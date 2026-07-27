Hanno aggiornato, come non mai, la Lada Niva

La Lada Niva, presente sui mercati di tutto il mondo da ormai 49 anni, si prepara a ricevere nel luglio 2026 un profondo aggiornamento tecnico. Non preoccupatevi: il design rimarrà invariato e immediatamente riconoscibile. Le novità infatti saranno sotto la carrozzeria.

Secondo AvtoVAZ, il gruppo che controlla Lada, per questo aggiornamento vengono impiegati oltre 350 componenti e gruppi nuovi o rivisti. La produzione in serie inizierà nel luglio 2026 nello stabilimento russo di Togliatti. Tutte le principali prestazioni e caratteristiche del veicolo sono state sensibilmente migliorate, dall’efficienza nei consumi alla dinamica di guida e alla precisione dello sterzo, fino alla protezione degli occupanti.

Più coppia ed efficienza sotto il cofano

Per quanto riguarda il motore, l’impostazione della Lada Niva 2026 resta volutamente semplice: niente turbo né altre soluzioni hi-tech superflue a Togliatti. Il fulcro dell’aggiornamento è il nuovo 1.8 benzina a otto valvole, che ha già dimostrato le proprie qualità sulla Lada Niva Travel. Il propulsore deriva dalla collaudata famiglia di motori destinata ai modelli a trazione anteriore del costruttore.

Combina il basamento del motore 1.8 EVO, insieme al relativo albero motore e ai pistoni, con la consolidata testata a otto valvole. La novità più importante riguarda la coppia, che cresce di 24 Nm fino a raggiungere 153 Nm. Degno di nota il fatto che già a un regime di appena 1.000 giri/min sia disponibile circa l’80% della coppia massima. Un aspetto che dovrebbe migliorare sensibilmente la prontezza di risposta sia su asfalto sia nei passaggi in fuoristrada più impegnativi.

Lada Niva Legend (2026) Foto di: AvtoVAZ

Allo stesso tempo, secondo Lada, il consumo specifico di carburante diminuisce dal 3 al 30% a seconda del profilo di utilizzo. Nel ciclo misto, il consumo medio scende da 9,9 a 9,0 l/100 km. In abbinamento al nuovo motore sono stati sviluppati ex novo anche aspirazione, scarico, raffreddamento e alimentazione. Le ventole si trovano ora dietro il radiatore, nel vano motore, soluzione che migliora capacità di raffreddamento e affidabilità. Un supporto specificamente progettato per gli organi ausiliari garantisce inoltre che la caratteristica ruota di scorta continui a trovare posto nel vano motore.

Dinamica del telaio ottimizzata e carrozzeria rinforzata

In parallelo al nuovo gruppo propulsore, anche l’assetto della rinnovata Lada Niva è stato profondamente rivisto. La barra stabilizzatrice anteriore è stata spostata in avanti e, in combinazione con nuovi supporti superiori dei montanti e molle anteriori modificate, assicura una risposta dello sterzo più precisa e un maggiore comfort di marcia.

Lada Niva Legend (2026) Foto Di: AvtoVAZ Lada Niva Legend (2026) Immagini di: AvtoVAZ

Per rispondere alle maggiori sollecitazioni, per la prima volta viene utilizzata lamiera d’acciaio zincata a caldo per le parti della carrozzeria più esposte. Fra queste rientrano la cornice della calandra, il cofano motore, il tetto, i pannelli esterni e interni del portellone e la paratia posteriore.

Secondo il costruttore, questi interventi proteggono il veicolo in modo più efficace da pietrisco e corrosione, aumentando in misura significativa la durata in condizioni d’impiego severe. Anche cambio e trasmissione hanno ricevuto rinforzi mirati per sopportare nel tempo la maggiore coppia. A questo scopo sono stati modificati, tra gli altri, i satelliti del differenziale, i semiassi posteriori e l’ingranaggio della quinta marcia.

Finalmente arriva l’airbag

Una pietra miliare nella storia di questo modello storico è l’introduzione dell’airbag lato guida, che ha richiesto il rinforzo della struttura della carrozzeria nella sezione anteriore. Il nuovo volante deriva dalla Niva Travel e integra il cuscino di sicurezza. Inoltre, i freni a disco anteriori autoventilanti garantiscono una risposta più costante in frenata e una minore tendenza al surriscaldamento sotto forte sollecitazione. Anche l’ergonomia dell’abitacolo è stata sensibilmente migliorata. Il piantone dello sterzo è ora regolabile in altezza e il blocchetto d’accensione si trova sul lato destro.

Lada Niva Legend (2026) Foto di: AvtoVAZ

Grazie a un nuovo meccanismo di comando, la leva del cambio è stata avvicinata al guidatore, mentre il riduttore viene ora gestito tramite un’unica leva di selezione. Un terzo punto di fissaggio supplementare per il riduttore e supporti motore ottimizzati riducono sensibilmente le vibrazioni. Inoltre, un nuovo pannello fonoassorbente sotto il cofano e un diametro maggiorato dello scarico pari a 48 millimetri dovrebbero migliorare il comfort acustico nell’abitacolo.

Il modulo di riscaldamento e climatizzazione è stato integrato con una ventola più silenziosa, un filtro abitacolo e una nuova presa d’aria sul cofano. La dotazione di comfort si completa con la chiusura centralizzata e una chiave unica.

Lada Niva Legend (2026) Foto Di: AvtoVAZ Foto di: AvtoVAZ

Solo di importazione

Per gli appassionati dell'iconico fuoristrada russo c’è un rovescio della medaglia. La Lada Niva Legend non è da tempo disponibile regolarmente attraverso canali ufficiali di vendita in Eurooa. Normative europee più severe in materia di emissioni e sicurezza, insieme a cambiamenti del quadro commerciale ed economico-politico (o, più esplicitamente, la guerra in Ucraina) , hanno portato all’interruzione dell’importazione ufficiale in Italia e nell’UE.

Chi volesse quindi guidare questo modello profondamente aggiornato, con motore rivisto e abitacolo modernizzato, deve affidarsi a importatori indipendenti e operatori specializzati che portano singoli esemplari nel nostro Paese. Resta comunque evidente come questo aggiornamento dimostri quanta vitalità e capacità di adattamento ci siano ancora in un progetto che ha ormai quasi cinque decenni alle spalle.