Notifiche via PEC e app IO: come cambiano scadenze e ricorsi

Un verbale che arriva via PEC o app IO, notificato tramite la piattaforma nazionale SEND di PagoPA, si archivia in pochi clic e si paga online senza code in posta. Per molti automobilisti sembra già normale, ma la transizione dal verbale cartaceo al digitale sta cambiando in profondità tempi, responsabilità e anche i margini per fare ricorso. Un cambiamento che pesa ancora di più per chi gestisce flotte e noleggi a lungo termine, con decine o centinaia di multe al mese.

L’errore dietro l’angolo è considerare il verbale elettronico come una semplice “fotocopia digitale” del vecchio foglio rosa e bianco. In realtà, con l’uso di SEND e dei canali digitali cambiano le regole su notifica, decorrenza dei termini, modalità di pagamento e gestione dei dati.

Chi guida e chi amministra parchi auto deve quindi ripensare procedure interne, controlli e tempistiche, per evitare sanzioni raddoppiate, fermi amministrativi o contestazioni difficili da sostenere davanti al giudice di pace.

Verbale elettronico: come funziona e cosa cambia

Il verbale elettronico nasce già in formato digitale: gli agenti compilano i dati su un terminale, agganciano foto e rilievi e li inviano ai sistemi centrali. Questo vale sia per gli accertamenti su strada, sia per i verbali da autovelox o telecamera. Molte amministrazioni hanno collegato gli impianti alle banche dati nazionali, con controlli automatizzati su assicurazione, revisione o mancato pagamento del pedaggio.

Sulle strade con sistemi di controllo fissi e “smart”, come le telecamere intelligenti sulla FI-PI-LI per velocità e sorpassi, il salto al verbale digitale è praticamente completo: il procedimento si chiude senza mai passare dalla carta. Anche gli autovelox seguono la stessa logica, con regole tecniche oggi disciplinate dal decreto MIT dell’8 giugno 2026, che interviene su omologazione, taratura e verifiche di funzionalità dei dispositivi prima del loro utilizzo, senza modificare in modo diretto le norme su dove e come possono essere installati gli impianti.

Con autovelox e telecamere smart, i verbali sono ormai digitali dall'accertamento alla notifica Foto di: Shutterstock

La dematerializzazione del verbale non riguarda solo la redazione ma l’intero ciclo: invio, pagamento e conservazione. Se tutto avviene in ambiente digitale, i tempi di consegna si accorciano e la decorrenza dei termini per pagare con sconto o per fare ricorso si sposta su date certe, legate alla ricevuta digitale e non più alla “busta bianca” trovata dopo giorni in cassetta.

Notifica digitale via PEC e app IO: pro e contro

La notifica digitale sfrutta la PEC del cittadino o la sezione messaggi dell’app IO collegata al domicilio digitale e, in concreto, passa attraverso il Servizio Notifiche Digitali (SEND) gestito da PagoPA S.p.A., la piattaforma nazionale che recapita con valore legale gli atti delle amministrazioni, inclusi i verbali di multa.

Il vantaggio evidente è la velocità: grazie a SEND, la multa arriva quasi in tempo reale sui canali digitali indicati (PEC, app IO o altri recapiti di cortesia) e permette di sfruttare al massimo lo sconto per pagamento rapido. Con il nuovo portale delle sanzioni amministrative della Polizia di Stato, operativo dal 24 giugno 2026 e già pienamente utilizzabile, la gestione online delle sanzioni diventa più lineare rispetto alla giungla di siti comunali e si integra con i verbali notificati tramite SEND.

Foto di: Notifiche Digitali

Chi ha un profilo digitale attivo deve però tenere conto di un aspetto critico: la notifica tramite PEC o IO vale a tutti gli effetti come consegna, anche se il messaggio non viene letto. Se una PEC finisce in spam o se non si accede per settimane all’app, i termini per pagare o presentare ricorso decorrono comunque. Una scelta poco oculata sul canale di notifica può quindi tradursi in more, iscrizioni a ruolo o difficoltà nel contestare un errore formale nel verbale.

Per minimizzare i rischi, chi utilizza i canali digitali dovrebbe impostare alert e controlli periodici sulla casella PEC e sulle notifiche dell’app IO, oltre a verificare i recapiti impostati su SEND. Nel caso dei pedaggi, poi, i sistemi automatici di riconoscimento targa rendono ancora più importante controllare che i dati siano corretti, specie con soluzioni di pedaggio autostradale automatico e pagamento associato al noleggio, dove un errore può far arrivare la multa alla persona sbagliata.

Flotte aziendali e noleggio: gestire i verbali digitali

Per le flotte aziendali e i noleggi a lungo termine, il digitale è un’arma a doppio taglio. Da un lato velocizza lo scambio dati tra ente accertatore, piattaforma SEND, società di noleggio e azienda cliente; dall’altro riduce al minimo i margini di recupero quando un verbale resta “parcheggiato” in una casella mail non presidiata. Il flusso tipico prevede la notifica al proprietario del veicolo, la comunicazione dei dati del conducente e poi il nuovo verbale a suo carico.

Per flotte e noleggi il digitale accelera notifiche e scambio dati, ma rende più rischioso ignorare verbali inviati via email o PEC. Foto di: Shutterstock

Se il processo è elettronico, i tempi per comunicare il conducente diventano stringenti e ogni disallineamento crea problemi: ad esempio, un driver non aggiornato a sistema o un’auto assegnata in pool senza registrare chi la stava usando al momento dell’infrazione. Una buona pratica per i fleet manager è integrare il ciclo multa con gli strumenti di gestione fiscale: molte aziende stanno rivedendo policy e workflow in parallelo alle novità sulla fiscalità delle flotte aziendali dal 2026, per evitare che una sanzione non pagata diventi un rischio patrimoniale o reputazionale.

La digitalizzazione impone anche formazione interna: chi guida un’auto aziendale deve sapere che, se la comunicazione del conducente avviene in ritardo o in modo incompleto, può scattare una sanzione aggiuntiva. In molti contratti di noleggio è già previsto un addebito di gestione per ogni multa presa, che si somma all’importo del verbale e alle eventuali maggiorazioni per mancata comunicazione dei dati.

Privacy, tracciabilità e ricorsi con i verbali digitali

Il verbale elettronico lascia una tracciabilità completa delle operazioni: chi ha inserito i dati, quando è stata generata la notifica, a che ora è stato aperto il messaggio digitale. Questo può aiutare sia l’amministrazione sia il cittadino in caso di contestazione, perché riduce le zone d’ombra tipiche delle raccomandate non trovate o delle firme poco leggibili. Al tempo stesso, il sistema gestisce dati sensibili (spostamenti, abitudini di guida, recapiti digitali) che richiedono cautele alla luce del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Molti verbali nascono ormai da sistemi automatizzati integrati con il nuovo portale delle multe della Polizia, operativo dal 24 giugno 2026, che consente di gestire online sanzioni, pagamenti e ricorsi già oggi e fa esplicito riferimento ai verbali notificati tramite SEND. Chi presenta ricorso può quindi avere accesso a foto, log e cronologia delle notifiche, elementi utili per verificare errori sull’ora dell’infrazione, targhe lette male o mancata osservanza degli obblighi di presegnalazione degli impianti. Sui dispositivi come gli autovelox, il rispetto delle regole tecniche, delle procedure di omologazione e delle verifiche di funzionamento resta decisivo per la validità della sanzione.

Se le notifiche e la formazione degli atti avvengono in digitale, anche il ricorso tende a spostarsi su canali telematici. Chi impugna una multa basata su verbale elettronico deve quindi verificare non solo il contenuto, ma anche la correttezza della procedura digitale: dalla data di invio alla conformità del sistema usato dall’ente (inclusa l’adesione e il corretto utilizzo di SEND), passando per il rispetto degli obblighi informativi sul trattamento dei dati personali contenuti nel verbale stesso.