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La fusione tra Honda e Nissan non si farà, ma ci sarà una collaborazione

Incentrata su un nuovo sistema operativo sviluppato inizialmente da Nissan

Honda Nissan
Foto di: Honda
Massimo Grassi Massimo Grassi
Di: Massimo Grassi
alle 17:30
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Software-defined vehicles. È questo il grande passo per l'auto. Modelli definiti dal software, dove righe e righe di codice ne compongono il DNA. Ci vogliono conoscenze e investimenti e probabilmente è proprio per questo che, secondo alcuni rumors, Honda e Nissan avrebbero deciso di mettere da parte ogni discorso sulla fusione, concentrandosi maggiormente sullo sviluppo congiunto di un sistema operativo per i modelli del futuro.

La base c'è

Secondo indiscrezioni provenienti dal Giappone la base sarebeb OS sviluppato da Nissan, ulteriormente implementato per diventare di fatto il cervello per i veicoli di prossima generazione. Una decisione chiave per Honda e Nissan, che porterebbe a una standardizzazione del software così da accelerare anche lo sviluppo di Software-defined vehicles, così da competere al meglio con Case statunitensi e cinesi

Le due Case dovrebbero inoltre condividere anche centraline elettroniche, deputate a controllare i sistemi dei veicoli in base alle istruzioni del sistema operativo. Secondo i rumors l'accordo, anticipato a inizio luglio, l'accordo formale dovrebbe essere formalizzato già ad agosto. Potrebbe rientrare anche Mitsubishi, che da anni collabora con Nissan, mentre Renault (che possiede azioni Nissan) non sarà della partita. 

Honda e Nissan avrebbero anche parlato della possibilità di produrre modelli Nissan nelle fabbriche statunitensi di Honda, ma secondo fonti la priorità ora sarebbe nello sviluppo di software, lasciando poi questioni industriali a un prossimo futuro. 

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