Adesso BYD si dà alla musica

Vendere auto è importante, per farlo bisogna farsi conoscere sempre più e in questo frangente BYD da tempo si sta muovendo su più fronti, partendo dallo sport e toccando anche altri ambiti. Così dopo gli Europei di calcio 2024 e vari club come Inter e PSG la Casa cinese diventa Title Sponsor dei Music Awards 2026.

Un accordo che cade in occasione del ventesimo anniversario della manifestazione musicale, che porterà il costruttore cinese al centro delle due serate in programma il 18 e 19 settembre all'Arena di Verona, trasmesse su Rai 1. Per l'occasione l'evento assumerà ufficialmente il nome di BYD Music Awards, segnando una nuova fase della collaborazione tra il marchio e il mondo dell'intrattenimento.

La musica come vetrina per il marchio

Durante l'evento BYD metterà a disposizione una flotta di vetture destinata agli spostamenti di artisti, ospiti e protagonisti della manifestazione, aumentando così la visibilità del marchio davanti al grande pubblico. L'iniziativa rappresenta anche un'opportunità per rafforzare la notorietà del costruttore nel mercato europeo, affiancando il proprio nome a uno degli appuntamenti musicali più seguiti della televisione italiana.

Fotogallery: BYD Dolphin G DM-i (2026) 166 Fonte: BYD

Sotto i riflettori c'è la Dolphin G DM-i

Protagonista della partnership sarà la nuova BYD Dolphin G DM-i, la prima vettura sviluppata dal costruttore specificamente per il mercato europeo e destinata al segmento B. Il modello adotta la tecnologia plug-in Super Hybrid Dual Mode, che abbina la trazione elettrica a un motore a benzina per offrire una percorrenza complessiva fino a 1.040 chilometri con batteria carica e serbatoio pieno.

Secondo BYD, nel primo mese di commercializzazione la Dolphin G DM-i ha raccolto oltre 3.000 ordini, risultato che conferma l'interesse per la nuova compatta elettrificata. Attraverso la sponsorizzazione dei Music Awards, il costruttore punta a rafforzare ulteriormente la propria immagine, legando il marchio a un evento dedicato alla musica, allo spettacolo e all'innovazione.