Bonus box auto 2026, come sfruttare davvero la detrazione

Dal 2025 al 2027 chi acquista o costruisce un box auto pertinenziale (cioè un garage o un posto auto collegato a una specifica abitazione) può accedere a una detrazione Irpef importante, ma non sempre l’intero importo teorico è effettivamente recuperabile in dichiarazione dei redditi.

Il bonus box auto 2026, inserito nel quadro del bonus ristrutturazioni e disciplinato dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), riguarda garage, autorimesse e posti auto legati a un’abitazione, con aliquote che arrivano fino al 50% per l’abitazione principale.

Dal periodo d’imposta 2025, però, per chi ha redditi superiori a 75.000 euro è in vigore anche il nuovo limite complessivo agli oneri detraibili previsto dall’articolo 16-ter del Tuir: un tetto che somma tutte le detrazioni per spese agevolate (non solo casa e box) e che può ridurre l’ammontare effettivamente recuperabile in dichiarazione nel 2026 e negli anni successivi.

Per sfruttare davvero il bonus box auto serve quindi incrociare aliquote, massimali sul box e nuovo plafond Irpef complessivo, soprattutto per chi ha redditi medio-alti.

Cos’è il bonus box auto 2026

Il bonus box auto 2026 consiste in una detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio, applicabile anche all’acquisto o alla realizzazione di posti auto pertinenziali. L’agevolazione è riconosciuta per interventi di realizzazione di parcheggi, cioè autorimesse o posti auto anche a proprietà comune, a condizione che esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa. In alternativa, il beneficio spetta per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati da un’impresa costruttrice, sempre nel rispetto delle condizioni previste.

Detrazione Irpef in 10 anni per box auto, con requisiti, lavori ammessi e documentazione da conservare. Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

La misura opera come detrazione dall’Irpef lorda, da ripartire obbligatoriamente in dieci rate annuali di pari importo. L’intervento rientra tra i bonus edilizi collegati alle ristrutturazioni, con regole specifiche sui lavori ammessi, sui rapporti tra box e abitazione e sulla documentazione che il contribuente deve conservare per dimostrare la spettanza del beneficio fiscale in caso di controlli.

Cosa vale come “realizzazione” del box

Ai fini del bonus, per “realizzazione” di autorimesse o posti auto si intendono esclusivamente interventi di nuova costruzione. Non rientrano quindi nella detrazione i casi in cui il box auto sia venduto da un’impresa che ha ristrutturato un edificio ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso e ricavato spazi per parcheggi senza che si tratti di nuova costruzione. Questo dettaglio limita l’agevolazione ai soli lavori che incrementano il patrimonio di box e posti auto, escludendo alcune operazioni immobiliari successive alla ristrutturazione dell’esistente.

Nel caso di acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice, il bonus spetta esclusivamente per le spese imputabili alla loro realizzazione. Tali costi devono essere comprovati da una specifica attestazione rilasciata dal venditore, in cui venga distinto il costo di costruzione del box o del posto auto dagli altri oneri. Senza questa certificazione, non è possibile determinare l’importo detraibile relativo al singolo parcheggio acquistato.

Per box e posti auto pertinenziali acquistati già costruiti dall'impresa, la detrazione spetta solo sul costo di costruzione, che deve essere certificato dal venditore con un'apposita attestazione. Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Condizioni per l’acquisto del box agevolato

La detrazione per l’acquisto del box auto è subordinata ad alcune condizioni precise. Deve sussistere la proprietà del parcheggio oppure un patto di vendita di cosa futura relativo al box realizzato o in corso di realizzazione. Inoltre è necessario che esista un vincolo pertinenziale con un’unità abitativa di proprietà del contribuente; se il parcheggio è ancora in costruzione, il contratto deve prevedere l’obbligo di costituire questo vincolo di pertinenzialità con un’abitazione.

Un altro requisito essenziale è che l’impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, tenendoli distinti dai costi accessori, che non sono agevolabili. In pratica, nel corrispettivo complessivo devono essere separati gli importi legati alla costruzione materiale del box o posto auto da altre voci di spesa, come aree comuni o servizi aggiuntivi, che restano fuori dal perimetro della detrazione.

L'impresa deve certificare il solo costo di costruzione del box, separandolo dalle spese accessorie non detraibili. Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Acquisto con casa, cooperative e pertinenzialità

Quando l’acquisto di casa e box avviene con un unico atto notarile, la detrazione è riconosciuta solo sulle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere indicato in modo specifico. L’agevolazione non riguarda dunque l’intero prezzo dell’operazione immobiliare, ma esclusivamente la quota riferita alla costruzione del parcheggio legato all’abitazione, sempre nel rispetto dei limiti di spesa e percentuali previste dalla normativa sul bonus ristrutturazioni.

Per le assegnazioni di box e alloggio da parte di cooperative edilizie di abitazione, la detrazione spetta anche per gli acconti pagati tramite bonifico, a partire dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione. Quanto al vincolo pertinenziale, non è richiesto che gli immobili siano già stati realizzati: è sufficiente che dal contratto preliminare di assegnazione risulti la destinazione funzionale del box al servizio dell’abitazione da edificare.

Documenti da conservare e adempimenti

Per utilizzare la detrazione sul box auto, il proprietario deve poter esibire alcuni documenti chiave. Servono l’atto di acquisto o il preliminare di vendita registrato, da cui risulti la pertinenzialità del box rispetto all’abitazione, una dichiarazione del costruttore con indicazione dei costi di costruzione imputabili al box o posto auto, e la copia del bonifico bancario o postale relativo ai pagamenti effettuati. Questi elementi consentono di collegare in modo chiaro la spesa al singolo parcheggio agevolato.

Il bonifico deve essere eseguito dal soggetto che beneficia della detrazione, cioè il proprietario o il titolare di un diritto reale sull’unità immobiliare alla quale è stato collegato il box in qualità di pertinenza. La corretta intestazione dei pagamenti e la tracciabilità attraverso bonifico sono condizioni essenziali per non perdere l’agevolazione. Su temi vicini, chi valuta come ottimizzare i costi legati al veicolo può approfondire anche gli aggiornamenti su bollo auto, costi ed esenzioni 2026.

Detrazione anche per familiare o convivente

Mantenendo fermo il vincolo pertinenziale che deve risultare dall’atto di acquisto, la detrazione può spettare anche al familiare convivente che abbia sostenuto la spesa in concreto. In questo caso, la fattura deve riportare la percentuale di costo a carico del familiare. La stessa possibilità viene riconosciuta anche al convivente di fatto, purché la ripartizione della spesa sia chiaramente indicata nei documenti fiscali e i pagamenti siano tracciabili con bonifico.

Se sono stati versati degli acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico nel corso dell’anno, entro il limite del costo di costruzione dichiarato dall’impresa. A tal fine, il contratto preliminare di vendita deve essere regolarmente registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si intende far valere la detrazione, e dal preliminare deve risultare l’esistenza del vincolo di pertinenzialità tra abitazione e box, requisito centrale dell’agevolazione.

Per gli acconti, la detrazione vale sui bonifici effettuati entro il costo di costruzione certificato, con preliminare registrato e vincolo pertinenziale. Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Aliquote, massimali e durata del bonus

La detrazione sulle spese sostenute per la realizzazione o l’acquisto di box e posti auto di nuova costruzione è fissata al 36% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 la percentuale si ridurrà al 30%. Per le spese documentate sostenute da titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, la detrazione sale al 50% per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 e passa al 36% dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo e si applica su un valore pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’unità immobiliare, fino a un ammontare massimo di 96.000 euro per ciascuna unità. Il limite massimo di spesa agevolabile resta quindi 96.000 euro per unità immobiliare, da cui derivano massimi di detrazione diversi a seconda dell’aliquota: fino a 48.000 euro per i box legati all’abitazione principale (50% del massimale) e fino a 34.560 euro per i box pertinenziali a seconde case o altri immobili (36% del massimale). A partire dal 2028, il tetto di spesa agevolabile per questo tipo di interventi si ridurrà invece a 48.000 euro.

Per i periodi d’imposta dal 2025 in avanti, chi ha un reddito complessivo superiore a 75.000 euro deve inoltre tenere conto del nuovo tetto complessivo alle detrazioni Irpef introdotto dall’articolo 16-ter del Tuir. La normativa prevede un plafond base differenziato in base allo scaglione di reddito e modulato anche in funzione dei figli a carico: tutte le detrazioni per oneri (incluse quelle per bonus casa e box auto) concorrono a questo limite. In pratica, anche se il singolo intervento sul box rientra nei massimali previsti e dà diritto al 50% o al 36%, l’importo effettivamente recuperabile in dichiarazione può essere più basso per chi supera la soglia dei 75.000 euro di reddito complessivo.

Foto copertina di Michal Jarmoluk da Pixabay.