La Ferrari F80 Aperta vista per la prima volta
L'hypercar di Maranello avrà presto una variante col tetto rimovibile. Eccola nelle prime foto spia
La famiglia della Ferrari F80 è pronta ad allargarsi. Le prime foto spia della versione Aperta mostrano infatti il prototipo della variante scoperta dell'hypercar del Cavallino, impegnato nei test su strada nei dintorni di Maranello.
Pur nascosta da una pesante camuffatura, la vettura lascia già intuire le principali novità: un tetto removibile, un'impostazione ancora più esclusiva rispetto alla coupé e una produzione che potrebbe essere ancora più limitata.
Il Cavallino si scopre
Le foto spia di derek.photography immortalano un prototipo ancora ampiamente camuffato, ma osservandolo con attenzione emerge come le modifiche riguardino soprattutto la parte superiore della carrozzeria. La Ferrari F80 Aperta dovrebbe infatti rinunciare al tetto fisso in fibra di carbonio della coupé per adottare un pannello removibile manualmente.
La soluzione ricorda da vicino quella della LaFerrari Aperta, che permetteva di rimuovere il tetto e riporlo nel bagagliaio, offrendo un'esperienza di guida ancora più coinvolgente senza ricorrere a complessi meccanismi elettrici. Non è escluso che Ferrari possa proporre anche un pannello rigido in carbonio come optional, affiancando quello in tessuto destinato all'utilizzo quotidiano.
Produzione ancora più esclusiva
Dal punto di vista meccanico non sono attese modifiche sostanziali. La Ferrari F80 Aperta dovrebbe conservare il sofisticato powertrain ibrido della coupé, basato sul V6 biturbo affiancato dal sistema elettrico ad alte prestazioni.
La versione Aperta dovrebbe quindi offrire le stesse prestazioni della coupé, aggiungendo però il piacere della guida all'aria aperta e una maggiore coinvolgimento sonoro.
Ferrari F80
La F80 Coupé sarà costruita in 799 esemplari, tutti già assegnati ai clienti selezionati prima ancora della presentazione ufficiale. Seguendo la tradizione Ferrari, è molto probabile che la variante Aperta venga prodotta in numeri ancora più contenuti, aumentando ulteriormente la propria esclusività.
Anche il prezzo dovrebbe crescere sensibilmente rispetto ai circa 3 milioni di euro richiesti per la versione chiusa, complice la rarità del modello e il fascino della guida a cielo aperto.
Secondo le indiscrezioni, il debutto potrebbe avvenire nel corso del 2027, anno particolarmente significativo per Ferrari: ricorreranno infatti gli 80 anni dalla presentazione della 125 S, la prima vettura della storia a portare il nome del Cavallino Rampante, anch'essa una sportiva scoperta.
Fotogallery: La prova speciale della Ferrari F80
Fonte: Derek Photography / Instagram
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