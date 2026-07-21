L'EV diventa un'ibrida range extender grazie al motore a metanolo

Horse Powertrain ha un nuovo motore che funziona, incredibile ma vero, a metanolo. Fa parte di un nuovo pacchetto ibrido progettato come generatore per un veicolo ibrido range extender, con motori assiali a flusso assiale compatti.

L’azienda, una joint venture tra Renault Group e Geely, sostiene che i suoi motori siano più corti del 46% rispetto a comparabili motori a flusso radiale, pur erogando una potenza superiore del 63%. Il powertrain range extender D20 Methanol, che pesa 170 kg, può sviluppare fino a 104 kW (141 CV).

Il sistema ha un rapporto di conversione carburante-energia del 47%, il che significa che richiede appena 19,7 litri di carburante per ricaricare una batteria da 40 kWh. Il powertrain adotta inoltre un sistema di accensione ad alta energia che consente al motore di ottenere una combustione del metanolo ultra-magra.

Il motore rispetta sia le normative europee sia quelle cinesi sulle emissioni.

I motori a flusso assiale di Horse

Il D20 Methanol di Horse Powertrain adotta una nuova architettura del generatore che monta i motori a flusso assiale direttamente sull’albero motore. Nei motori assiali, rotore e statore sono disposti come dischi sovrapposti, dando vita a una compatta configurazione “a pancake”.

I tradizionali motori a flusso radiale tendono a essere più grandi a causa della loro forma cilindrica, con il rotore all’interno dello statore. Il D20 ha un design senza giogo che consente a Horse di utilizzare due rotori attorno a un singolo statore.

Sempre secondo l'azienda, il motore ha un’efficienza elettrica del 96,4%. Servono circa 2,1 kWh di metanolo bruciato per produrre 1 kWh di energia elettrica. Fortune Zhao, CTO di Horse Powertrain, ha dichiarato:

"L’Horse D20 Methanol rappresenta un banco di prova per una serie di tecnologie all’avanguardia, finalizzate a realizzare un powertrain di compattezza ed efficienza senza pari. Lo si vede nel nostro impiego di un motore a flusso assiale per ottenere la larghezza necessaria e la densità di potenza volumetrica richiesta per l’unità, segnando uno dei primi utilizzi di questa tecnologia in un powertrain automobilistico destinato al mercato di massa."

Il parere di Motor1: Horse Powertrain continua a innovare il motore a combustione con un’attenzione particolare alla riduzione delle emissioni. L’azienda ha sviluppato diversi tipi di powertrain che hanno migliorato l’efficienza dei motori termici e, anche se difficilmente vedremo presto l’Horse D20 Methanol in Europa in tempi brevi, altre tecnologie dell’azienda potrebbero arrivare sui nostri mercati.

Fonte: Horse Powertrains