"Non sopravviveremo": Toyota vuole riunire i costruttori giapponesi contro i cinesi

La crescita allarmante delle case automobilistiche cinesi ha messo in massima allerta i marchi giapponesi tradizionali, e il vicepresidente di Toyota Koji Sato ritiene di aver individuato un modo per reagire. La sua proposta è standardizzare alcuni componenti auto tra costruttori concorrenti per ridurre i costi, aumentare l’efficienza e favorire l’innovazione.

“Se le cose non cambiano, non sopravviveremo”, ha dichiarato Sato durante l’incontro annuale di Toyota con i fornitori a marzo, come riportato da Automotive News. Ha evitato però di citare direttamente i costruttori cinesi, presentando l’obiettivo come un modo per migliorare la “competitività internazionale” delle case automobilistiche giapponesi.

In Europa i cinesi hanno appena sorpassato i giapponesi

I numeri, però, spiegano bene l’urgenza della situazione. I costruttori cinesi stanno erodendo progressivamente la quota di mercato dei marchi giapponesi in diverse aree chiave, e l’Europa è appena diventata l’ultimo esempio. A maggio, i marchi cinesi hanno superato per la prima volta in assoluto i costruttori giapponesi nelle vendite sul mercato europeo.

Il Vice Presidente di Toyota Koji Sato (a sinistra) con l'ex CEO Akio Toyoda (a destra).

I dati dell’Associazione dei Costruttori Europei di Automobili mostrano che le vendite combinate di Geely Group, SAIC Motor, BYD, Chery Automobile e Leapmotor hanno raggiunto 138.140 unità in Europa in quel mese. Toyota, Suzuki, Honda, Nissan, Mazda e Mitsubishi, sommate insieme, si sono fermate a 130.424 vetture.

La pressione arriva anche dalla Cina e da altri mercati chiave

La Cina racconta una storia ancora più netta. Le case giapponesi sono state lente nell’abbracciare la transizione verso l’elettrico, e ora ne stanno pagando il prezzo mentre le giovani startup cinesi di veicoli elettrici registrano vendite in forte crescita grazie ad auto definite dal software, ricarica ultra-rapida e tecnologie per le batterie all’avanguardia. Le vendite di Toyota in Cina sono scese del 17% nel primo semestre di quest’anno, mentre quelle di Honda sono crollate di un più marcato 35%. Anche il Sud-Est asiatico e l’Australia stanno seguendo uno schema simile, con un’ondata di EV cinesi accessibili che sta erodendo le posizioni dei costruttori storici anche in quei mercati.

Toyota RAV4 2026 Foto di: Suvrat Kothari

È questo il contesto in cui si inserisce l’iniziativa di Sato all’interno della Japan Automobile Manufacturers Association, che lui guida. La proposta prevede la standardizzazione di componenti come acciaio, cablaggi e plastiche tra tutti i principali marchi giapponesi, liberando risorse da destinare a ciò che oggi distingue davvero un’auto agli occhi dei clienti più giovani.

La proposta di Toyota: uno standard comune per i componenti

La logica è più o meno questa: creare un nuovo "standard giapponese" per i componenti, che i fornitori di tutto il mondo possano produrre secondo specifiche comuni. Standardizzare gli elementi che i clienti non vedono permetterebbe ai costruttori di reindirizzare quegli investimenti verso gli aspetti che invece contano davvero per il pubblico, come funzionalità software, sistemi di assistenza alla guida, batterie con ricarica più rapida e una gamma più ampia di propulsioni.

Come esempio, Sato ha sottolineato che oggi i fornitori producono ben 70.000 varianti diverse dei soli cablaggi. Ridurre questo numero comporterebbe con ogni probabilità anche un calo dei costi di produzione.

Si tratta di un’idea ambiziosa, e non priva di ostacoli concreti. Riuscire ad allineare così tanti marchi, modelli, varianti e linee produttive dell’intero settore su componenti condivisi è un’impresa enorme, ed è tutt’altro che certo che sia davvero fattibile.

Un settore in trasformazione

Le case automobilistiche giapponesi, però, sono oggi sottoposte a una pressione reale. Se il vertice del più grande costruttore automobilistico del mondo riuscirà a coinvolgere i concorrenti in questo sforzo, potrebbe offrire loro una concreta possibilità di recuperare terreno.

“Abbiamo una forte percezione di crisi: l’industria automobilistica giapponese sta attraversando un enorme periodo di trasformazione”, ha dichiarato Sato ad Automotive News. “Questo è esattamente il momento per svilupparsi ulteriormente ed evolvere attraverso le sfide e le iniziative di riforma che l’intero settore automotive deve affrontare.”