Mercedes Marco Polo si rinnova: più comfort e qualità da camper

Mercedes-Benz aggiorna il suo camper van di riferimento e apre una nuova fase per il Marco Polo, il modello per il tempo libero sviluppato sulla base della Classe V. Le novità introdotte non si limitano agli equipaggiamenti e al comfort di bordo, ma coinvolgono anche la strategia produttiva: il veicolo sarà infatti realizzato attraverso una gestione completamente integrata nella rete industriale della Stella, con un processo che coinvolge gli stabilimenti di Vitoria e Ludwigsfelde.

L’aggiornamento porta con sé interventi pensati per migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio, dalla dotazione tecnologica agli elementi dedicati alla vita a bordo, mantenendo il carattere premium che ha reso il Marco Polo uno dei camper van più apprezzati nel segmento. Accanto alla versione camperizzata completa, Mercedes-Benz rinnova anche il Marco Polo Horizon, la variante più flessibile destinata a chi cerca un veicolo polivalente per il tempo libero, capace di adattarsi alle esigenze quotidiane senza rinunciare alla possibilità di affrontare weekend e viaggi in libertà.

Più spazio e comfort nella zona living

L'intervento più significativo riguarda l'area abitativa, con una serie di migliorie studiate per rendere più piacevole la permanenza a bordo.

Il protagonista è il nuovo tetto a soffietto, caratterizzato da una struttura in alluminio a doppio guscio che abbina maggiore robustezza a un peso contenuto. Quando è completamente aperto, offre 10 centimetri in più di altezza interna nella parte posteriore, migliorando sensibilmente la vivibilità e il comfort durante la notte.

54 Fonte: Mercedes-Benz

Anche l'illuminazione è stata completamente rivista. Il nuovo impianto LED integrato nel tetto propone diversi scenari luminosi regolabili, passando da tonalità fredde a luci più calde e soffuse per creare l'atmosfera desiderata all'interno del camper.

Entro la fine dell'anno arriveranno inoltre due ulteriori novità: un tetto scorrevole e, per la prima volta, un'apertura panoramica nel telo del tetto a soffietto, pensata per aumentare l'ingresso di luce e ventilazione durante il giorno e offrire una vista sul cielo nelle soste notturne.

Mercedes Marco Polo (2026) - La principale novità è il nuovo tetto a soffietto caratterizzato da una struttura in alluminio a doppio guscio Foto di: Mercedes-Benz

Tendalino più pratico e nuovi oscuranti magnetici

Mercedes-Benz ha riprogettato anche il sistema del tendalino, rendendolo più semplice da installare e rimuovere. Una soluzione che facilita, ad esempio, l'accesso agli autolavaggi o la manutenzione del veicolo. La manovella per l'apertura e la chiusura viene ora alloggiata in un apposito supporto, riducendo l'ingombro all'interno dell'abitacolo.

Mercedes Marco Polo (2026) - Mercedes-Benz ha riprogettato anche il sistema del tendalino Foto di: Mercedes-Benz

Per migliorare privacy e isolamento arrivano inoltre nuovi pannelli oscuranti magnetici per la cabina di guida, installabili rapidamente senza sistemi di fissaggio complessi.

Audio e connettività diventano ancora più evoluti

L'infotainment riceve un importante aggiornamento grazie a un nuovo impianto audio sviluppato specificamente per il Marco Polo. Il sistema comprende otto altoparlanti e un subwoofer, garantendo una qualità sonora superiore sia durante il viaggio sia quando il camper è fermo in campeggio. La musica può inoltre essere riprodotta tramite Bluetooth anche con il sistema di infotainment spento.

Mercedes Marco Polo (2026) - L'infotainment riceve un importante aggiornamento Foto di: Mercedes-Benz

Si evolve anche il sistema Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC), introdotto nel 2019 per gestire da remoto le funzioni del camper. Le nuove dotazioni, come l'illuminazione del tetto e il sistema audio, possono ora essere controllate direttamente dal display centrale oppure tramite l'app dedicata per smartphone.

Completano gli aggiornamenti tavolini pieghevoli rivisti, guide dei cassetti ottimizzate, un nuovo pannello di comando della panca posteriore e un frigorifero più efficiente dal punto di vista energetico.

Produzione interamente Mercedes-Benz

Una delle novità più importanti riguarda il processo produttivo. La Classe V continuerà a essere assemblata nello stabilimento Mercedes-Benz Vans di Vitoria, in Spagna, mentre la trasformazione in Marco Polo sarà effettuata direttamente nello stabilimento Mercedes-Benz di Ludwigsfelde, in Germania.

Mercedes Marco Polo (2026) - Gli interni Foto di: Mercedes-Benz

In questo modo la Casa tedesca internalizza completamente la produzione del proprio camper premium, con l'obiettivo di garantire standard qualitativi ancora più elevati, aumentare la flessibilità produttiva e ridurre i tempi di consegna.

Mercedes Marco Polo Horizon (2026) Foto di: Mercedes-Benz

Novità anche per il Marco Polo Horizon

Gli aggiornamenti interessano anche il Marco Polo Horizon, la versione destinata a chi utilizza il veicolo principalmente per il tempo libero e i weekend, senza cucina e armadio integrati. Anche questo modello sarà convertito nello stabilimento di Ludwigsfelde e riceverà alcune delle principali novità introdotte sul Marco Polo, tra cui il nuovo tendalino e gli oscuranti magnetici per la cabina.

Sul fronte della sicurezza debutta inoltre una dotazione di serie composta da window bag estesi dal montante A al montante D, aumentando la protezione degli occupanti.