McLaren ha presentato la 765LT Spider, basata sulla 720S, quasi due anni fa. Sebbene quest'ultima sia ormai ufficialmente uscita di scena, il marchio britannico di auto sportive non ha ancora terminato la produzione della versione cabriolet dedicata alla pista.

L'ultimo cliente a prendere le chiavi della spider a coda lunga è stato il pilota di Formula 1 Lando Norris, che ha ordinato uno dei soli 765 esemplari prodotti, equipaggiandolo con alcuni dettagli unici realizzati da McLaren Special Operations (MSO) insieme a molta fibra di carbonio.

Un'auto davvero unica

Il ritiro della sportiva è stato documentato con un video, pubblicato dalla stessa McLaren Automotive su YouTube, in cui si vede il pilota 23enne che si reca a Woking, la sede della casa.

Partendo dagli esterni, la speciale spider ordinata dalla star del Circus della Formula 1 è stata equipaggiata prima di tutto con una particolare vernice blu con trama in fibra di carbonio, abbinata a delle particolari pinze dei freni gialle a contrasto: un abbinamento cromatico unico, che si può ritrovare anche sul suo casco personale.

Una McLaren 765LT Spider

All'interno, sui poggiatesta il pilota ha scelto di ricamare il logo "LN", abbinato a una targhetta speciale in alluminio con incisa la scritta che, l'auto, è stata "commissionata in esclusiva per Lando Norris da MSO", senza rivelarne il numero di costruzione. I tocchi speciali sono stati poi completati dalle firme di diverse persone coinvolte nel processo di realizzazione dell'auto, tra cui il CEO di McLaren Racing Zak Brown.

Potente e veloce

Parlando di meccanica, il motore da 4,0 litri della 765LT Spider non è stato modificato. Si tratta di un V8 in grado di erogare una potenza di 765 CV e una coppia di oltre 800 Nm, gestiti tramite un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti. Questa supercar unica è così in grado di raggiungere i 100 km/h in appena 2,7 secondi, raggiungendo una velocità massima di oltre 300 km/h.

Il video della consegna