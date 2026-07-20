Diesel oltre 2€/l, benzina sotto i 1,94€: quanto costa un pieno

Diesel oltre i 2 euro al litro, benzina che rincorre e pieni estivi che bruciano il portafoglio prima ancora di girare la chiave. I prezzi medi nazionali fotografano un sorpasso netto: 2,089 euro/litro per il gasolio al self contro 1,934 euro/litro per la benzina. In autostrada va ancora peggio: 2,161 euro/litro il diesel, 2,023 euro/litro la verde. Chi vive di chilometri – pendolari, agenti, furgoni – se n’è accorto benissimo.

A fare rumore non sono solo i livelli assoluti, ma il ritmo: in un giorno il diesel è salito di 7 millesimi, più del doppio dei 3 millesimi della benzina. Il tutto dopo la fine del taglio delle accise e in piena nuova crisi mediorientale, con la ripresa delle tensioni tra Stati Uniti e Iran e la chiusura a singhiozzo dello Stretto di Hormuz che pesa sul petrolio e sui prodotti raffinati.

Risultato: un pieno di gasolio da 50 litri, dal 3 luglio, costa già sensibilmente di più, e la combinazione tra leva fiscale e geopolitica rende ogni rifornimento un esame di portafoglio. Capire dove si spende di più, perché il diesel corre così forte e quanto incide davvero su auto private e veicoli commerciali è ormai una questione di sopravvivenza quotidiana, non da talk show.

Prezzi benzina e diesel oggi: dove è già record alla pompa

Il dato più immediato è il prezzo medio nazionale al self sulla rete ordinaria. Oggi la benzina viaggia a circa 1,934 euro/litro, il diesel a 2,089 euro/litro. Significa che, a parità di serbatoio, chi ha un’auto a gasolio parte già svantaggiato alla pompa, nonostante consumi in genere più bassi.

Sulla rete autostradale la fotografia è ancora più pesante. Il gasolio si attesta intorno ai 2,161 euro/litro, la benzina a 2,023 euro/litro. Tradotto: per chi affronta lunghi viaggi estivi o trasferte di lavoro senza alternative all’autostrada, ogni rabbocco si trasforma in un mini-salasso rispetto ai listini di inizio luglio, quando lo sconto sulle accise era ancora attivo e lo scenario internazionale era meno teso.

Il paradosso è che il quadro attuale arriva dopo mesi di rincorse e piccoli assestamenti, che abbiamo seguito giorno per giorno monitorando i prezzi di benzina e diesel aggiornati. Il livello di luglio non è un picco isolato ma l’ennesimo gradino di una scala che, dal 2025, ha visto il gasolio salire più spesso e più velocemente della verde, ogni volta che accise piene e tensioni sul greggio si sono sommate.

Luglio conferma un rialzo costante: il diesel cresce più della benzina dal 2025. (83 caratteri) Foto di: Shutterstock

Perché il diesel aumenta il doppio della benzina: cosa dicono Mimit e gli esperti

La domanda se la fanno in molti: perché il diesel è arrivato a 2,089 euro/litro mentre la benzina si è “fermata” a 1,934 euro/litro? Un primo elemento sta nella rimozione del taglio alle accise, che ha agito come un interruttore: dal 3 luglio l’effetto fiscale vale circa 6,1 centesimi al litro, cioè poco più di 3 euro in più su un pieno da 50 litri, mentre il resto del balzo ai listini è legato alla nuova impennata delle quotazioni internazionali di petrolio e prodotti raffinati dopo la riapertura della crisi nello Stretto di Hormuz.

I dati del Mimit indicano inoltre che, nelle ultime rilevazioni, il diesel aumenta in giornata di 7 millesimi, contro i 3 millesimi della benzina. È un segnale: il gasolio è più esposto alla domanda di trasporto merci e a quella dei veicoli professionali, che reggono meno i cali di consumo rispetto alle auto private. A questo si sommano la forte domanda mondiale di distillati medi, una dinamica internazionale dei prodotti raffinati più nervosa sul fronte diesel e, negli ultimi mesi, l’effetto delle tensioni geopolitiche che colpiscono in modo particolare questo comparto. Se mettiamo in fila questi fattori insieme alla fine degli sconti fiscali, il risultato è un carburante che corre più della verde e trascina in alto tutta la spesa di mobilità.

Per capire come siamo arrivati a questa situazione può aiutare guardare all’evoluzione degli ultimi mesi, dagli aumenti di marzo 2026 di benzina e diesel fino alle successive limature. Il denominatore comune è sempre lo stesso: appena le accise tornano piene o il mercato internazionale si tende – oggi anche per colpa dello scontro fra Washington e Teheran – il gasolio risponde con scatti più bruschi.

Quanto costa in più un pieno su rete ordinaria e in autostrada per auto e veicoli commerciali

Il modo più chiaro per sentire il caro-carburante è calcolarlo serbatoio alla mano. Dal 3 luglio, lo stop allo sconto sulle accise incide per circa 6,1 centesimi al litro, cioè poco più di 3,05 euro in più su un pieno di gasolio da 50 litri rispetto al periodo del taglio. Il resto dell’aumento, fino agli attuali livelli di 2,089 euro/litro, arriva dalla nuova fiammata delle quotazioni legata alle tensioni sullo Stretto di Hormuz e all’andamento dei prodotti raffinati.

Il caro-carburante si misura al distributore: dal 3 luglio la fine dello sconto sulle accise pesa per circa 3 euro su un pieno da 50 litri. Il resto dell'aumento fino a 2,089 €/l deriva dal rincaro del greggio e dei prodotti raffinati. Foto di: Shutterstock

Se si guarda all’autostrada, dove il gasolio sfiora i 2,161 euro/litro e la benzina tocca i 2,023 euro/litro, il differenziale pesa ancora di più su chi non può scegliere la rete ordinaria. Pensiamo a un furgone che rifornisce sempre in autostrada: se percorre molti chilometri ogni settimana, l’effetto combinato di prezzo più alto al litro, fine degli sconti fiscali e nuova crisi petrolifera può tradursi in decine di euro in più a veicolo, ogni singolo rifornimento.

Per i gestori di piccole flotte, confrontare i costi attuali con quelli precedenti agli interventi sulle accise è ormai un passaggio obbligato, anche alla luce di quanto già successo con gli aumenti di prezzi dopo lo stop al taglio delle accise di luglio 2026. Se un’azienda gestisce 5 veicoli diesel e ognuno fa un pieno a settimana, basta moltiplicare la sola quota fiscale (circa 3 euro a pieno) e aggiungere la parte legata ai nuovi listini per capire che ci si muove su cifre mensili nell’ordine di diverse centinaia di euro, che vanno messe nero su bianco nei conti.

Chi usa l’auto privata può limitare un po’ l’impatto scegliendo la rete ordinaria e monitorando con attenzione i listini, sulla scia di quanto già successo con il precedente aumento del costo del pieno legato all’accisa mobile. Cercare i distributori meno cari nella propria zona, evitare di arrivare sempre “in riserva” e programmare il rifornimento lontano dalle tratte autostradali non azzerano il problema, ma trasformano un rincaro subìto in un costo almeno in parte gestito, qualche euro a pieno che – specie d’estate – può fare la differenza.