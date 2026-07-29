Quanto paghereste per avere la Honda NSX di Ayrton Senna
Se siete interessati andrà all'asta il 31 ottobre, con prezzo stimato vicino al milione di euro
Calzini bianchi, mocassini marroni, punta-tacco chirurgico e quel suono caratteristico a fare da colonna sonora. Bastano questi pochi elementi per sapere che si sta parlando della Honda NSX e più precisamente del video che la vede correre in pista con Ayrton Senna. All'epoca (fine anni '80 e inizio '90) il pilota brasiliano correva in Formula 1 con McLaren, motorizzata proprio dal costruttore giapponese, e venne coinvolto nello sviluppo di quella che allora si chiamava "New Sportscar Experimental", supercar con la quale Honda puntava a competere - su strada - con Ferrari e Porsche.
Durante i suoi test Senna diede feedback fondamentali per migliorare la futura Honda NSX, suggerendo per esempio di irrigidire il telaio. Il resto è storia. Quello che forse non tutti sanno è che per ringraziare l'asso brasiliano Honda gli regalò 3 NSX nuove fiammanti, due nere e una rossa. Quest'ultima verrà messa all'asta il 31 ottobre da RM Sotheby’s.
L'auto per le vacanze
Numero di telaio T000233, carrozzeria rossa, tetto nero a contrasto e interni in pelle nera. Ecco i tratti essenziali della Honda NSX appartenuta ad Ayrton Senna e immatricolata in Portogallo il 22 marzo 1991, per poi finire in un box a Lisbona, pronta per essere utilizzata da Senna durante i suoi soggiorni portoghesi. E per andare al Gran Premio dell'Estoril, come successo nel 1991. Un'auto amata e coccolata, come testimonia la foto che ritrae Senna mentre lava la sua NSX in giardino.
Dopo la morte del pilota brasiliano a febbraio 1995 la supercar Honda è finita all'interno della concessionaria Laboa, dove è rimasta per più di un decennio, per poi essere acquistata (novembre 2009) dal proprietario della MSCAR Comércio de Automóveis SA di Faro (Portogallo), passando poi nelle mani dall'inglese Robert McFagan. È tornata nel Continente, per fare tappa a Imola, il 1° maggio del 2019 in occasione delle celebrazioni per il 25° anniversario della morte di Senna. Da lì il viaggio verso il Giappone, a seguire il suo nuovo proprietario, che ora l'ha affidata a RM Sotheby's per metterla all'asta, con un prezzo che potrebbe oscillare tra 500.000 e 800.000 sterline, pari a 600.000/950.000 euro.
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