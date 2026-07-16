Raduno Suzuki 4x4 2026 a Cervinia: come iscriversi

Quattro ruote motrici, sterrati in quota e una data precisa in calendario: domenica 27 settembre 2026. Suzuki rimette in moto il suo grande appuntamento annuale con il fuoristrada e apre da oggi, 16 luglio, le iscrizioni al 15° Raduno Suzuki 4x4, che si terrà a Cervinia, in Valle d’Aosta. L’evento è aperto a tutti i modelli a trazione integrale della Casa di Hamamatsu, senza distinzione di anno o versione, dai classici ai più recenti SUV compatti.

La cornice scelta è la conca di Breuil-Cervinia, con vista diretta sul Cervino e sull’ambiente alpino circostante. Non si parla di gara né di prove estreme, ma di una giornata di turismo outdoor, con percorsi off-road di diversa difficoltà pensati per chi vuole vivere la montagna in auto, in sicurezza e nel rispetto delle regole ambientali locali. Posti limitati, scadenza iscrizioni fissata al 31 agosto e una formula “chiavi in mano” che include pranzo, assistenza e attività pomeridiane.

Cos’è il 15° Raduno Suzuki 4x4 e a chi si rivolge

Il 15° Raduno Suzuki 4x4 viene presentato dal marchio come un meeting annuale dedicato a tutti i possessori di vetture Suzuki a trazione integrale, senza alcuna distinzione tra modelli e anni di produzione. L’obiettivo dichiarato non è la ricerca del limite tecnico, ma un’esperienza “autentica a contatto con la natura” che punta sul piacere del viaggio, sulla convivialità e sulla scoperta del territorio. In pratica, un appuntamento pensato tanto per chi è abituato a mettere le ruote fuori dall’asfalto, quanto per chi vuole avvicinarsi al fuoristrada in modo graduale.

Raduno Suzuki 4x4 Foto di: Suzuki

Suzuki sottolinea che il raduno sarà incentrato su turismo outdoor, guida consapevole e condivisione della passione per l’avventura più che su ostacoli estremi o passaggi tecnici da specialisti. La scelta di Cervinia come base dell’evento va in questa direzione: i panorami della conca del Breuil, con scorci sul Cervino e sulle montagne circostanti, vengono indicati dal costruttore come “contesto ideale” per esprimere lo spirito avventuroso del brand, tradizionalmente legato a libertà di movimento e versatilità d’uso dei propri modelli.

I percorsi Explore e Adventure: come si svolge la guida in montagna

L’edizione 2026 del raduno propone due diversi itinerari panoramici ad alta quota, battezzati Explore e Adventure, studiati per mettere insieme scenari d’alta montagna e rispetto delle regole di sicurezza. Secondo Suzuki, entrambi i tracciati sono adatti a qualunque tipo di vettura della gamma 4x4 del marchio, dalle citycar rialzate ai fuoristrada più classici, a patto che siano dotate di trazione integrale. La struttura “a doppio percorso” serve proprio a modulare il livello di difficoltà sull’esperienza del guidatore e sulle capacità del mezzo.

Il percorso Explore viene descritto come una combinazione di tratti panoramici e facili sterrati, con andamento morbido e affacci suggestivi sulla valle. È pensato per chi vuole godersi la montagna con un approccio rilassato, senza passaggi impegnativi. Il percorso Adventure, invece, integra varianti specifiche destinate alle vetture 4x4 equipaggiate con marce ridotte, quindi più adatto a Jimny, Vitara e affini con vocazione off-road più marcata. In ogni caso, Suzuki insiste sul concetto di accessibilità: ogni equipaggio potrà scegliere l’itinerario più coerente con il proprio veicolo e con il livello di confidenza con il fuoristrada.

Il 15esimo Raduno Suzuki 4x4 si tiene in Valle d'Aosta Foto di: Suzuki

Organizzazione, assistenza sul percorso e attività del pomeriggio

Per entrambe le tracce, l’organizzazione prevede che ogni percorso sia chiaramente segnalato e seguito da personale dedicato. Lo staff Suzuki sarà presente in testa e in coda alla carovana, oltre che nei punti strategici individuati lungo i tracciati per fornire assistenza e supporto in caso di necessità. L’impostazione è quella tipica di un raduno guidato: nessuna improvvisazione, ma un flusso di auto che si muovono in gruppo, con tempi di percorrenza definiti e controllo continuo della situazione.

La giornata non si esaurisce però con gli itinerari mattutini. Dopo il pranzo, programmato a Valtournanche (AO), nella fascia pomeridiana verranno proposte due opzioni: un ulteriore breve percorso off-road oppure l’accesso a un “Parco Giochi off-road”, allestito nelle vicinanze dell’area pranzo. Quest’ultima formula si presta a chi vuole testare meglio le capacità del proprio mezzo in un contesto controllato, con passaggi e ostacoli preparati ad hoc e sotto la supervisione dello staff.

Programma della giornata del 27 settembre a Cervinia

Il programma provvisorio del raduno, per la giornata di domenica 27 settembre 2026, è già definito nelle sue linee principali. Le registrazioni dei partecipanti si terranno dalle 8.00 alle 9.15 presso gli impianti di risalita di Cervinia. A seguire, alle 9.15, è in agenda un briefing collettivo per illustrare in dettaglio i percorsi, le regole della carovana e la scansione temporale dell’evento, in modo da allineare tutti i partecipanti sugli aspetti di sicurezza e rispetto del territorio.

Raduno Suzuki 4x4 Foto di: Suzuki

Dalle 9.30 alle 13.00 è programmata la parte principale del Raduno 4x4 Suzuki, con lo svolgimento dei percorsi Explore e Adventure sulle piste sterrate e i tratti autorizzati in quota. Alle 13.00 è previsto il pranzo a Valtournanche (AO), incluso nella quota di iscrizione. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.00, gli equipaggi potranno scegliere se affrontare un ulteriore tratto di percorso oppure accedere al parco giochi off-road, prima dei saluti finali e della chiusura ufficiale dell’evento, programmata attorno alle 16.30.

Iscrizioni, costi e cosa è compreso nelle quote

Le iscrizioni al 15° Raduno Suzuki 4x4 sono aperte da oggi, 16 luglio, e rimarranno attive fino a esaurimento posti disponibili e comunque non oltre il 31 agosto. La registrazione va effettuata online, tramite il sito Suzuki nella sezione dedicata all’evento, all’indirizzo sito ufficiale del raduno Suzuki 4x4 2026, dove sono raccolte le informazioni pratiche per la partecipazione. Per chi cerca una sistemazione in zona, sono disponibili contatti per strutture convenzionate tramite l’indirizzo email info@tour4x4.it o il numero di telefono +39 333 8303079.

Il costo di iscrizione varia in base alla composizione dell’equipaggio. La formula standard per un equipaggio di due persone è fissata in 90 euro. Per un equipaggio formato da una sola persona la quota scende a 55 euro. Ogni partecipante adulto aggiuntivo oltre i due iniziali comporta un costo di 35 euro, mentre per i bambini tra 7 e 10 anni è prevista una quota di 20 euro e per i bambini tra 3 e 6 anni si scende a 15 euro. La conferma dell’iscrizione avviene solo dopo il pagamento della quota tramite bonifico bancario o carta di credito.

Servizi inclusi, rimborso in caso di annullamento e focus sull’ambiente

La quota di partecipazione comprende diversi servizi pensati per rendere la giornata “all inclusive”. Ogni iscritto ha diritto a un welcome coffee al mattino, al pranzo della domenica, a un kit di benvenuto individuale e all’accesso al parco giochi off-road nel pomeriggio. In caso di annullamento dell’evento, Suzuki indica che sarà restituito il 100% di quanto versato, una clausola che punta a rassicurare chi si registra con largo anticipo sulla data di fine settembre.

Un altro punto su cui il marchio insiste è il rispetto del territorio e delle comunità locali. Tutti i partecipanti saranno tenuti a seguire esclusivamente i tracciati autorizzati, attenendosi alle indicazioni dell’organizzazione e alle normative vigenti. Suzuki dichiara di interpretare il fuoristrada come un modo “responsabile” di vivere la natura: la possibilità di raggiungere luoghi particolari deve andare di pari passo – secondo l’azienda – con la consapevolezza che quei luoghi vadano preservati. Per questo, la casa giapponese presenta il raduno come un evento a forte taglio turistico e paesaggistico, coerente con i propri valori di attenzione, affidabilità e sostenibilità.

Suzuki 4x4 tra tradizione storica e modelli moderni

Il raduno di Cervinia si inserisce in una tradizione lunga oltre mezzo secolo di veicoli 4x4 compatti per la Casa di Hamamatsu. Suzuki ricorda alcune tappe fondamentali della propria storia: il 1909 con la fondazione della prima azienda, Suzuki Loom Works, dedicata alla produzione di telai tessili; il 1952 con la bicicletta motorizzata Power Free, che segna l’ingresso nel mondo dei motori; il 1955 con la prima automobile, la Suzulight, una keicar a trazione anteriore considerata all’epoca avanzata nelle soluzioni tecniche.

Per chi ama l’off-road, il riferimento chiave resta il 1970, anno del debutto del primo fuoristrada compatto 4x4 Suzuki Jimny (LJ10), che apre la strada a una lunga serie di piccoli fuoristrada leggeri. Nel 1988 arriva il primo vero SUV compatto della casa, la Suzuki Vitara, pensata per coniugare off-road e fruibilità urbana. La famiglia SUV si è poi evoluta fino ai giorni nostri, anche in chiave elettrificata: nel 2024 è stata presentata la e VITARA, indicata dal marchio come il suo primo modello 100% elettrico. Chi vuole approfondire la trasformazione recente della gamma può dare un’occhiata alle nostre analisi dedicate a Suzuki e Vitara e alla prova su strada della e-Vitara.

Suzuki e Vitara Foto di: Suzuki

Obiettivi del marchio tra mobilità e sostenibilità

Oggi Suzuki rivendica una presenza internazionale fondata su una produzione globale e su modelli adattati a molti mercati, non solo nell’auto ma anche nel mondo delle moto e dei motori fuoribordo. L’azienda afferma di essere “attenta alle tematiche legate all’ecologia e alla salvaguardia del pianeta” e di impegnarsi nel migliorare l’equilibrio tra ambiente e mobilità, sviluppando e costruendo i propri prodotti pensando sia al benessere degli utilizzatori sia a quello delle generazioni future.

In questo quadro, il Raduno Suzuki 4x4 di Cervinia viene proposto come un tassello della strategia di relazione con la propria community: un momento in cui mettere insieme appassionati di lungo corso e nuovi clienti, mostrando sul campo come si muovono in fuoristrada i diversi modelli a trazione integrale della gamma. Per chi è curioso di capire come la casa giapponese stia riposizionando la propria offerta tra elettrico, ibrido e 4x4 tradizionali, può essere utile rileggere la nostra panoramica sulle strategie Suzuki sul mercato e l’evoluzione dei suoi SUV e crossover raccontata nel focus su Vitara, S-Cross e Swift 2026.