Jeep Grand Wagoneer, la prova di Motor1.com

199 Fonte: Motor1 Italy