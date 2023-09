Firmata da Giorgetto Giugiaro e da suo figlio Fabrizio, la nuova Bizzarrini Giotto è prevedibilmente splendida. Il leggendario designer italiano ottantacinquenne ha lavorato sulla Bizzarrini 5300 GT ai tempi della Bertone e gli è stata data l'opportunità di disegnare un successore spirituale moderno.

A febbraio abbiamo visto alcuni teaser e bozzetti e le nuove immagini rilasciate oggi ci danno un'immagine migliore della Giotto. Viene definita "Hyper GT" e ha una carrozzeria in fibra di carbonio.

Nel motore la data di nascita di Giotto

Oltre alle nuove foto, Bizzarrini fornisce ulteriori dettagli sul potente motore V12. Il motore aspirato ha una cilindrata di 6.626 cc, scelta appositamente per ricordare la data di nascita di Giotto Bizzarrini, il 6 giugno 1926.

Bizzarrini Giotto, il dettaglio del frontale

Il famoso ingegnere - scomparso all'inizio di quest'anno - era noto per il suo coinvolgimento nello sviluppo del V12 originale Lamborghini e di auto iconiche come la Ferrari 250 GTO.

La nuova Giotto utilizza un V12 sviluppato in collaborazione con Cosworth ed è stata progettata per soddisfare le attuali normative sulle emissioni, nonostante sia un motore di grossa cilindrata considerato in via di estinzione nel 2023.

Bizzarrini Giotto, la fiancata

Ulteriori specifiche tecniche non sono ancora state rese note, ma sappiamo che la potenza viene convogliata alle ruote attraverso un cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti.

Aerodinamica ottimizzata

Per quanto riguarda il design, la Giotto è molto più di un semplice bel viso, poiché la carrozzeria è stata meticolosamente realizzata per ottimizzare l'aerodinamica. A tal fine, sono presenti uno splitter anteriore e un diffusore posteriore a diedro di derivazione F1, oltre a richiami visivi ai primi modelli Bizzarrini. Tra questi, le doppie prese d'aria sul cofano, il montante B triangolare e il parabrezza posteriore avvolgente.

Bizzarrini Giotto, la vista laterale

L'azienda si attiene al piano iniziale di iniziare i test su strade pubbliche verso la fine del 2024. Bizzarrini si sta tenendo impegnata non solo con la Giotto, ma anche con la 5300 GT Corsa Revival, le cui consegne sono iniziate a circa 2 milioni di dollari l'una.