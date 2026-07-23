Fiat rilancia in Brasile: Filosa incontra Lula

Il cinquantesimo anniversario di Fiat in Brasile diventa l'occasione per ribadire il peso strategico del Paese nei piani di crescita di Stellantis. A Brasilia, il nuovo amministratore delegato Antonio Filosa ha incontrato il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, confermando la volontà di proseguire gli investimenti nell'industria automobilistica locale e presentando i prossimi progetti produttivi destinati al mercato sudamericano.

Il Brasile resta un mercato chiave

L'incontro tra Filosa e Lula è stato il primo tra i due da quando il manager italiano è diventato CEO di Stellantis. Nel corso del colloquio è stato ripercorso il cammino di Fiat in Brasile, iniziato nel 1976 con l'apertura dello stabilimento di Betim, nello Stato del Minas Gerais.

Oggi il sito continua a rappresentare uno dei poli industriali più importanti del gruppo e sarà protagonista del nuovo piano di sviluppo regionale. Filosa ha sottolineato come la presenza dell'azienda abbia accompagnato la crescita dell'industria automobilistica brasiliana attraverso investimenti, produzione locale e occupazione.

Fiat, Filosa incontra Lula in Brasile Foto di: Fiat

Investimenti e nuova Fiat Argo X

Durante l'incontro è stato illustrato anche il programma industriale di Stellantis per il Sud America. Il gruppo investirà 32 miliardi di real brasiliani, pari a circa 5 miliardi di euro ai cambi attuali, entro il 2030, dei quali 14 miliardi di real, circa 2,2 miliardi di euro, saranno destinati proprio all'impianto di Betim. Tra i primi risultati del piano ci sarà la nuova Fiat Argo X, il primo modello che verrà costruito nello stabilimento nell'ambito di questa nuova fase di investimenti.

Fiat Argo X, l'annuncio del nome in Brasile Foto di: Motor1 Brasil

Fiat arriva al traguardo dei 50 anni da leader del mercato brasiliano, una posizione che punta a confermare per il sesto anno consecutivo, mentre il pick-up Strada continua a essere l'auto più venduta del Paese.

Fotogallery: Fiat, Filosa incontra Lula in Brasile

5 Fonte: Fiat