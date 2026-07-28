L'abolizione del bollo auto proposta dal Ministro Tajani

Forse nell'universo delle spese riguardanti l'auto nessuna è odiata tanto quanto il bollo auto. Una tassa vera e propria, che richiede un pagamento non solo per l'uso ma per il possesso di un veicolo. Il calcolo dell'importo tiene conto della classe di emissioni, potenza e regione di residenza. Nemico numero uno degli automobilisti che potrebbe sparire. Almeno stando a quanto dichiarato dal ministro degli esteri Antonio Tajani.

In un reel pubblicato ieri infatti il vicepremier ha parlato della voglia di "ridurre le tasse in Italia", citando vari interventi, compresa l'abolizione del bollo auto e moto. Tajani dice di essere convinto che il Governo ce la farà.

Bollo auto, pronti all'addio?

"Noi vogliamo ridurre le tasse in Italia. Lo slogan sarà meno tasse, meno tasse, meno tasse" ha detto il ministro nel video, prendendo come spunto il nuovo taglio delle accise - solo sul diesel - varato dal Governo a causa della nuova impennata dei prezzi dei carburanti.

Non contento Tajani ha voluto strafare "A cosa penso? Abbattere le tasse sulle tredicesime, ridurre l'Irpef dal 35 al 33% allargando la base fino a 60.000 euro e, per esempio, abolire il bollo sulle auto o sulle moto. Idee e proposte che cercheremo di coprire anche con investimenti dei privati nei grandi progetti dello Stato. Ci riusciremo? Io sono convinto di si".

Ora, non entriamo nel merito di tutte le proposte del vicepremier, concentrandoci sulla fatidica abolizione del bollo auto o moto. L'ottimismo sarà pure il profumo della vita, ma bisogna fare i conti con la realtà. Il bollo auto frutta circa 7,5 miliardi di euro all'anno, cifra che non finisce nelle casse dello Stato ma in quelle delle Regioni, che con tali fondi finanziano vari interventi.

Quindi: davvero le Regioni sarebbero pronte a rinunciare a parte del loro budget? Non conosciamo le risposte ufficiali ma ci sentiamo di rispondere con un secco "no". Tajani ha parlato di abolizione del bollo auto o moto, quindi uno dei due. Non esiste un dato disaggretato e non sappiamo quindi quanto pesino bollo auto e quello moto presi singolarmente.

La questione però è un'altra: se dal 2011 a oggi nessun Governo è riuscito a eliminare il superbollo (che frutta circa 100 milionii di euro alll'anno), nonostante le immancabili sparate da campagna elettorale, come si può pensare di eliminare una tassa grazie alla quale si incassano circa 70 volte tanto? Per sua stessa ammissione nel 2024 il Governo, a seguito della compilazione del DEF del 2024, aveva stabilito che quella cifra non può scomparire come nulla fosse.

Riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche

Quindi no, il bollo auto non scomparirà, almeno a breve termine, perché (anche) da lui dipende la salute (non esattamente delle migliori) delle casse della finanza pubblica. Saremmo tutti ben felici di non pagarlo, ma trovare 7,5 miliardi da destinare alle Regioni non è certo facile.