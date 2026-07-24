Il camper da 2,2 milioni di euro ha anche l'auto d’epoca in garage

Chi ama il campeggio ma desidera molto più spazio farebbe meglio, a questo punto, a non pensare a un armadio in più. Con il nuovo Perfect 1200 QS Platinum, Vario Mobil mostra cosa succede quando si porta all’estremo il concetto di motorhome, senza troppi riguardi per dimensioni, peso e probabilmente anche per il budget.

Il liner da 12 metri gioca infatti in una categoria dalla quale i normali camper sono usciti da tempo. Dimensioni simili si ritrovano piuttosto nel Brabus Big Boy 1200, anch’esso basato su quattro ambienti abitativi estensibili. Allo stesso modo, anche gli STX Race Trucks con due o quattro slide-out si avvicinano molto all’idea di immobile di lusso su ruote. Il Vario sviluppa ulteriormente il concetto dei moduli estraibili, arrivando fino a 35 metri quadrati di superficie abitabile e a un garage XXL.

Sotto c'è un Mercedes Actros a tre assi con 530 CV

La base del Vario Mobil Perfect 1200 QS Platinum non potrebbe essere più adatta: sotto la cellula c’è un Mercedes Actros 2553 LLL a tre assi con sospensioni pneumatiche integrali. Il suo sei cilindri in linea da 12,8 litri eroga 390 kW (530 CV) e sviluppa fino a 2.600 Nm di coppia. Il motore ha quindi una cilindrata superiore a quella di una cassa di birra refrigerata, dettaglio che si inserisce perfettamente nel quadro di un camper da 26 tonnellate.

La cucina Foto Di: VARIOmobil Fahrzeugbau GmbH Il piano cottura a induzione Immagini di: VARIOmobil Fahrzeugbau GmbH

Con una lunghezza esatta di 12,00 metri, una larghezza di 2,55 metri e un’altezza di 3,99 metri, il luxury liner porta in dote anche una massa complessiva di 26 tonnellate. Per consentirgli comunque di districarsi in curva con un minimo di disinvoltura, Vario Mobil adotta un asse posteriore sterzante. Ma il Perfect Platinum diventa davvero grande soltanto quando è fermo.

Quattro pareti scorrevoli a tenuta pneumatica

A quel punto entrano in funzione ben quattro pareti scorrevoli slide-out con tenuta pneumatica, che ampliano sensibilmente zona pranzo, living e zona notte. Secondo il costruttore, in questo modo lo spazio interno cresce fino a 35 metri quadrati, cioè più o meno la superficie di un piccolo appartamento cittadino. Solo che in questo caso ci sono 530 CV e, nel retro, anche lo spazio per portarsi dietro la propria city car.

La zona dinette Foto di: VARIOmobil Fahrzeugbau GmbH

Una particolarità è il cosiddetto FLOORslide nella zona della dinette. Qui non si estende soltanto il modulo laterale, ma anche una sezione aggiuntiva del pavimento. Il vuoto che si crea viene chiuso automaticamente da un pianale sollevabile elettrico, così da ottenere una superficie quasi del tutto uniforme. Inoltre, la dinette in pelle può essere allargata elettricamente di altri 30 centimetri.

Nel garage posteriore ci sta anche una Maserati MC20

E poi c’è il garage posteriore. Se nei camper tradizionali già due e-bike rappresentano un carico considerevole, nel Perfect 1200 su richiesta può viaggiare persino la propria classica. Il veicolo può ospitare una Mercedes SL Pagoda restaurata con cura, che scompare nel retrotreno grazie a un sistema di carico automatico su una piattaforma a sbalzo.

Vario Mobil Perfect 1200 QS Platinum (2026) su Mercedes Actros 2553 LLL, il garage posteriore Foto di: VARIOmobil Fahrzeugbau GmbH

In alternativa, secondo Vario Mobil, trovano posto anche una Porsche 911, una Maserati MC20 o una Mercedes-AMG Black Series. Per le auto elettriche è persino possibile integrare una wallbox.

Un appartamento di lusso su ruote

All’interno il tono resta altrettanto misurato, almeno se per misurato si intendono noce americano, ardesia e abbondante pelle. Il nuovo abitacolo combina superfici chiare satinate con legni scuri pregiati e arredi dalle linee curve nel cosiddetto design bentART. A questo si aggiungono un pannello guardaroba illuminato in vera ardesia, dettagli in legno fresato e un grande salotto in pelle Cayman con poltrone Captain’s Chairs regolabili.

La zona living Foto di: VARIOmobil Fahrzeugbau GmbH

Anche in cucina difficilmente si avvertirà la mancanza di spazio. Il blocco cucina offre, tra le altre cose, maniglie a gola illuminate, cassetti con chiusura assistita, una lavastoviglie e dotazioni Miele, incluso un forno ventilato. Nel bagno, Vario Mobil abbina un mobile lavabo illuminato con rubinetteria nera, lavabi di design e superfici effetto cemento. Persino i rivestimenti in ceramica per il pavimento fanno parte dell’allestimento.

Nella parte posteriore, oltre al grande garage, trova posto un letto matrimoniale king size accessibile da tre lati. Si aggiunge una reading lounge estraibile, mentre porte scorrevoli elettriche con autobloccaggio separano i diversi ambienti della zona abitativa. A intrattenere gli occupanti pensano un impianto audio Bose, il sistema SAT e la dotazione multimediale. Molte funzioni possono essere gestite e monitorate centralmente tramite il pannello di comando digitale e, su richiesta, anche da remoto via smartphone.

Scorte abbondanti e riscaldamento ad acqua

È inoltre notevole che l’intera cellula abitativa sia priva di gas. Il riscaldamento è affidato a un impianto ad acqua calda alimentato a gasolio con una potenza fino a 17.000 watt. A completarlo ci sono una resistenza elettrica e uno scambiatore di calore del motore, che fornisce energia termica durante la marcia. Perfino le superfici dei quattro slide-out estratti sono riscaldate. Le mirror cam e i vari sistemi di assistenza e sicurezza del Actros dovrebbero poi contribuire a far sembrare questi dodici metri un po’ meno impegnativi su strada.

Il garage posteriore L'impianto di riscaldamento Foto Di: VARIOmobil Fahrzeugbau GmbH Immagini di: VARIOmobil Fahrzeugbau GmbH

Anche per le scorte, Vario Mobil ragiona più in termini domestici che da camper. A bordo trovano posto 600 litri di acqua potabile, cui si aggiungono 450 litri di acque grigie e un serbatoio per le acque nere da 350 litri. L’Actros, dal canto suo, immagazzina 390 litri di gasolio e 60 litri di AdBlue. È quindi chiaro che il Perfect 1200 sia meno il camper per il weekend improvvisato e più un vero appartamento su tre assi.

11 Fonte: VARIOmobil Fahrzeugbau GmbH

Resta infine un dato che spicca persino in mezzo a tutti questi superlativi: il veicolo mostrato, completo di optional, parte da 2,2 milioni di euro. In cambio si ottiene però un motorhome artigianale costruito su misura, con quattro slide-out, 35 metri quadrati di superficie abitabile e un garage in cui può viaggiare anche la propria amata storica. Il debutto del Perfect 1200 QS Platinum è previsto al Caravan Salon di Düsseldorf.

Chi desidera qualcosa di meno estremo, ma comunque molto lussuoso, trova diverse alternative qualche gradino più sotto. Il Niesmann+Bischoff iSmove punta su una maggiore autonomia e sulla possibilità di funzionare completamente senza gas, mentre i Malibu integrati e la Hymer B-Klasse Modern Comfort offrono un comfort premium più classico in dimensioni decisamente più gestibili. Con il Frankia Next si scende ulteriormente di taglia, ma in quel caso la Pagode dovrà restare a casa.