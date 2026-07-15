La Jaguar E-Type è tornata

La Jaguar E-Type è forse una delle auto più famose della storia nonché icona delle 4 ruote made in England. Un modello amato da molti (Diabolik compreso, che ne guida una completamente nera) prodotto tra il 1961 e il 1974 in due varianti: coupé e cabrio. Essenza della sportività inglese ora torna sotto forma di set Lego, all'interno della gamma Icons. E non poteva essere altrimenti. Una replica fedele alla Jaguar E-Type originale, con tanti dettagli per la gioia degli appassionati.

Come dovrebbe essere

Come ve la immaginate una Jaguar E-Type? Se avete detto verde avete indovinato, una tinta nata dal mondo delle corse (era quella dedicata alle vetture inglesi, così come il rosso era riservato alle italiane) ripresa dal set Lego dedicato alla sportiva d'oltre Manica. Assieme agli immancabili cerchi a raggi.

Fotogallery: Jaguar E-Type, il set Lego 9 Fonte: Lego

Si tratta però solo di due elementi inseriti in modellino che riprende alla perfezione le forme della E-Type, con il classico cofano lungo apribile, per svelare il motore 6 cilindri in linea. Anche le portiere si possono aprire mentre la capote in tessuto è ripiegabile, così da poter ammirare al meglio la riproposizine in mattoncini degli interni della cabrio inglese. La Jaguar E-Type di Lego comprende anche un set di 5 attrezzi (chiavi inglesi, martello e cacciavite) da riporre nel bagagliaio.

Jaguar E-Type, il set Lego Foto Di: Lego Jaguar E-Type, il set Lego

Il nuovo set Lego è composto da 1.673 pezzi per 37 cm di lunghezza, 9 di altezza e 14 di larghezza, ed è disponibile per gli ordini sul sito ufficiale, con prezzo di 139,99 euro. Le spedizioni partiranno dal 1° agosto 2026.