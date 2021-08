Le tratte delle Autobahn senza limiti di velocità sono una delle mete preferite per gli appassionati che vogliono spremere al massimo le prestazioni delle proprie auto. Nel corso degli anni sono stati innumerevoli i filmati caricati su YouTube e altrove online che hanno ripreso corse ad alta velocità sull'autostrada pubblica tedesca.

È questa la location di un nuovo video pubblicato sul canale di Novitec Group, noto tuner tedesco, che mostra una McLaren 765LT completamente nera che sfreccia oltre i 300 km/h nel traffico delle altre auto.

Supercar da 765 CV e 800 Nm

Il modello in questione sembra essere un esemplare di serie, come suggerisce anche il titolo del video nel quale l’auto viene indicata come “originale”. Il preparatore bavarese offre aggiornamenti estetici e prestazionali per la supercar, ma nessuno di questi elementi è presente nella McLaren 765LT protagonista della clip.

La supercar inglese è equipaggiata con un motore V8 biturbo da 4 litri che eroga una potenza di 765 CV e una coppia di 800 Nm. Il propulsore è abbinato a una trasmissione a doppia frizione a sette marce che permette cambiate più veloci del 15% rispetto al modello 720S. Secondo McLaren la 765LT copre l’accelerazione da 0 a 100 km/h in in 2,8 secondi.

Ripresa oltre i 300 km/h

Prestazioni in evidenza nel video, ripreso dalla particolare prospettiva dietro il volante, dove l’auto si lancia a tutta velocità sulla trafficata autostrada tedesca. La posizione della telecamera dà la sensazione di essere seduti effettivamente al posto di guida con la visuale appena sopra la parte superiore del cruscotto.

In alcuni momenti risulta difficile leggere il tachimetro digitale che raggiunge quasi i 300 km/h mentre la supercar corre tra le auto sulla strada pubblica, una velocità che viene poi superata nel corso del filmato.

Upgrade di potenza by Novitec

È sempre affascinante vedere una supercar lanciata al massimo del suo potenziale su una strada pubblica, una cosa che non si vede nella maggior parte del mondo. Le altre auto si spostano dalla corsia di sorpasso mentre la McLaren si avvicina, permettendole di continuare la sua corsa ad alta velocità senza rallentamenti.

I 765 CV di serie della 765LT sono sufficienti per correre lungo l'autostrada, ma per coloro che volessero ancora più prestazioni Novitec offre una serie di aggiornamenti che portano a 867 CV la potenza dell'auto.