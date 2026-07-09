Un primo assaggio della nuova piccola economica di MG

Quale contesto più british e, di conseguenza, adatto come il Goodwood Festival of Speed 2026 per MG per svelare al mondo le due ultime concept car che raccontano la propria direzione e le proprie volontà. Si tratta di MG GO!, un'anticipazione di un'utilitaria, e di MG Cyber Concept, uno studio dedicato a un grande SUV dai tratti sportivi.

Le due vetture, presentate insieme sullo stand del costruttore nella celebre manifestazione britannica dedicata alle corse in salita, non sono ancora pronte per la produzione, ma indicano con chiarezza verso quali segmenti e quale linguaggio stilistico si sta orientando MG.

Due concept, due visioni complementari

La MG GO! mostrata a Goodwood è una utilitaria compatta elettrica che richiama, nelle forme, alcuni dei modelli più amati della storia del marchio, su tutti la MGB GT prodotta tra gli anni Sessanta e Settanta.

Il progetto, curato interamente dal centro stile MG di Londra sotto la guida del direttore del design Carl Gotham, non punta però a essere un semplice esercizio nostalgico: l'obiettivo dichiarato è offrire un'auto dal carattere riconoscibile, capace di distinguersi in un segmento molto affollato, e che nel 2027 darà vita a un modello di serie pensato per il mercato europeo.

6 Fonte: MG

L'obiettivo è quello di riuscire a trasmettere nuove emozioni, che passano per un design fresco, simpatico e accattivante. Le MG, dunque, smettono di essere auto meramente razionali e sfoggiano un carattere più emozionale.

Per la MG Cyber vale lo stesso. Segue, però, una strada opposta ma complementare: è lo studio di un grande SUV elettrico ad alte prestazioni, ispirato alla storica EX181, l'auto con cui MG stabilì record di velocità a terra.

MG Cyber Concept Foto di: MG

Obbiettivo: creare emozione

Secondo il vicepresidente del design globale MG, Jozef Kabaň, l'obiettivo dei due progetti è creare auto con un'identità capace di generare un legame emotivo immediato con chi le osserva, prima ancora che con chi le guida. Nessun dettaglio tecnico relativo al powertrain è stato rivelato, così come non sono stati mostrati i render degli interni.

Accanto alle due concept, sullo stand MG è stato allestito anche uno spazio dedicato alle tecnologie di guida assistita e connettività del marchio, con dimostrazioni affidate a robot di ultima generazione.

Arrivano tre nuovi SUV ibridi plug-in

Oltre alle due concept, Goodwood è stata l'occasione per MG per confermare un passo avanti sul fronte delle batterie. La tecnologia SolidCore, già annunciata in precedenza, verrà infatti estesa ai futuri modelli con motorizzazione Plug-in Hybrid+.

Si tratta di una batteria a stato semi-solido, una soluzione intermedia tra gli attuali accumulatori agli ioni di litio con elettrolita liquido e le batterie completamente allo stato solido, ancora lontane da una produzione su larga scala nel settore.

MG GO! 2026 Foto di: MG

MG rivendica di essere il primo Costruttore ad aver avviato la produzione di massa di questa tecnologia, che grazie a una particolare struttura interna promette una risposta di potenza più rapida e una gestione dell'energia più efficiente rispetto alle batterie tradizionali.

Il vantaggio concreto per chi guida riguarda soprattutto la costanza delle prestazioni anche in condizioni difficili, come batteria scarica o temperature esterne rigide, situazioni che tradizionalmente penalizzano i sistemi ibridi plug-in.

MG Cyber Concept - Frai prossimi obbiettivi del Brand quello di lanciare tre nuovi SUV Foto di: MG

I primi modelli a montare la SolidCore abbinata al Plug-in Hybrid+ saranno tre nuovi SUV nei segmenti B, C e D, coerenti con la strategia "In Europe, for Europe" con cui MG intende sviluppare tecnologie calibrate sulle reali condizioni di guida europee: una strategia che passa anche per il nuovo stabilimento produttivo in costruzione in Galizia, in Spagna.