In queste ore si è tornati a parlare di superbollo e della sua abolizione, a seguito dell'approvazione del Def (documento di economia e finanza) da parte del Consiglio dei Ministri. Secondo alcune ricostruzioni la tanto odiata e criticata sovrattassa per le auto più potenti sarebbe destinata a scomparire a breve. Così non è.

A fare chiarezza ci ha pensato il vice ministro dell'economia Maurizio Leo in occasione di una conferenza stampa, sottolineando quanto già detto mesi fa: l'abolizione del superbollo "fa parte della delega fiscale, ma verrà realizzata quando si troveranno le risorse". Tutto rimane così com'è quindi.

Pochi ma buoni

Se quindi eravate già pronti a stappare la bottiglia per festeggiare l'addio al superbollo, rimettetela in fresco in attesa di tempi migliori. Nel Def infatti non se ne fa parola e - come fatto capire da Leo - se ne parlerà nei decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma fiscale. Riforma che nell'articolo 10 riporta:

Riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche

Nessuna novità all'orizzonte, se non una dichiarazione di intenti. Il superbollo verrà abolito quando le condizioni economiche lo permetteranno, vale a dire quando il governo troverà altre entrate per non trovarsi con un "buco" di 100 milioni di euro all'anno. Tanto infatti porta il superbollo nelle casse dello stato.

Una cifra piccola se paragonata - per esempio - ai 28 miliardi di euro della Legge di bilancio 2024, ma comunque risorse valide per coprire le spese, per un totale di 1,2 miliardi di euro. Tutto questo con buona pace di vari politici che negli anni hanno criticato il superbollo, annunciandone l'abolizione.

Alla domanda "quando verrà abolito il superbollo" quindi la risposta è ancora: quando il governo troverà altri soldi.

Superbollo, cos'è e chi lo paga

Introdotto nel 2011 dal governo Monti il superbollo è una sovrattassa che obbliga chi guida auto con potenza superiore a 185 kW (251 CV) a pagare 10 euro per ogni kW in eccesso. Secondo le previsioni sarebbe dovuto essere uno strumento utile a risanare i conti pubblici - si era nel bel mezzo della crisi del debito - ma la realtà dei fatti, come detto, è un'altra, con 1,2 miliardi di euro di gettito in 12 anni e il mercato delle supercar (ma non solo) fortemente penalizzato.