Flotte e mobilità aziendale nasce Fleet Specialist

Dalla fusione di Notess e Auto No Problem nasce una nuova realtà dedicata al noleggio a lungo termine e alla gestione delle flotte aziendali. Fleet Specialist punta a supportare imprese, professionisti e partite IVA nella transizione dalla proprietà del veicolo a un modello di mobilità più flessibile, efficiente e sostenibile.

La società, riunisce le competenze maturate dalle due aziende fondatrici nel settore del brokeraggio e dell’intermediazione del noleggio a lungo termine, con un portafoglio iniziale di oltre 3.350 clienti e 6.500 veicoli gestiti.

L’obiettivo dichiarato è quello di offrire un servizio di consulenza specializzata che accompagni il cliente lungo tutto il ciclo di vita del contratto: dalla scelta del veicolo alla gestione quotidiana della flotta, con soluzioni personalizzate e un supporto continuo.

Un modello dedicato a imprese e professionisti

Fleet Specialist nasce con l’idea di semplificare la gestione della mobilità aziendale, rivolgendosi in particolare al mondo delle piccole e medie imprese, dei professionisti e delle partite IVA, realtà che spesso necessitano di strumenti flessibili per gestire i propri veicoli senza affrontare direttamente la complessità legata alla proprietà.

La nuova società vuole posizionarsi come interlocutore unico per tutte le esigenze legate alla flotta, mettendo insieme consulenza, competenze operative e strumenti digitali. Il modello prevede un affiancamento costante, dalla definizione delle esigenze di mobilità fino alla gestione delle attività operative.

.“Fleet Specialist nasce dalla volontà di unire competenze, esperienza e visione per offrire un modello di consulenza realmente orientato al cliente”,

ha spiegato Tommaso De Bortoli, presidente del Consiglio di Amministrazione della società. Secondo il manager, il mercato richiede oggi non solo efficienza e tecnologia, ma anche capacità di ascolto e presenza concreta a supporto delle aziende.

La nuova società vuole posizionarsi come interlocutore unico per le esigenze della flotta Foto di: Motor1 Italy

La collaborazione con My Mobility per la gestione delle flotte

Un elemento centrale del progetto sarà la collaborazione strategica con My Mobility, società tecnologica specializzata nella gestione delle grandi flotte aziendali e nelle soluzioni di noleggio a medio termine.

La partnership punta a integrare le competenze consulenziali di Fleet Specialist con una piattaforma digitale dedicata alla gestione operativa dei veicoli. Attraverso un unico ambiente sarà possibile monitorare diverse attività legate al parco auto, tra cui ordini, consegne, manutenzioni, rifornimenti, pedaggi, parcheggi, multe, chilometraggi, scadenze e tagliandi.

Il sistema mette, inoltre, a disposizione strumenti di analisi e reportistica per il controllo dei costi, la gestione dei veicoli in pool e il monitoraggio delle performance della flotta.

Una soluzione pensata soprattutto per le aziende con flotte più strutturate, che potranno delegare parte della gestione operativa mantenendo una visione completa dello stato dei veicoli e delle attività in corso.

Tecnologia e assistenza ai driver

Accanto agli strumenti digitali, Fleet Specialist prevede un servizio di supporto dedicato ai driver, con consulenti specializzati nel cosiddetto driver care. L’obiettivo è fornire risposte rapide alle richieste degli utilizzatori dei veicoli e ridurre il carico operativo sulle aziende.

La nuova società punta quindi a unire due elementi sempre più richiesti nel settore della mobilità aziendale: automazione dei processi e relazione diretta con il cliente.