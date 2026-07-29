Quanto paghereste per avere la Honda NSX di Ayrton Senna

Calzini bianchi, mocassini marroni, punta-tacco chirurgico e quel suono caratteristico a fare da colonna sonora. Bastano questi pochi elementi per sapere che si sta parlando della Honda NSX e più precisamente del video che la vede correre in pista con Ayrton Senna. All'epoca (fine anni '80 e inizio '90) il pilota brasiliano correva in Formula 1 con McLaren, motorizzata proprio dal costruttore giapponese, e venne coinvolto nello sviluppo di quella che allora si chiamava "New Sportscar Experimental", supercar con la quale Honda puntava a competere - su strada - con Ferrari e Porsche.

Durante i suoi test Senna diede feedback fondamentali per migliorare la futura Honda NSX, suggerendo per esempio di irrigidire il telaio. Il resto è storia. Quello che forse non tutti sanno è che per ringraziare l'asso brasiliano Honda gli regalò 3 NSX nuove fiammanti, due nere e una rossa. Quest'ultima verrà messa all'asta il 31 ottobre da RM Sotheby’s.

L'auto per le vacanze

Numero di telaio T000233, carrozzeria rossa, tetto nero a contrasto e interni in pelle nera. Ecco i tratti essenziali della Honda NSX appartenuta ad Ayrton Senna e immatricolata in Portogallo il 22 marzo 1991, per poi finire in un box a Lisbona, pronta per essere utilizzata da Senna durante i suoi soggiorni portoghesi. E per andare al Gran Premio dell'Estoril, come successo nel 1991. Un'auto amata e coccolata, come testimonia la foto che ritrae Senna mentre lava la sua NSX in giardino.

6 Fonte: RM Sotheby's

Dopo la morte del pilota brasiliano a febbraio 1995 la supercar Honda è finita all'interno della concessionaria Laboa, dove è rimasta per più di un decennio, per poi essere acquistata (novembre 2009) dal proprietario della MSCAR Comércio de Automóveis SA di Faro (Portogallo), passando poi nelle mani dall'inglese Robert McFagan. È tornata nel Continente, per fare tappa a Imola, il 1° maggio del 2019 in occasione delle celebrazioni per il 25° anniversario della morte di Senna. Da lì il viaggio verso il Giappone, a seguire il suo nuovo proprietario, che ora l'ha affidata a RM Sotheby's per metterla all'asta, con un prezzo che potrebbe oscillare tra 500.000 e 800.000 sterline, pari a 600.000/950.000 euro.