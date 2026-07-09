La nuova monoposto Jaguar debutta a Goodwood con Barrichello

La Formula E si prepara a un nuovo salto tecnologico con la prossima generazione di monoposto: più potenti, efficienti e dotate di soluzioni tecniche mai viste prima. A rappresentare questo progresso c’è anche Jaguar, che al Goodwood Festival of Speed 2026 presenta la GEN4 proto_TYPE.

La monoposto britannica, ancora in fase di sviluppo, anticipa quella che sarà la quarta generazione delle vetture Formula E e rappresenta il progetto più avanzato mai realizzato da Jaguar TCS Racing, il team ufficiale del marchio nel campionato elettrico. A portarla sulla celebre salita inglese di Goodwood è Fernando Barrichello, giovane talento brasiliano di 20 anni e figlio dell’ex pilota di Formula 1 Rubens Barrichello.

Un nuovo passo avanti per la Formula E

La GEN4 non è ancora una vettura pronta per la competizione, ma un prototipo impegnato in un intenso programma di sviluppo in vista del debutto ufficiale nella stagione 2026/2027. Il suo obiettivo è chiaro: dimostrare quanto la tecnologia elettrica da competizione possa continuare a migliorare in termini di prestazioni, efficienza e gestione dell’energia.

Rispetto alle monoposto attuali, la nuova generazione promette un incremento significativo delle capacità tecniche. La Jaguar GEN4 potrà raggiungere fino a 600 kW di potenza, pari a circa 816 CV, nelle condizioni più estreme come le qualifiche e l’ATTACK MODE. Durante la gara la potenza sarà invece limitata a 450 kW, equivalenti a circa 612 CV.

Una delle innovazioni più importanti della GEN4 riguarda l’introduzione della trazione integrale. Per la prima volta nella storia della Formula E, una monoposto potrà sfruttare quattro ruote motrici attive nelle fasi più rilevanti della gara, migliorando la capacità di scaricare a terra la potenza e aumentando accelerazione e controllo.

Anche il sistema di recupero energetico, stando alle dichiarazioni, compirà un importante passo in avanti. La frenata rigenerativa potrà raggiungere una potenza fino a 700 kW, permettendo di recuperare una quantità maggiore di energia durante la guida e rendendo ancora più centrale l’efficienza nella gestione della gara.

La nuova Jaguar utilizzerà inoltre pneumatici Bridgestone sviluppati per offrire prestazioni sia sull’asciutto sia sul bagnato e sarà disponibile con due diverse configurazioni aerodinamiche, studiate per adattarsi alle varie esigenze dei circuiti.

Fernando Barrichello porta la GEN4 a Goodwood

A dare visibilità internazionale al nuovo progetto Jaguar sarà Fernando Barrichello, chiamato a guidare la GEN4 sulla salita più famosa del Regno Unito durante il Goodwood Festival of Speed. Il giovane pilota brasiliano lo ricordiamo, corre attualmente in FIA Formula 3 e ha già conquistato una vittoria nell’Euroformula Open Championship.

La sua presenza ha anche un forte significato simbolico: Fernando raccoglie idealmente il testimone del padre Rubens Barrichello, uno dei protagonisti della Formula 1 moderna, autore di 11 vittorie nei Gran Premi e due volte vicecampione del mondo.

Il debutto di Goodwood rappresenta così non solo una vetrina per la nuova tecnologia elettrica, ma anche un’occasione per avvicinare il pubblico ai protagonisti della nuova generazione del motorsport.