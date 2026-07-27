Hanno aggiornato, come non mai, la Lada Niva
L'icona dell'off-road riceve il suo aggiornamento più radicale, ma qui High-Tech significa: airbag per il conducente
La Lada Niva, presente sui mercati di tutto il mondo da ormai 49 anni, si prepara a ricevere nel luglio 2026 un profondo aggiornamento tecnico. Non preoccupatevi: il design rimarrà invariato e immediatamente riconoscibile. Le novità infatti saranno sotto la carrozzeria.
Secondo AvtoVAZ, il gruppo che controlla Lada, per questo aggiornamento vengono impiegati oltre 350 componenti e gruppi nuovi o rivisti. La produzione in serie inizierà nel luglio 2026 nello stabilimento russo di Togliatti. Tutte le principali prestazioni e caratteristiche del veicolo sono state sensibilmente migliorate, dall’efficienza nei consumi alla dinamica di guida e alla precisione dello sterzo, fino alla protezione degli occupanti.
Più coppia ed efficienza sotto il cofano
Per quanto riguarda il motore, l’impostazione della Lada Niva 2026 resta volutamente semplice: niente turbo né altre soluzioni hi-tech superflue a Togliatti. Il fulcro dell’aggiornamento è il nuovo 1.8 benzina a otto valvole, che ha già dimostrato le proprie qualità sulla Lada Niva Travel. Il propulsore deriva dalla collaudata famiglia di motori destinata ai modelli a trazione anteriore del costruttore.
Combina il basamento del motore 1.8 EVO, insieme al relativo albero motore e ai pistoni, con la consolidata testata a otto valvole. La novità più importante riguarda la coppia, che cresce di 24 Nm fino a raggiungere 153 Nm. Degno di nota il fatto che già a un regime di appena 1.000 giri/min sia disponibile circa l’80% della coppia massima. Un aspetto che dovrebbe migliorare sensibilmente la prontezza di risposta sia su asfalto sia nei passaggi in fuoristrada più impegnativi.
Lada Niva Legend (2026)
Allo stesso tempo, secondo Lada, il consumo specifico di carburante diminuisce dal 3 al 30% a seconda del profilo di utilizzo. Nel ciclo misto, il consumo medio scende da 9,9 a 9,0 l/100 km. In abbinamento al nuovo motore sono stati sviluppati ex novo anche aspirazione, scarico, raffreddamento e alimentazione. Le ventole si trovano ora dietro il radiatore, nel vano motore, soluzione che migliora capacità di raffreddamento e affidabilità. Un supporto specificamente progettato per gli organi ausiliari garantisce inoltre che la caratteristica ruota di scorta continui a trovare posto nel vano motore.
Dinamica del telaio ottimizzata e carrozzeria rinforzata
In parallelo al nuovo gruppo propulsore, anche l’assetto della rinnovata Lada Niva è stato profondamente rivisto. La barra stabilizzatrice anteriore è stata spostata in avanti e, in combinazione con nuovi supporti superiori dei montanti e molle anteriori modificate, assicura una risposta dello sterzo più precisa e un maggiore comfort di marcia.
Per rispondere alle maggiori sollecitazioni, per la prima volta viene utilizzata lamiera d’acciaio zincata a caldo per le parti della carrozzeria più esposte. Fra queste rientrano la cornice della calandra, il cofano motore, il tetto, i pannelli esterni e interni del portellone e la paratia posteriore.
Secondo il costruttore, questi interventi proteggono il veicolo in modo più efficace da pietrisco e corrosione, aumentando in misura significativa la durata in condizioni d’impiego severe. Anche cambio e trasmissione hanno ricevuto rinforzi mirati per sopportare nel tempo la maggiore coppia. A questo scopo sono stati modificati, tra gli altri, i satelliti del differenziale, i semiassi posteriori e l’ingranaggio della quinta marcia.
Finalmente arriva l’airbag
Una pietra miliare nella storia di questo modello storico è l’introduzione dell’airbag lato guida, che ha richiesto il rinforzo della struttura della carrozzeria nella sezione anteriore. Il nuovo volante deriva dalla Niva Travel e integra il cuscino di sicurezza. Inoltre, i freni a disco anteriori autoventilanti garantiscono una risposta più costante in frenata e una minore tendenza al surriscaldamento sotto forte sollecitazione. Anche l’ergonomia dell’abitacolo è stata sensibilmente migliorata. Il piantone dello sterzo è ora regolabile in altezza e il blocchetto d’accensione si trova sul lato destro.
Lada Niva Legend (2026)
Grazie a un nuovo meccanismo di comando, la leva del cambio è stata avvicinata al guidatore, mentre il riduttore viene ora gestito tramite un’unica leva di selezione. Un terzo punto di fissaggio supplementare per il riduttore e supporti motore ottimizzati riducono sensibilmente le vibrazioni. Inoltre, un nuovo pannello fonoassorbente sotto il cofano e un diametro maggiorato dello scarico pari a 48 millimetri dovrebbero migliorare il comfort acustico nell’abitacolo.
Il modulo di riscaldamento e climatizzazione è stato integrato con una ventola più silenziosa, un filtro abitacolo e una nuova presa d’aria sul cofano. La dotazione di comfort si completa con la chiusura centralizzata e una chiave unica.
Solo di importazione
Per gli appassionati dell'iconico fuoristrada russo c’è un rovescio della medaglia. La Lada Niva Legend non è da tempo disponibile regolarmente attraverso canali ufficiali di vendita in Eurooa. Normative europee più severe in materia di emissioni e sicurezza, insieme a cambiamenti del quadro commerciale ed economico-politico (o, più esplicitamente, la guerra in Ucraina) , hanno portato all’interruzione dell’importazione ufficiale in Italia e nell’UE.
Chi volesse quindi guidare questo modello profondamente aggiornato, con motore rivisto e abitacolo modernizzato, deve affidarsi a importatori indipendenti e operatori specializzati che portano singoli esemplari nel nostro Paese. Resta comunque evidente come questo aggiornamento dimostri quanta vitalità e capacità di adattamento ci siano ancora in un progetto che ha ormai quasi cinque decenni alle spalle.
Consigliati per te
Mercedes Marco Polo si rinnova: più comfort e qualità da camper
Da domani il diesel costerà di meno, la benzina no
Così la Mercedes A 45 AMG dice addio e ci lascia per sempre
Stellantis chiude la fabbrica dei PureTech: il vero nodo è un altro
Il restomod italiano da 765 CV della leggendaria 190 EVO II
La fusione tra Honda e Nissan non si farà, ma ci sarà una collaborazione
Bizzarrini resuscita un progetto di Giugiaro accantonato da 60 anni