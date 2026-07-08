MG, ecco il nuovo ibrido plug-in e le batterie a stato semisolido

MG ha presentato la nuova strategia tecnologica in occasione del suo Tech Day, l’evento organizzato nel quartier generale britannico del marchio a Londra alla vigilia dell'inizio del Goodwood Festival of Speed. Al centro dell’annuncio c’è il nuovo sistema Plug-in Hybrid+, che debutta nel 2027 sulla rinnovata MG ZS Plug-in Hybrid+ e che promette di alzare l’asticella in termini di efficienza, prestazioni e silenziosità rispetto ai sistemi ibridi plug-in tradizionali.

MG, marchio nato in Inghilterra nel 1924 e oggi parte del colosso automobilistico cinese SAIC Motor, conta oltre 300.000 vetture vendute nel 2025 tra Regno Unito ed Europa e più di 1.300 concessionarie in 34 mercati del continente.

Il nuovo sistema Plug-in Hybrid+: motori più efficienti e prestazioni migliori

Il cuore della novità è una nuova generazione di motori a benzina pensati appositamente per l’ibridazione, disponibili in due tagli, 1.1 e 1.5 litri turbo, capaci rispettivamente di un’efficienza termica massima superiore al 42% e al 43%. Si tratta di valori significativi se confrontati con la media dei motori a combustione tradizionali, che si attesta generalmente tra il 30% e il 35%, mentre solo i migliori propulsori ibridi oggi in commercio, come quelli di alcuni costruttori giapponesi, riescono ad avvicinarsi o superare di poco il 40%.

Numeri più alti di efficienza termica significano, in parole semplici, che il motore riesce a trasformare in movimento una quota maggiore dell’energia contenuta nel carburante, sprecandone meno sotto forma di calore, con benefici diretti su consumi ed emissioni.

A questi motori si affianca una nuova trasmissione ibrida che sfrutta due tecnologie complementari: una gestisce la ripartizione della potenza tra motore termico ed elettrico adattandola in tempo reale alle condizioni di guida, mentre l’altra disconnette il generatore quando l’auto viaggia in modalità completamente elettrica, evitando inutili attriti meccanici e migliorando ulteriormente l’efficienza. Secondo MG, questa strategia consente al motore di mantenere un’efficienza termica sopra il 40% per circa il 90% delle condizioni di guida reali.

Sul fronte delle prestazioni, il nuovo sistema porta la vettura da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi, mentre il recupero da 80 a 120 km/h, utile per i sorpassi in autostrada, richiede circa 3,5 secondi. Migliora anche la capacità di ripartenza in salita, fino al 72% in più rispetto ai sistemi precedenti, mentre la rumorosità in modalità elettrica si riduce fino a 5 decibel, rendendo l’abitacolo più silenzioso e vicino, come esperienza percepita, a quello di un’auto elettrica pura.

SolidCore Battery: la batteria semi-solida arriva sui modelli ibridi plug-in

MG ha inoltre confermato che la tecnologia SolidCore Battery, già annunciata in precedenza, verrà estesa ai futuri modelli Plug-in Hybrid+. Si tratta di una batteria a stato semi-solido, una soluzione intermedia tra le batterie agli ioni di litio tradizionali, con elettrolita liquido, e quelle allo stato solido ancora in fase di sviluppo su larga scala nel settore.

MG, tra i principali protagonisti dell'edizione 2026 del Goodwood Festival of Speed, rivendica di essere il primo produttore automobilistico ad aver avviato la produzione di massa di questa tecnologia che, grazie a una particolare struttura interna, garantisce una risposta di potenza più rapida e una gestione dell’energia più efficiente rispetto alle batterie convenzionali.

Il vantaggio pratico per chi guida riguarda soprattutto la costanza delle prestazioni: la batteria dovrebbe mantenere un comportamento più stabile anche a batteria scarica o con temperature esterne rigide, cioè le condizioni che tradizionalmente penalizzano i sistemi ibridi plug-in facendo calare potenza ed efficienza.

I primi modelli a ricevere la SolidCore Battery abbinata al Plug-in Hybrid+ saranno tre nuovi SUV nei segmenti B, C e D, a conferma della strategia “In Europe, for Europe” con cui MG punta a sviluppare tecnologie calibrate sulle reali condizioni di guida europee, incluso un nuovo stabilimento produttivo in Galizia, in Spagna.

Il full hybrid si evolve

Tra le altre novità comunicate durante l'MG Tech Day, gli ingegneri hanno anticipato che anche sul powertrain full hybrid saranno introdotte delle migliori. Nello specifico, si parla una nuova trasmissione dedicata e di una batteria dalla capacità maggiorata rispetto al passato, cioè 3,6 kWh.

Si tratta, per capirci, del doppio della capacità rispetto ai 1,8 kWh dell'accumulatore attualmente montato sulla ZS Hybrid+, che è anche equipaggiata con una trasmissione a tre rapporti.

Fotogallery: MG, ecco il nuovo ibrido plug-in e le batterie a stato semisolido

6 Fonte: MG