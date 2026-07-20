Porto Cervo diventa il salotto estivo di Range Rover

Porto Cervo diventa, per tutta l’estate 2026, una sorta di “salotto diffuso” di Range Rover. Il marchio britannico ha scelto la Costa Smeralda per una presenza a più livelli: uno studio di personalizzazione su invito, un’installazione scenografica sul Waterfront e una partnership con lo Yacht Club Costa Smeralda. Il tutto con lo scopo di legare sempre di più il brand al turismo di fascia alta e al mondo della nautica.

L’operazione, attiva da inizio luglio e destinata a proseguire fino a settembre, non si limita all’esposizione statica dei veicoli. Range Rover prevede incontri dedicati con designer, test drive guidati da istruttori professionisti sui percorsi panoramici della zona e un servizio navetta VIP per soci e ospiti dello YCCS. È un tassello in più nella strategia di “modern luxury” che il costruttore sta costruendo intorno alla propria gamma, dalla Range Rover “storica” ai modelli più recenti come Sport, Velar ed Evoque.

Bespoke Studio a Porto Cervo: atelier da 350 m² e test su strada

Il cuore dell’iniziativa è il Range Rover Bespoke Studio, ospitato nella Promenade du Port, di fronte al Waterfront di Porto Cervo. Qui il marchio ha allestito uno spazio di 350 m² che, secondo l’azienda, è pensato più come “luogo culturale stagionale di condivisione” che come tradizionale showroom. Ambienti luminosi, materiali naturali e arredi curati da Molteni&C puntano a creare un contrasto tranquillo rispetto al via vai della Promenade, con un’impostazione che richiama un atelier più che una concessionaria.

4 Fonte: Land Rover

Lo spazio, accessibile su invito fino al 30 settembre, accoglie gli ospiti in una suite privata dove esperti di design affiancano i clienti nella configurazione dei futuri veicoli. La personalizzazione passa attraverso una selezione di materiali, finiture e vernici presentata come particolarmente esclusiva dal costruttore. A fare da protagonista è la Range Rover Bespoke Pearl of Tay, esemplare unico mostrato per la prima volta ad aprile alla Milan Design Week, che qui viene utilizzato come vetrina delle possibilità del programma Bespoke.

La presenza in Costa Smeralda non si esaurisce negli interni climatizzati. Range Rover invita infatti gli ospiti a mettere mano al volante lungo i percorsi panoramici della Costa Smeralda, dove le strade tortuose si affacciano sul mare. I test drive, guidati da istruttori professionisti, prevedono anche un tratto tecnico studiato ad hoc per evidenziare l’articolazione delle sospensioni, la stabilità su fondi irregolari e le tecnologie di bordo dei SUV del marchio. Secondo l’azienda, queste prove – disponibili fino a fine settembre – vogliono mostrare un’evoluzione in termini di comfort e controllo, trasformando la classica “prova tecnica” in una dimostrazione di quella che il brand definisce “luxury performance”.

Per chi vuole farsi un’idea più concreta di cosa offra oggi la gamma, possono tornare utili le nostre prove e approfondimenti dedicati, ad esempio la prova su strada della Range Rover Sport SV Gaea 2025 o la pagina di dettaglio sulla Range Rover Velar.

Range Rover Sport SV Gaea, la prova in Sardegna Foto di: Land Rover

Waterfront pop-up e partnership con lo Yacht Club Costa Smeralda

Dal 6 luglio al 10 settembre, Range Rover firma anche una presenza al Porto Cervo Waterfront, area da anni riservata ai marchi del fashion, del lifestyle e del design. Nel luxury village di Porto Vecchio, progettato da Gio Pagani, il brand ha allestito un’installazione che richiama – per concept e atmosfera – l’esperienza già mostrata al Mastery Market di Londra. L’elemento più evidente è una scenografica esposizione floreale su più livelli, con tende dalla caratteristica bordatura ondulata che richiamano, per forma e colori, i tendaggi dei mercati storici londinesi.

In questo spazio, integrato nel flusso del porto turistico, Range Rover punta a farsi notare anche da chi non ha appuntamenti nel Bespoke Studio. L’installazione è pensata per essere fotogenica e “aperta”, con un gesto di accoglienza molto diretto: i visitatori ricevono in omaggio un bouquet. È una scelta che rientra in quella logica di presenza “soft” ma riconoscibile, che il marchio britannico sta portando avanti anche attraverso serie speciali e allestimenti dedicati, come mostrano le recenti edizioni speciali Range Rover 2026 destinate a rafforzare l’immagine di personalizzazione e attenzione ai dettagli.

A rafforzare il legame con il mare c’è la partnership con lo Yacht Club Costa Smeralda (YCCS), che prosegue per l’estate 2026. Range Rover è official vehicle partner del club e mette a disposizione un servizio navetta VIP per soci e ospiti, utilizzando i propri SUV come vetture di collegamento tra le diverse aree della Costa Smeralda frequentate dal circolo. Accanto allo Yacht Club è stata inoltre allestita una Range Rover Boutique, rivolta alla comunità del club privato: qui vengono presentati dettagli, materiali e finiture del mondo Range Rover Bespoke, con eventi ed esperienze di brand dedicate.

Range Rover a Porto Cervo Foto di: Motor1 Italy

Secondo il costruttore, questa formula “a tappe” – studio di personalizzazione, pop-up sul mare, partnership con YCCS – serve a integrare il marchio nei valori e nella cultura nautica del territorio, andando oltre la semplice esposizione statica delle auto. Per chi segue da vicino l’evoluzione della gamma, si inserisce nella strategia di “modern luxury by design” che riguarda tutti i modelli, compresi i Range Rover Sport Twenty Edition 2026, altra interpretazione recente del tema esclusività.

La visione del brand: perché proprio la Sardegna

Range Rover presenta la Costa Smeralda come tappa chiave di una stagione estiva che ha già visto attivazioni a Cannes e Mykonos. L’idea è utilizzare alcune delle località più richieste del turismo europeo per raccontare il proprio concetto di design, artigianalità e, a detta dell’azienda, “elettrificazione innovativa”. Il marchio sottolinea come tutte le Range Rover siano già disponibili in versione ibrida elettrica, in attesa dei modelli completamente elettrici previsti prima del 2030, e usa questi eventi per parlare a un pubblico che si muove tra yacht, resort e SUV di grandi dimensioni.

Su questo approccio è intervenuto direttamente Brian F. Fousse, Brand Director Range Rover Europe, che ha spiegato il senso dell’operazione in Costa Smeralda: “I nostri clienti cercano esperienze personali e memorabili, profondamente in sintonia con il loro stile di vita. La nostra presenza a Porto Cervo non riguarda semplicemente l’esposizione dei nostri veicoli; si tratta di creare uno spazio raccolto ed elegante in cui i clienti possano esplorare la massima espressione della personalizzazione attraverso il Range Rover Bespoke Studio. Riteniamo che la Sardegna sia il luogo ideale, poiché rappresenta una delle destinazioni estive di lusso più ambite d’Europa e i suoi paesaggi, la sua autenticità, il suo stile di vita e la sua ricchezza culturale offrono il contesto perfetto per apprezzare raffinatezza, maestria artigianale, design ed esperienze elevate che definiscono il DNA di Range Rover”.

Al di là delle parole del manager, il messaggio è chiaro: Range Rover vuole essere percepita come parte dell’habitat naturale di chi frequenta porti turistici e circoli esclusivi, non solo come auto parcheggiata davanti all’hotel. Con la Costa Smeralda, il marchio aggiunge un’altra tessera a questo mosaico di eventi esperienziali, puntando su personalizzazione spinta, contatto diretto con i veicoli e una forte integrazione con il tessuto locale fatto di mare, vela e turismo di fascia alta.