La novità del Salone Auto Torino 2026

Si parla sempre più spesso dell'importanza di fare rete, costruire contatti con altri professionisti del proprio settore di appartenzenza (e non solo) per affrontare le sfide professionali. Momenti di confronto e scambio che sono al centro di bTOb, una delle grandi novità del Salone Auto Torino 2026, in programma dall'11 al 13 settembre.

Il giorno prima dell'apertura dell'evento gli organizzatori dell'evento daranno spazio ad aziende e professionisti del mondo auto, per incontri dedicati. Ecco come funziona.

bTOb, come funziona

bTOb è una piattaforma che consente a chi interessato di entrare in contatto con numerose aziende operanti nel mondo auto, al fine di sviluppare relazioni e collaborazioni per far crescere il mercato. Uno strumento online che porta poi a incontri one-to-one, che si terranno dalle 9.00 alle 17.00 del 10 settembra presso il Teatro Regio di Torino.

6 Fonte: Motor1 Italy

Iscriversi è facile: prima di tutto bisogna collegarsi al portale ufficiale inserendo tutti i dati richiesti, finalizzando poi il pagamento. I costi sono 1.500 euro per azienda e 1.500 per agenda (12 incontri) al posto di 2.500 euro per ciascuna attività. Al termine della registrazione il sistema invierà una mail di conferma, chiedendo di completare la propria iscrizione inserendo informazioni come logo e descrizione azienda, servizi offerti, ambito di interesse e via dicendo.

Si potrà consultare poi la lista delle altre aziende iscritte, selezionandone fino a un massimo di 12, indicando l'ordine di priorità e, alla fine, il sistema elaborerà la miglior agenda possibile per ciascun iscritto, organizzando gli incontri one-to-one (della durata di 30 minuti ciascuno) inviando (a una settimana dall'evento) il riassunto indicando orari, luogo degli incontri e tutte le informazioni fondamentali.

In questo modo il Salone Auto Torino 2026 amplia i propri orizzonti diventando sia una vetrina di comunicazione tra Case auto e pubblico, sia un'occasione di incontro tra aziende.