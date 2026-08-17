La Porsche 911 GT2 più rara della storia

"Moby Dick" è tornata ed è più potente che mai. Ecco la Porsche 911 GT2 "Flachbau RS", una one-off sviluppata su commissione nell'arco di tre anni grazie al programma di personalizzazione Sonderwunsch della Casa tedesca.

L'esemplare unico mantiene tutta la meccanica moderna della 991.2, ma tutto il resto è stato ripensato per omaggiare la 935/78, una delle Porsche più iconiche della storia.

Il fantasma della “Moby Dick”

L'ispirazione è evidente soprattutto osservando il frontale. La 935/78, sviluppata per Le Mans e soprannominata “Moby Dick” per la sua caratteristica carrozzeria bianca e allungata, è una delle Porsche da competizione più celebri di sempre.

Porsche 911 GT2 "Flachbau RS" One-Off Foto di: Porsche

La Flachbau RS ne riprende il concetto attraverso parafanghi anteriori completamente nuovi, passaruota più piatti e specifiche aperture per estrarre l'aria dai vani ruota. Anche il paraurti è inedito e integra piccoli canard aerodinamici sviluppati da Manthey.

Ma sono i fari a cambiare completamente il volto della 911. Al posto dei gruppi ottici tradizionali della GT2 RS troviamo tre sottili elementi LED sovrapposti verticalmente. Gli anabbaglianti e gli abbaglianti sono alti meno di 3,8 cm, mentre le luci diurne rimangono sotto i 2 cm.

Anche la carrozzeria racconta la stessa storia. La vettura è verniciata in una speciale tonalità Grand Prix White, sviluppata appositamente per il progetto, mentre fibra di carbonio a vista e dettagli neri opachi aggiungono contrasto. Sul cofano compare inoltre una grafica a forma di U ispirata alla livrea Martini della “Moby Dick”.

Una GT2 RS ancora più estrema

La trasformazione non riguarda soltanto l'estetica. Porsche ha lavorato anche sul peso, riuscendo a rendere la Flachbau RS circa 32 kg più leggera di una GT2 RS con pacchetto Weissach.

Porsche 911 GT2 "Flachbau RS" One-Off, il tre quarti posteriore Foto di: Porsche

Per riuscirci è stata adottata una filosofia piuttosto radicale. Il sistema Porsche Communication Management è stato eliminato e al suo posto è stato ricavato un semplice vano portaoggetti rivestito in pelle. Sono stati rimossi anche l'impianto audio, una parte dell'insonorizzazione e diversi rivestimenti.

Sotto la carrozzeria, però, Porsche ha scelto deliberatamente di non modificare il cuore della vettura. Il 3.8 boxer continua quindi a sviluppare 700 CV e 750 Nm, trasmessi alle ruote posteriori attraverso un cambio PDK a sette rapporti. La velocità massima raggiunge i 340 km/h.

L'aerodinamica è protagonista

La parte posteriore è altrettanto spettacolare. La Flachbau RS adotta un'ala completamente nuova con supporti a forma di S, ispirati alla 911 GT3 R Rennsport.

L'elemento aerodinamico è posizionato quasi 5 cm più in alto rispetto a quello di una GT2 RS equipaggiata con kit Manthey e può essere regolato manualmente su tre posizioni.

Porsche 911 GT2 "Flachbau RS" One-Off, il pomello del cambio Foto di: Porsche

In configurazione High Downforce, a circa 340 km/h, Porsche dichiara fino a 554 kg di carico aerodinamico sull'asse posteriore.

Prima di essere mostrata al pubblico, la Flachbau RS è stata sottoposta a un programma di sviluppo tutt'altro che simbolico. Infatti, il prototipo ha completato 50 giri del Nurburgring, mentre l'ala posteriore è stata sottoposta a prove di durata equivalenti a circa 150.000 km di utilizzo.

Fotogallery: Porsche 911 GT2 "Flachbau RS" One-Off