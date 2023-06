Se volete festeggiare degnamente il 60esimo anniversario di McLaren vi consigliamo di visitare il Milano Monza Motor Show e di partecipare alla festa delle supercar e hypercar inglesi che la Casa ha organizzato dal 16 al 18 giugno all'Autodromo di Monza.

Una delle sorprese più ghiotte che McLaren ha riservato ad appassionati e clienti è l'anteprima italiana della 750S, l'erede della 720S che vanta il primato di essere la McLaren di serie più leggera e potente.

McLaren 750S, per la prima volta in Italia

Disponibile sia in versione coupé che spider, la McLaren 750S vanta infatti un peso di 1.389 kg grazie anche ai sedili in carbonio e il suo motore 4.0 V8 biturbo tocca i 750 CV.

La McLaren 750S in pista

Tutto questo, unito al cambio automatico a doppia frizione, si traduce in una velocità massima di 332 km/h e in un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi.

Nomi magici: Speedtail, Artura e due LT

Un'altra vettura che la Casa di Woking porta per la prima volta nel nostro Paese è la McLaren Speedtail. Si tratta della speciale Hyper-GT ibrida con configurazione a 3 posti, posizione di guida centrale e regina della velocità per il marchio: 403 Km/h.

McLaren Speedtail McLaren Senna

Nel programma per i sessant'anni all'Autodromo di Monza c'è spazio anche per la partecipazione della Senna alla Premiere Parade e della McLaren Artura alla Journalist Parade. La stessa ibrida V6 è poi disponibile per i clienti che vogliono scoprirla da vicino e provarla in pista nelle sessioni dedicate.

McLaren Artura McLaren 675LT McLaren 765LT

A completare l'esposizione del sessantesimo anniversario ci pensano poi due modelli LT (Longtail) a coda lunga: sono la McLaren 675LT e la McLaren 765LT realizzate in serie limitata secondo lo spirito della F1 GTR Longtail.

McLaren pronte alla prova dei clienti

Steve Robson, Market Director Western Europe di McLaren Automotive ha detto: