Volkswagen ID. Buzz è un micro-camper con il pacchetto Good Night

Volkswagen Veicoli Commerciali amplia le possibilità d'impiego dell'ID. Buzz con il nuovo pacchetto Good Night, un allestimento pensato per chi desidera trasformare il van elettrico in un micro-camper senza ricorrere a modifiche permanenti.

Disponibile da subito per tutte le versioni passeggeri del modello, il kit è dedicato a chi ama i weekend all'aria aperta e i viaggi improvvisati, sfruttando le caratteristiche dell'elettrico per aumentare il comfort durante la sosta.

Il pacchetto combina accessori dedicati e nuove funzioni software, rendendo l'ID. Buzz una soluzione ancora più versatile sia nell'utilizzo quotidiano sia nel tempo libero.

Un letto matrimoniale in pochi minuti

L'elemento principale del Good Night Package è il sistema letto, composto da una struttura dedicata e da un materasso pieghevole realizzato su misura. Una volta allestito, offre una superficie di 2,03 m di lunghezza e 1,20 m di larghezza, sufficiente per ospitare comodamente due persone.

Il kit comprende inoltre una serie di accessori studiati per migliorare la permanenza a bordo:

set oscurante completo per tutti i vetri;

griglie di ventilazione da installare sui finestrini anteriori;

tavolo pieghevole;

due sedie da campeggio.

Volkswagen ID. Buzz pacchetto Good-Night - Set oscurante per tutti i vetri Volkswagen ID. Buzz pacchetto Good-Night - Griglie di ventilazione per i finestrini anteriori Volkswagen ID. Buzz pacchetto Good-Night - Tavolo pieghevole Volkswagen ID. Buzz pacchetto Good-Night - Sedie da campeggio Foto Di: Volkswagen Veicoli Commerciali Foto Di: Volkswagen Veicoli Commerciali

L'obiettivo è offrire una soluzione pronta all'uso senza modificare in modo definitivo l'abitacolo, mantenendo tutta la praticità dell'ID. Buzz durante l'utilizzo quotidiano.

Arriva la modalità Overnight

La novità tecnologica più interessante è rappresentata dalla nuova modalità "Overnight", introdotta insieme all'ultima generazione del software di bordo.

Quando viene attivata durante la sosta, il sistema mantiene costante la temperatura interna fino a 48 ore, sia nei mesi estivi sia in inverno. Allo stesso tempo vengono disattivate o ridotte le funzioni non indispensabili, come alcune luci dell'abitacolo, per creare un ambiente più silenzioso e limitare i consumi energetici.

Volkswagen ID. Buzz pacchetto Good-Night - Modalità Overnight Foto Di: Volkswagen Veicoli Commerciali Volkswagen ID. Buzz pacchetto Good-Night - Settaggio modalità Overnight Foto Di: Volkswagen Veicoli Commerciali

In questo modo è possibile trascorrere la notte a bordo con un livello di comfort paragonabile a quello di una piccola camera, sfruttando l'energia della batteria di trazione.

Energia per campeggio ed e-bike

Il Good Night Package sfrutta anche la funzione Vehicle-to-Load (V2L) dell'ID. Buzz, che permette di utilizzare il veicolo come una fonte di alimentazione esterna.

Volkswagen ID. Buzz pacchetto Good-Night - Alimentazione attrezzature esterne Foto Di: Volkswagen Veicoli Commerciali Volkswagen ID. Buzz pacchetto Good-Night - Ricarica e-bike Foto Di: Volkswagen Veicoli Commerciali

Attraverso un apposito adattatore è possibile disporre di una presa da 230 Volt con una potenza continua fino a 2.000 Watt, sufficiente per alimentare numerosi dispositivi normalmente utilizzati in campeggio, come frigoriferi portatili, macchine per il caffè, illuminazione, piccoli elettrodomestici oppure ricaricare biciclette elettriche e altri accessori.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Good Night Package è già ordinabile per tutte le versioni passeggeri di Volkswagen ID. Buzz, indipendentemente dal passo e dalla configurazione dei sedili.

Il prezzo di listino parte da 2.600 euro (in Germania), posizionandosi come un'alternativa interessante per chi desidera avvicinarsi al mondo del campeggio senza acquistare un vero camper o una versione California dedicata.

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