Un po' di Senna, qualche parte della 720S, coda allungata a potenza a volontà. Gli ingredienti base della McLaren 765LT sono tutti qui. A loro poi ne è stato tolo uno: il tetto. Nasce così la McLaren 765LT Spider, versione con tettuccio removibile della regina della gamma Super Series della Casa inglese.

Un modello che con la coupé condivide praticamente ogni cosa, a differenza naturalmente del tetto che sulla Spider è costituito da un pannello retrattile in fibra di carbonio, pronto a scomparire dietro gli schienali in 11" grazie all'azionamento elettrico. Così il sound dei 765 CV del V8 4 litri si sente ancora meglio.

Quella più potente

I 765 CV rendono la McLaren 765LT Spider la scoperta più potente di sempre della Casa inglese, capace di balzare da 0 a 100 km/h in 2,8", in 7,2" si toccano i 200 km/h e il classico quarto di miglio (che tanto caro è a Dom Toretto e alla sua famiglia protagonista della saga di Fast & Furious) è coperto in 10" netti. Poi si sale fino a toccare i 330 km/h di velocità massima.

Numeri da capogiro resi possibili da numerosi elementi: prima di tutto le modifiche apportate alla meccanica della McLaren 720S e condivise con la 765LT coupé, con modifiche a carreggiata, molle e ammortizzatori, con un incremento di peso rispetto alla coupé pari ad appena 49 kg, per un totale di 1.388 kg.

Praticamente come una Volkswagen Golf mediamente equipaggiata, per un rapporto potenza/peso pari a 598 CV/tonnellata.

Coda lunga

C'è poi l'aerodinamica estremamente raffinata, con la carrozzeria Long Tail (da qui la sigla LT) che "allunga" il profilo della 765LT Spider per evitare vortici posteriori e "pulire" il più possibile l'aria.

Non mancano naturalmente le varie appendici - rigorosamente in fibra di carbonio - come splitter anteriore, diffusore posteriore, minigonne laterali e la novità dell'ala posteriore attiva calibrata per le posizioni del tetto aperto o chiuso.

All'interno, esattamente come la coupé, la McLaren 765LT Spider è un inno all'essenzialità e non sono presenti né aria condizionata né impianto audio. Ma se proprio volete possono essere montati (gratis) come optional.

E a proposito di optional, anche per la spider più potente della Casa inglese si possono scegliere parti speciali firmate dal reparto MSO, così da avere un'auto su misura e veder lievitare il prezzo base fissato a 378.500 euro. Se interessati vi conviene fare in fretta: ne verranno commercializzate appena 765 e la produzione del 2021 è già sold out.