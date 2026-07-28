Le auto usate non sono usate allo stesso modo

Quando si acquista un'auto usata il chilometraggio è uno dei primi elementi presi in considerazione, ma non racconta tutta la storia del veicolo. Secondo un'analisi realizzata da carVertical, infatti, è fondamentale valutare anche il tempo necessario per accumulare quei chilometri, perché percorrenze molto elevate in pochi anni possono indicare un utilizzo professionale e un'usura superiore alla media. Lo studio evidenzia inoltre quali sono i modelli più frequentemente impiegati in modo intensivo sul mercato italiano.

I chilometri non bastano

Le vetture utilizzate come taxi, auto a noleggio, mezzi per le consegne o veicoli aziendali possono percorrere oltre 36.000 chilometri all'anno, una soglia che carVertical considera indicativa di un utilizzo intensivo. Tra le auto controllate in Italia nel periodo 2025-2026, il 4,5% rientrava in questa categoria. Un impiego di questo tipo comporta un'usura più marcata di sospensioni, impianto frenante, trasmissione, motore e componenti dell'abitacolo, soprattutto a causa dei continui tragitti urbani, delle frequenti frenate e delle soste con il motore acceso.

Le auto usate più usate in Italia Foto di: carVertical

Per questo motivo gli esperti consigliano di non fermarsi al valore riportato dal contachilometri, ma di verificare la cronologia della manutenzione e l'effettivo utilizzo del veicolo. Un mezzo con una percorrenza elevata ma sottoposto a regolari interventi di manutenzione può infatti rappresentare una scelta migliore rispetto a un'auto con meno chilometri ma una storia poco documentata.

I modelli usati, più usati

L'indagine individua anche i modelli che più spesso hanno alle spalle un utilizzo professionale. In cima alla classifica c'è il Mercedes-Benz Vito, con il 29,1% degli esemplari controllati che supera i 36.000 chilometri annui. Seguono Peugeot 3008 (18%), Peugeot 2008 (16,2%), Fiat Ducato (14,8%) e Alfa Romeo Stelvio (12,6%). Si tratta di modelli scelti frequentemente da aziende e operatori dei servizi per affidabilità, capacità di carico o versatilità.

Secondo carVertical, un altro aspetto da non sottovalutare riguarda le auto importate. Alcuni veicoli potrebbero essere stati utilizzati come taxi o per altri impieghi intensivi all'estero prima di essere immessi sul mercato italiano. Poiché lo scambio di dati tra i diversi Paesi è ancora limitato, ricostruire la storia completa del veicolo può essere difficile. Per questo è consigliabile controllare i report storici disponibili, verificare l'andamento del chilometraggio nel tempo e sottoporre sempre l'auto a un'ispezione approfondita prima dell'acquisto.