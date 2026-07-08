BYD Shark arriva in Europa: il pick-up super ibrido da 436 CV

Il mercato europeo dei pick-up si prepara ad accogliere un nuovo protagonista. BYD porta, infatti, nel Vecchio Continente lo Shark, il suo primo pick-up destinato ai clienti europei, un modello che punta a rivoluzionare il segmento grazie alla tecnologia Super Hybrid DMO (Dual Mode Off-road).

L'obiettivo è offrire prestazioni superiori ai tradizionali turbodiesel, senza rinunciare all'autonomia e alla capacità di affrontare il lavoro quotidiano o i percorsi in fuoristrada. Lungo 5,46 m, con abitacolo a doppia cabina e cinque posti, il BYD Shark abbina una meccanica ibrida plug-in particolarmente evoluta a una dotazione tecnologica completa, proponendosi come alternativa ai classici pick-up a gasolio.

BYD Shark, esterni

Il design dello Shark prende ispirazione dallo squalo, animale da cui deriva il nome del modello. Il frontale è caratterizzato da fari sottili posizionati ai lati di una firma luminosa orizzontale che attraversa l'intera larghezza del veicolo, mentre la grande calandra richiama idealmente la bocca del predatore marino.

Con una lunghezza di 5.457 mm, una larghezza di 1.971 mm e un'altezza di 1.925 mm, il BYD Shark si colloca nella fascia dei pick-up di grandi dimensioni destinati al mercato globale. La carrozzeria a doppia cabina è abbinata a un passo di 3.260 mm, una soluzione che permette di offrire un abitacolo spazioso senza rinunciare alle capacità in fuoristrada.

BYD Shark, frontale Foto di: BYD

La vista laterale mette in evidenza i passaruota pronunciati, le protezioni in plastica lungo la carrozzeria e le pedane integrate, elementi che sottolineano la vocazione off-road del modello. Completano il look i cerchi da 18 pollici con pneumatici specifici per l'utilizzo misto.

Sul posteriore spiccano la barra luminosa a tutta larghezza e il grande logo BYD integrato nel portellone. Gli sbalzi contenuti consentono un angolo d'attacco di 31° e uno d'uscita di 19,3°, caratteristiche che favoriscono la guida in fuoristrada.

Lunghezza Larghezza Altezza Passo 5.457 mm 1.971 mm 1.925 mm 3.260 mm

BYD Shark, interni

L'abitacolo punta su comfort e tecnologia, con un'impostazione più vicina a quella di un SUV che a quella di un tradizionale veicolo da lavoro. La plancia ospita il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e un display centrale touchscreen da 15,6 pollici, il più grande disponibile nel segmento dei pick-up.

I sedili anteriori sportivi sono riscaldabili e ventilati, mentre non manca l'head-up display. Anche chi siede dietro beneficia di un pianale completamente piatto, di quasi 90 cm di spazio per le gambe e di uno schienale inclinato di 27°, una soluzione studiata per aumentare il comfort nei lunghi viaggi.

BYD Shark, la plancia Foto di: BYD

Tra le dotazioni figurano inoltre il sistema audio Dynaudio a 12 altoparlanti, la ricarica wireless da 50 W per lo smartphone, Apple CarPlay e Android Auto wireless, navigatore, telecamere a 360 gradi e aggiornamenti tramite app.

Il cassone offre una capacità di carico di 1.200 l e può trasportare fino a 790 kg di portata utile, valori che permettono al pick-up BYD di combinare l'utilizzo quotidiano con le esigenze professionali. La capacità di traino arriva invece a 2.500 kg, rendendolo adatto anche al trasporto di rimorchi o attrezzature.

BYD Shark, motorizzazioni

Sotto la carrozzeria debutta la piattaforma Super Hybrid DMO, sviluppata specificamente per i veicoli destinati anche all'off-road. Il sistema abbina un motore benzina 1.5 turbo da 150 CV e 240 Nm, utilizzato prevalentemente come generatore, a due motori elettrici: quello anteriore eroga 231 CV e 310 Nm, mentre quello posteriore sviluppa 204 CV e 340 Nm.

La potenza complessiva raggiunge 436 CV e 650 Nm, consentendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi. La batteria Blade da 32,2 kWh, integrata nel telaio con tecnologia Cell-to-Chassis, garantisce fino a 90 km di autonomia in modalità elettrica (55,9 miglia) e un'autonomia complessiva di circa 674 km con il pieno di benzina e la batteria carica.

BYD Shark, la calandra Foto di: BYD

La ricarica in corrente alternata arriva fino a 11 kW, permettendo di passare dal 15 al 100% in poco più di tre ore, mentre quella in corrente continua raggiunge i 55 kW e consente di ricaricare dal 30 all'80% in circa 21 minuti. Lo Shark dispone, inoltre, della trazione integrale elettrica con modalità dedicate a sabbia, fango, neve e ghiaia, sospensioni a doppi bracci oscillanti su entrambi gli assi, controllo della velocità in discesa.

Versione Motore Potenza Batteria Autonomia elettrica Dotazione principale Shark (unica versione europea) Super Hybrid DMO: 1.5 turbo benzina + 2 motori elettrici 436 CV / 650 Nm Blade Battery 32,2 kWh Fino a 90 km Sedili in pelle vegana riscaldabili e ventilati, Dynaudio 12 altoparlanti, head-up display, ADAS completi, telecamere 360°, V2L 6,6 kW

BYD Shark, versioni

BYD commercializzerà lo Shark in Europa in un'unica versione, già completa di tutte le principali dotazioni. L'equipaggiamento comprende rivestimenti in pelle vegana, sedili anteriori riscaldabili e ventilati, impianto audio Dynaudio, head-up display, telecamere a 360°, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, accesso e avviamento keyless e un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida.

BYD Shark, portellone Foto di: BYD

Tra gli elementi distintivi spicca anche la funzione Vehicle-to-Load (V2L) da 6,6 kW, che permette di alimentare utensili elettrici, elettrodomestici o altri dispositivi tramite due prese di corrente integrate nel veicolo, una soluzione pensata sia per l'utilizzo professionale sia per le attività all'aria aperta.

Fotogallery: BYD Shark debutta in Europa

9 Fonte: BYD