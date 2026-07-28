La berlina ibrida di BYD si aggiorna così

BYD continua ad aggiornare rapidamente la propria gamma e questa volta tocca alla Seal 06, berlina che in Europa conosciamo come Seal 6.

Il Model Year 2027 porta con sé un restyling piuttosto profondo, caratterizzato da un design rivisto, dall'introduzione del sensore LiDAR sul tetto per i sistemi di assistenza alla guida più evoluti e da importanti novità anche sul fronte della meccanica.

Le versioni elettriche guadagnano infatti molta più potenza, mentre le varianti plug-in hybrid promettono un'autonomia superiore e un sistema propulsivo ancora più efficiente.

Tecnologia e design

L'aggiornamento della Seal 06 va ben oltre il classico Model Year. Le modifiche interessano infatti numerosi elementi della carrozzeria, a partire dal frontale, che adotta un design più moderno e pulito, accompagnato da gruppi ottici completamente ridisegnati.

Anche il posteriore riceve nuove firme luminose, mentre la modifica più evidente è senza dubbio la presenza del sensore LiDAR integrato sul tetto.

BYD Seal 06, l'aggiornamento per la Cina Foto di: BYD

Grazie al LiDAR, la vettura può contare su una lettura ancora più precisa dell'ambiente circostante, migliorando il funzionamento delle funzioni di guida assistita e aumentando il livello di sicurezza nelle situazioni più complesse.

Il restyling ha inoltre comportato un incremento delle dimensioni esterne. La lunghezza cresce infatti di circa 150 millimetri, superando così i 4,85 m, anche se BYD non ha ancora chiarito nel dettaglio quali interventi abbiano contribuito a questo aumento.

Motori più potenti e maggiore autonomia

Le novità non si fermano all'estetica. BYD ha infatti lavorato anche sull'intera gamma di propulsori, migliorando sia le versioni completamente elettriche sia quelle ibride plug-in DM-i.

BYD Seal 06, l'aggiornamento per la Cina Foto di: BYD

La Casa non ha diffuso dei dati ufficiali, ma secondo le anticipazioni di alcuni media cinesi, la Seal 06 elettrica compirà un importante salto prestazionale: la potenza massima passerà infatti dagli attuali 218 CV a ben 326 CV, rendendo la berlina decisamente più brillante nelle prestazioni.

Contestualmente debutterà una batteria di nuova generazione, più efficiente e con una capacità superiore, destinata ad aumentare ulteriormente l'autonomia di percorrenza.

Anche la tecnologia DM-i, uno dei punti di forza della casa cinese, riceverà un aggiornamento significativo. Le future Seal 06 plug-in hybrid potranno contare su un motore termico più potente e su una maggiore autonomia in modalità completamente elettrica, migliorando così sia i consumi sia la versatilità nell'utilizzo quotidiano.

Resta ora da capire quando queste novità arriveranno anche in Europa. Considerando il ritmo con cui BYD sta ampliando e aggiornando la propria gamma internazionale, è probabile che parte delle soluzioni viste sulla Seal 06 cinese possano essere introdotte anche sulla futura Seal 6 destinata ai nostri mercati.

Fotogallery: BYD Seal 06, l'aggiornamento per la Cina

3 Fonte: BYD