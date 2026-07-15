Viaggiare in camper aiuta a ritrovare sé stessi, lo dice uno studio

L'automobile è nata per spostare le persone, ma da oltre un secolo rappresenta molto di più. È sinonimo di libertà, scoperta e cambiamento. Dai primi viaggi senza una meta precisa fino ai moderni road trip, mettersi al volante significa spesso concedersi una pausa dalla routine, esplorare nuovi luoghi e, in molti casi, ritrovare sé stessi.

Non è un caso che il viaggio su strada sia diventato parte dell'immaginario collettivo. La possibilità di scegliere il percorso, fermarsi quando lo si desidera e cambiare programma lungo il tragitto ha trasformato l'auto in uno strumento di svago e rigenerazione personale ben prima della nascita del turismo in camper. Oggi questa filosofia trova una delle sue espressioni più complete proprio nei veicoli ricreazionali, che uniscono mobilità e abitazione in un'unica esperienza.

Secondo una ricerca realizzata da Yescapa, piattaforma europea specializzata nel camper sharing, il viaggio in camper sta assumendo un ruolo sempre più importante non solo come vacanza, ma come occasione per affrontare momenti di cambiamento personale, rallentare i ritmi e ritrovare un nuovo equilibrio.

Il camper: un compagno di viaggio nei momenti di "svolta"

Lo studio evidenzia come oltre otto europei su dieci prenderebbero in considerazione un road trip in camper per affrontare una fase significativa della propria vita. Il viaggio diventa così uno spazio personale in cui riflettere, prendere decisioni o semplicemente allontanarsi, per qualche giorno, dalle pressioni della quotidianità.

In Italia questa tendenza appare ancora più marcata. Il 94,1% degli intervistati si dichiara disposto a partire in camper durante un momento importante della propria vita, una percentuale che conferma quanto questo mezzo venga percepito sempre meno come semplice strumento per le vacanze e sempre più come esperienza capace di accompagnare le persone nelle fasi di transizione.

Il viaggio come evasione - otto europei su dieci prenderebbero in considerazione un road trip in momenti particolari Foto di: Yescapa

Secondo Luca Galli, Country Manager di Yescapa Italia, il cambiamento è ormai evidente: sempre più viaggiatori cercano un'esperienza flessibile, in grado di adattarsi ai propri ritmi piuttosto che un itinerario rigido. La possibilità di modificare il percorso, fermarsi dove si desidera e decidere giorno dopo giorno la destinazione rappresenta uno dei principali punti di forza del viaggio in camper.

Burnout, nuovo lavoro o pensione: quando il viaggio aiuta a ripartire

Le motivazioni che spingono a scegliere un road trip raccontano molto dell'evoluzione del turismo contemporaneo.

A livello europeo il pensionamento rappresenta la situazione più citata (45,4%), seguito dal burnout (41,8%). In Italia, invece, è proprio l'esaurimento psicofisico legato al lavoro a occupare il primo posto, con il 52,9% delle preferenze.

Il viaggio come evasione - il pensionamento rappresenta la situazione più citata Foto di: Yescapa

Seguono l'inizio di un nuovo impiego (43,1%), mentre tra le altre situazioni emergono anche una separazione, un lutto o altri cambiamenti personali. In tutti questi casi il viaggio viene vissuto come un momento di pausa che permette di rimettere ordine ai propri pensieri senza la pressione dei tempi imposti dalla vita quotidiana.

Sempre più persone cercano il silenzio digitale

Un altro dato significativo riguarda il rapporto con la tecnologia. Il 38,8% degli intervistati sceglierebbe volontariamente una destinazione priva di copertura telefonica o connessione Internet, mentre molti dichiarano di voler trascorrere almeno alcuni giorni completamente offline.

Il viaggio come evasione - il camper serve anche a staccare dal mondo digital Foto di: Yescapa

Un'inversione di tendenza rispetto al passato, quando l'assenza di segnale rappresentava un limite. Oggi, invece, la possibilità di staccare da notifiche, email e social network viene considerata parte integrante dell'esperienza, soprattutto quando l'obiettivo del viaggio è recuperare energie e ritrovare concentrazione.

Il road trip lascia un segno anche dopo il rientro

Gli effetti positivi del viaggio sembrano proseguire anche una volta tornati a casa. Il 90,4% degli intervistati attribuisce al road trip un impatto positivo sul proprio umore, mentre il 79,2% afferma di sentirsi più rigenerato dopo una vacanza in camper rispetto ad altre tipologie di viaggio.

Ancora più significativo è il dato relativo al ricordo dell'esperienza: il 76,5% sostiene di aver vissuto almeno un viaggio on the road che ha lasciato un segno duraturo nella propria vita.

Il viaggio come evasione - Il ricorda del viaggio fabene anche dopo il rientro Foto di: Yescapa

Numeri che confermano come il camper stia evolvendo da semplice mezzo per le vacanze a strumento per vivere il viaggio in maniera più libera, rallentare i ritmi e concedersi uno spazio personale in cui il percorso conta quanto, se non più, della destinazione.