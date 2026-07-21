Sulla RAV4 potrebbero tornare i pulsanti fisici

Dopo anni in cui i costruttori hanno puntato su schermi sempre più grandi e comandi digitali, il dibattito sui pulsanti fisici torna al centro dell'attenzione. Toyota sta infatti valutando di modificare l'abitacolo della nuova RAV4 se le richieste dei clienti andranno in quella direzione.

L'azienda sta raccogliendo i primi riscontri sul SUV e non esclude di reintrodurre alcuni comandi tradizionali.

Schermi protagonisti, ma i clienti chiedono più praticità

L'ultima generazione della Toyota RAV4 è stata progettata seguendo la tendenza che accomuna molte auto moderne: ridurre al minimo pulsanti e interruttori. Alcune funzioni, come la regolazione della velocità della ventola del climatizzatore, sono state spostate nel display centrale, mentre temperatura e volume mantengono ancora controlli dedicati.

48 Fonte: Toyota

Secondo Yoshinori Futonagane, responsabile dello sviluppo del modello, la possibilità di riportare alcuni pulsanti fisici resta aperta e dipenderà dalle preferenze espresse dagli automobilisti durante i primi mesi di commercializzazione.

Dalla Cina arriva un segnale chiaro

La richiesta di controlli tradizionali non riguarda soltanto i mercati occidentali. Toyota ha spiegato che anche in Cina, dove inizialmente aveva puntato su un'interfaccia quasi completamente digitale, molti clienti hanno preferito manopole e pulsanti per gestire le funzioni principali dell'auto. Per questo motivo il costruttore ha già iniziato a reintrodurre alcuni comandi fisici su altri modelli destinati a quel mercato.

Una scelta che segue una tendenza già adottata da diversi marchi: Volkswagen, dopo le critiche ricevute per i comandi capacitivi, ha annunciato il ritorno dei pulsanti, mentre Kia e Audi hanno confermato che continueranno a utilizzarli. Mazda, invece, ha scelto la strada opposta con la nuova CX-5, affidando gran parte delle funzioni ai comandi vocali e ai pulsanti sul volante.

Fonte: Drive