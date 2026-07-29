Il SUV di lusso che vuole battere i tedeschi arriva in Europa

"Non esportare dalla Cina, ma creare auto in Europa progettate su misura per gli europei". Lothar Schupet, CEO di Zeekr Europe, tiene a specificarlo subito mentre presenta la Zeekr 9X, il nuovo SUV di punta del marchio cinese che nasce con l'ambizione di entrare nel territorio delle grandi ammiraglie premium.

Sviluppata dal team di design guidato da Stefan Sielaff (ex responsabile del design di Bentley e Audi) presso il Global Design Center di Göteborg, in Svezia, la 9X rappresenta il tentativo di unire tecnologia cinese e sensibilità europea, puntando su lusso, comfort e qualità dei materiali.

Lunga oltre 5,2 metri, larga più di 2 metri e con un passo di 3,17 metri, la Zeekr 9X si presenta come un SUV di rappresentanza con sei posti, interni da salotto e una dotazione tecnologica da prima della classe. Sotto la carrozzeria nasconde il sistema Zeekr Super Hybrid con architettura elettrica a 900 volt.

Si tratta di un modello, quindi, che punta a sfidare le grandi SUV di lusso occidentali non solo con dimensioni e prestazioni, ma anche con un'impostazione pensata per il nostro mercato. Il prezzo? Sarà svelato più avanti.

Zeekr 9X, gli esterni

La Zeekr 9X si presenta con un'imponente calandra verticale cromata, ispirata alle ammiraglie di rappresentanza, affiancata da sottili gruppi ottici a LED che ne alleggeriscono l'impatto visivo. Le fiancate presentano superfici pulite e scolpite, con linee tese che valorizzano le proporzioni generose del modello, mentre il cofano alto, i passaruota pronunciati e i cerchi di grande diametro ne enfatizzano la presenza su strada.

Il tetto quasi orizzontale contribuisce a massimizzare lo spazio a bordo, mentre al posteriore una sottile fascia luminosa a tutta larghezza collega i fanali e accentua la sensazione di imponenza.

Zeekr 9X, dietro una sottile fascia luminosa collega i fanali Foto di: Zeekr

Zeekr 9X, le dimensioni

La Zeekr 9X è un SUV di grandi dimensioni progettato per trasmettere un'immagine di lusso e autorevolezza fin dal primo sguardo. Con una lunghezza di 5,24 metri, una larghezza di 2,02 metri, un'altezza di circa 1,82 metri e un passo di 3,17 metri, si colloca tra i modelli più imponenti del segmento dei grandi SUV premium.

Lunghezza Larghezza Altezza Passo 5,24 metri 2,02 metri 1,82 metri 3,17 metri

La Zeekr 9X è lunga 5,24 metri Foto di: Zeekr

Zeekr 9X, gli interni

Secondo Stefan Sielaff, responsabile del design di Zeekr, ogni elemento della 9X è stato sviluppato con l'obiettivo di offrire ai passeggeri il massimo del comfort e del benessere: dalla qualità dei materiali alle soluzioni pratiche, come il frigorifero integrato per mantenere le bevande sempre fresche (è da 8,6 litri ed è regolabile da -6°C a +50°C).

Zeekr 9X, gli interni Foto di: Zeekr

L'abitacolo della Zeekr 9X è progettato come un vero salotto di lusso, con una configurazione a sei posti distribuiti su tre file e un passo di 3.169 mm, che garantisce un'abitabilità particolarmente generosa. I materiali comprendono pelle di alta qualità, inserti metallici e superfici morbide al tatto, mentre i sedili Cloud Lounge sono regolabili elettricamente e dotati di funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio per assicurare il massimo comfort nei lunghi viaggi. La seconda fila è pensata come un'esclusiva area VIP dedicata al relax, con ampio spazio per le gambe e sedute singole.

La plancia adotta un design minimalista dominato da grandi schermi OLED per strumentazione e infotainment, affiancati da un head-up display con realtà aumentata da 43 pollici e da un sistema operativo di nuova generazione alimentato da un chip Qualcomm Snapdragon 8295.

La Zeekr 9X ha grandi schermi OLED Foto di: Zeekr

Grande attenzione è stata dedicata anche all'insonorizzazione dell'abitacolo e all'esperienza multimediale. Il sistema audio sviluppato da Naim comprende 32 altoparlanti, 40 canali di amplificazione e una potenza complessiva di 2.120 watt, con supporto Dolby Atmos, tecnologia di riduzione attiva del rumore e diverse modalità di ascolto, per offrire un'esperienza sonora di livello hi-fi.

Il vano bagagli offre un volume compreso tra 677 litri e 2.148 litri. La capacita di traino raggiunge i 2.000 kg.

Zeekr 9X, motore e autonomia

La Zeekr 9X debutta con il sistema Zeekr Super Hybrid, una tecnologia ibrida plug-in che combina i vantaggi della guida elettrica con la flessibilità di un motore termico. Il sistema utilizza un'architettura elettrica a 900 volt e abbina un motore benzina turbo da 2,0 litri, che lavora come generatore per estendere l'autonomia e mantenere costanti le prestazioni anche nei viaggi più lunghi, a una componente elettrica ad alte prestazioni.

La Zeekr 9X offre la nuova tecnologia Zeekr Super Hybrid Foto di: Zeekr

Nella versione più potente la 9X arriva fino a 897 CV, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e una velocità massima di 240 km/h. La gestione intelligente della potenza permette di scegliere diverse modalità di guida, dalla marcia completamente elettrica fino alle impostazioni più dinamiche per affrontare anche percorsi impegnativi, supportate dalle sospensioni pneumatiche adattive a doppia camera e dagli ammortizzatori elettromagnetici CDC.

Zeekr 9X Foto di: Zeekr

Grazie alla batteria ad alta capacità e al sistema di ricarica rapida in corrente continua, la Zeekr 9X può recuperare energia dal 10 all’80% in appena 9,5 minuti e raggiungere un'autonomia complessiva fino a 737 km.

Zeekr 9X, prezzi

Il prezzo della Zeekr 9X in Europa non è ancora stato ufficializzato, ma considerando il posizionamento premium, le dimensioni e la tecnologia, dovrebbe collocarsi intorno ai 100.000 euro, con le versioni più potenti e accessoriate probabilmente oltre questa cifra.

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28 Fonte: Zeekr