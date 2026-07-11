Panama camper sostituisce Ford con Renault: ecco il il River R10

Panama passa al Renault Trafic per il River R10. Il nuovo campervan resta fedele alla ricetta già nota: dimensioni compatte, quattro posti letto e il minor numero possibile di fronzoli tra uso quotidiano e vacanze. Invece di una lista infinita di optional, l'allestitore punta su una dotazione in gran parte predefinita e su una disposizione interna ben definita.

Nel frattempo, il Renault Trafic sta diventando sempre più uno dei preferiti di molti allestitori. Modelli come l’Antilope Van Flex 5 o l’Escapade direttamente di Renault mostrano già quanto la piattaforma possa essere versatile.

Panama River R10: ora su base Renault Trafic

Con il River R10, Panama apre un nuovo capitolo e per la prima volta dice addio a Ford come veicolo base. Il campervan sarà d’ora in poi basato sul Renault Trafic, misura 5,08 metri in lunghezza e raggiunge 2,05 metri di altezza. Rimane quindi abbastanza compatto per l’uso quotidiano, ma offre all’interno un po’ più di respiro rispetto ai modelli precedenti.

Il principio di base cambia poco. Nel tetto sollevabile trova posto una zona notte da 120 x 190 cm, mentre la panca scorrevole a tre posti nella parte inferiore può essere trasformata in un secondo letto da 114 x 189 cm. In totale sono quindi disponibili quattro posti letto.

Panama River R10. La panca scorrevole a tre posti nella parte inferiore può essere trasformata in un secondo letto Foto Di: Panama Vans Panama River R10. In totale sono quindi disponibili quattro posti letto Immagini di: Panama Vans

Interni e dotazioni del campervan

La cucina ha un’impostazione classica e abbina un fornello a due fuochi con lavello e un frigorifero da 42 l con vano freezer. Il tutto è completato da 50 l di acqua pulita, 35 l di acque grigie e una doccia esterna. Anche per l’arredo, Panama segue un approccio piuttosto pragmatico. Vengono utilizzate superfici HPL, che nella quotidianità del camper risultano sensibilmente meno delicate a graffi, umidità e sporco rispetto a molte classiche pellicole per mobili.

Panama River R10. La cucina ha un’impostazione classica e abbina un fornello a due fuochi con lavello e un frigorifero da 42 l con vano freezer Foto di: Panama Vans

Il River R10 è spinto da un motore diesel da 130 CV con cambio manuale. La dotazione di serie comprende tetto sollevabile, un modulo solare da 185 W, riscaldamento diesel, tendalino, oscuranti, numerose prese USB e USB-C, oltre a un tavolo interno-esterno riposto nel portellone posteriore per risparmiare spazio. Si aggiungono l’isolamento delle pareti laterali e del portellone, elementi di illuminazione supplementari nei pensili e prese da 12 e 230 V.

Versione Limited: più comfort e più tecnologia

Chi desidera più comfort può scegliere il River R10 Limited, con 110 kW (150 CV) e cambio automatico. Tra gli equipaggiamenti supplementari figurano, tra gli altri, cruise control adattivo, assistente angolo cieco, retrocamera, telecamera a 360 gradi, specchietti esterni ripiegabili elettricamente e cerchi da 17 pollici. Sul fronte camping, Panama arricchisce la dotazione con una batteria al litio, boiler per l’acqua calda, inverter da 600 watt, toilette portatile e un secondo modulo solare da 185 watt.

Panama River R10 - Elementi di illuminazione supplementari nei pensili e prese da 12 e 230 V Panama River R10 - Panama arricchisce la dotazione con una batteria al litio Panama River R10 Foto Di: Panama Vans Immagini di: Panama Vans

Il passaggio al Renault Trafic probabilmente non ha soltanto motivazioni tecniche. La piattaforma è considerata relativamente interessante dal punto di vista dei costi e consente di offrire una dotazione completa senza salire subito in fasce di prezzo più elevate. In sostanza, il River R10 fa esattamente ciò che oggi molti campervan compatti devono garantire: offrire spazio sufficiente per quattro persone senza diventare ingombrante nell’uso quotidiano. E con un prezzo d’ingresso di poco inferiore a 60.000 euro.

Anche la gamma Panama si rinnova

Parallelamente, Panama riorganizza anche il resto della gamma. Oltre al nuovo camper su base Trafic, arrivano nuove varianti per gli attuali modelli P10+ basati su Ford Transit Custom. In futuro saranno disponibili un P10+ Limited e un P10+ Sport, entrambi proposti con pacchetti di equipaggiamento ben definiti.

Panama P10+ Limited, la gamma Foto di: Panama Vans

Il P10+ Limited si rivolge soprattutto a una clientela orientata al comfort. La dotazione comprende, tra le altre cose, un modulo solare da 185 W, boiler per l’acqua calda, riscaldamento diesel, inverter e toilette portatile. A muovere la serie speciale c’è il noto diesel da 100 kW (136 CV) abbinato a un cambio automatico. La configurazione è volutamente fissa per semplificare la scelta.

Il P10+ Sport, invece, punta maggiormente su stile e prestazioni. Qui viene impiegato il diesel da 170 CV in combinazione con il cambio automatico. Si aggiungono decorazioni specifiche, un’estetica esterna dedicata e un tetto sollevabile nero. La dotazione tecnica ricalca in gran parte quella del modello Limited, ma conferisce all’insieme un’impronta un po’ più decisa.

Panama P10+ Limited Foto Di: Panama Vans Panama P10+ Sport Immagini di: Panama Vans

Anche sugli altri modelli ci sono piccoli aggiornamenti. Sul compatto P09, il piano cottura viene spostato più in avanti, consentendo di utilizzare il modulo cucina sia dall’interno sia dall’esterno. Allo stesso tempo, la panca riceve cassetti più grandi per aumentare la capacità di carico.

Il più grande P59+ ottiene un abitacolo rivisto con maggiore libertà di movimento, una dinette più ampia e spazio di stivaggio aggiuntivo dietro la panca. La novità è anche un piatto doccia integrato nel pavimento del veicolo, che all’occorrenza può essere coperto.