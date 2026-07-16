Volkswagen Grand California è ancora più autonomo grazie al sole

L'autonomia energetica è diventata uno degli aspetti più importanti per chi viaggia in camper, soprattutto per gli appassionati della sosta libera.

È proprio su questo fronte che Volkswagen Veicoli Commerciali interviene aggiornando il Grand California, il motorhome basato sul Crafter, che introduce un nuovo pacchetto Off-grid capace di aumentare sensibilmente l'indipendenza dalla rete elettrica.

Le novità interessano anche la sicurezza, la tecnologia di bordo e gli interni, confermando la volontà della Casa tedesca di evolvere il proprio camper di punta senza modificarne la filosofia.

Più energia lontano dai camping

La principale novità è il nuovo pacchetto Off-grid che abbina due batterie agli ioni di litio LiFePO4 da 40 Ah a un impianto fotovoltaico installato di serie sul tetto. La potenza dei pannelli varia in base alla versione: 104 W di picco sul Grand California 600 e 174 W sul Grand California 680.

Rispetto alla tradizionale batteria AGM da 92 Ah, il nuovo sistema offre circa il 40% di capacità realmente utilizzabile in più, passando da 46 a circa 64 Ah. Le batterie al litio garantiscono, inoltre, una durata fino a cinque volte superiore, protezione dalla scarica profonda e tempi di ricarica più rapidi, grazie alla possibilità di accettare correnti fino a 200 ampere.

30 Fonte: Volkswagen Nutzfahrzeuge

L'energia prodotta dai pannelli solari viene sfruttata anche durante la marcia e, in modalità ECO, la ricarica fotovoltaica viene privilegiata, contribuendo a ridurre il consumo di energia proveniente da fonti esterne. Per chi non desidera il pacchetto completo è disponibile anche l'aggiornamento alle sole batterie LiFePO4.

Più tecnologia e sicurezza

Gli aggiornamenti riguardano anche la guida. Tra le novità debutta il sistema di monitoraggio dell'attenzione del conducente, ora di serie, mentre tra gli optional compare l'Intersection Assist, pensato per facilitare le manovre e aumentare la sicurezza negli incroci e nel traffico urbano.

Volkswagen Grand California (2026) con pacchetto Off-grid Foto di: Volkswagen Nutzfahrzeuge

Anche il comparto multimediale evolve con nuovi sistemi di infotainment dotati di schermi fino a 12 pollici, compatibilità con smartphone e servizi online.

Interni più accoglienti

All'interno il Volkswagen Grand California adotta la nuova finitura "Atami Bamboo", già introdotta negli ultimi aggiornamenti della gamma, che rende l'ambiente più caldo e moderno. Volkswagen ha, inoltre, rivisto alcuni dettagli funzionali, introducendo nuovi vani portaoggetti e un tavolo più versatile nell'utilizzo quotidiano.

Volkswagen Grand California (2026) con pacchetto Off-grid anche gli interni ora sono più accoglienti e funzionali Foto di: Volkswagen Nutzfahrzeuge

Restano disponibili entrambe le configurazioni: il Grand California 600, più compatto con letto matrimoniale trasversale, e il Grand California 680, caratterizzato dai letti gemelli longitudinali nella parte posteriore.

Volkswagen Grand California (2026) con pacchetto Off-gridè già ordinabile Foto di: Volkswagen Nutzfahrzeuge

Il nuovo pacchetto Off-grid è già ordinabile. L'upgrade alle batterie LiFePO₄ costa 833 euro, mentre il pacchetto completo con impianto solare parte da 1.719,55 euro per il Grand California 600 e da 2.326,45 euro per il Grand California 680.