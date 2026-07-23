Un’auto nuova a 100 euro al mese per favorire il rinnovo del parco circolante italiano e rendere più accessibile la mobilità alle famiglie con redditi più bassi. È questo l’obiettivo del programma di noleggio sociale a lungo termine presentato al ministero delle Imprese e del Made in Italy dal ministro Adolfo Urso insieme al presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa.

La misura, prevista dal DPCM Automotive del 10 giugno 2026, introduce un modello di accesso agevolato alla mobilità privata attraverso il noleggio di vetture nuove a basse emissioni, con l’obiettivo dichiarato di intervenire su due fronti: ridurre l’età media del parco auto italiano, tra i più anziani d’Europa, e migliorare sicurezza stradale e qualità ambientale.

Noleggio sociale: come funziona

Il programma sperimentale è finanziato con 50 milioni di euro e sarà gestito da ACI fino al 30 giugno 2030. È rivolto alle persone fisiche con un ISEE inferiore a 30.000 euro e prevede il noleggio a lungo termine di veicoli nuovi immatricolati in Italia appartenenti alla categoria M1, cioè autovetture.

Le auto ammesse dovranno essere almeno Euro 6 e avere emissioni di CO2 non superiori a 135 g/km. Il contratto avrà una durata minima di 36 mesi, con un limite massimo di percorrenza fissato a 12mila km annui.

Il canone sociale è fissato in 100 euro al mese IVA inclusa. Per accedere alla misura sarà però obbligatoria la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4, posseduto da almeno 12 mesi. Al termine del periodo minimo di noleggio sarà inoltre possibile acquistare il veicolo beneficiando di uno sconto del 10% sul valore di mercato.

Il tavolo al MIMIT Foto di: Mimit

Un programma per accelerare il rinnovo del parco auto

Secondo il MIMIT, il nuovo strumento nasce con l’obiettivo di combinare sostenibilità ambientale e accessibilità economica. La misura punta infatti a sostituire una parte delle vetture più vecchie ancora in circolazione con modelli più moderni, efficienti e sicuri.

"Con il DPCM Automotive il Governo imprime una svolta netta alle politiche per il settore",

ha dichiarato il ministro Adolfo Urso, sottolineando come una quota significativa delle risorse sia stata destinata anche al rafforzamento della filiera produttiva attraverso strumenti come gli Accordi per l’innovazione e i mini Contratti di sviluppo.

Secondo Urso, il noleggio sociale rappresenta una misura mirata per sostenere la domanda senza riproporre i tradizionali incentivi generalizzati:

"Consentirà alle famiglie con redditi più bassi di usufruire di veicoli nuovi meno inquinanti, favorendo il rinnovo del parco auto e una mobilità più sostenibile e alla portata di tutti".

Il MInistro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso Foto di: Mimit

ACI: "Non un bonus, ma un servizio sociale"

Per Geronimo La Russa il programma rappresenta un nuovo approccio al tema della mobilità accessibile.

"Accessibile, efficiente, sostenibile e sicura: così deve essere la mobilità secondo l’Automobile Club d’Italia",

ha dichiarato il presidente ACI.

Il progetto, secondo La Russa, punta a garantire il diritto alla mobilità dei cittadini e contemporaneamente accelerare il rinnovamento del parco circolante nazionale. L’iniziativa rientra anche nel percorso di trasformazione di ACI in un "Mobility Club" orientato a offrire servizi concreti agli automobilisti.

Nel canone del noleggio saranno inclusi i principali servizi legati alla gestione del veicolo, tra cui assicurazione, manutenzione, soccorso stradale e bollo.

Previsto un click day per accedere alla misura

Nella prima fase sperimentale il programma dovrebbe coinvolgere circa 3.000 vetture, con la possibilità di incrementare le risorse disponibili qualora l’iniziativa ottenga risultati positivi.

Le richieste di adesione saranno presentate attraverso uno sportello telematico dedicato, attualmente in fase di definizione. Le graduatorie verranno elaborate seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Si preannuncia dunque l'ennesimo "Click Day".

Il Governo punta quindi a trasformare il noleggio sociale in uno strumento strutturale di politica automotive, collegando il sostegno alle famiglie con il processo di transizione verso una mobilità più moderna e meno impattante.