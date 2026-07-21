La Fiat Grande Panda cambia nome (in Brasile): ecco perché

Fiat ha confermato ufficialmente che la Argo X sarà il suo prossimo lancio in Brasile. L’annuncio è stato fatto da Herlander Zola, presidente di Stellantis per il Sud America, durante le celebrazioni per i 50 anni del marchio e del polo automobilistico di Betim.

Più importante ancora della rivelazione del nome del nuovo modello, il dirigente ha confermato anche che l’attuale Argo resterà in produzione, chiarendo che la nuova hatchback non sostituirà immediatamente il modello già conosciuto sul mercato brasiliano.

La strategia ricorda quella già adottata in passato dalla stessa Fiat. Nell’ultimo decennio, la nuova generazione della Palio ha convissuto con la Palio Fire, rimasta in vendita come alternativa più accessibile. Ora la Casa ripeterà la formula, mantenendo la Argo come modello d’ingresso, mentre la Argo X assumerà un nuovo ruolo all’interno della gamma.

Herlander Zola annuncia Argo X in Brasile Foto di: Motor1 Brasil

Argo X inaugura una nuova fase per Fiat

Durante il suo intervento, Herlander Zola ha ribadito che Fiat entrerà in un intenso ciclo di rinnovamento dei prodotti in Sud America. Secondo il dirigente, il marchio lancerà un modello completamente nuovo all’anno fino al 2030. La Argo X sarà proprio il primo tassello di questa offensiva.

"Avremo ogni anno, fino al 2030, un modello completamente nuovo. Sono certo che resterete sorpresi da tutto ciò che Fiat ha da offrire. E, per iniziare a comunicare queste novità, voglio dirvi una curiosità: il nome del nostro prossimo lancio sarà Fiat Argo X."

Poco dopo, Zola ha chiarito che l’attuale Fiat Argo continuerà a essere commercializzata, mettendo fine alle speculazioni su un’eventuale sostituzione immediata.

Fiat promette lanci fino al 2030 Foto di: Motor1 Brasil

L’attuale Argo resterà in vendita

Nel comunicato ufficiale diffuso dalla Casa, Fiat afferma che la Argo X sarà un modello completamente nuovo, sviluppato per ampliare la presenza del marchio in uno dei segmenti più importanti del mercato brasiliano. L’azienda ha inoltre confermato che il nuovo veicolo sarà prodotto a Betim (Mato Grosso), utilizzando parte degli investimenti annunciati da Stellantis per il Sud America fino alla fine del decennio.

Secondo il marchio, la Argo X "darà continuità all’autovettura Fiat più venduta in Brasile" ed è stata concepita per combinare robustezza, efficienza e un design più moderno. Allo stesso tempo, la Casa chiarisce che l’attuale Argo continuerà a essere venduta, rafforzando la strategia di offrire due opzioni all’interno della stessa famiglia.

Fiat Argo Drive S-Design 1.3 CVT 2026 Foto di: Motor1.com

Perché non usare il nome Panda?

Sebbene il progetto derivi da quello della Fiat Grande Panda europea, il marchio ritiene che il nome Panda non abbia lo stesso peso commerciale in Brasile. Qui, l’Argo è il terzo veicolo più venduto del Paese, il che rende il nome uno degli asset più preziosi del produttore. L’aggiunta della lettera "X" serve a identificare la nuova proposta di SUV compatto e facilita l’accettazione immediata da parte del consumatore.

33 Fonte: Fiat

La produzione a Betim inizierà a breve

La Argo X sarà il primo prodotto inedito dello stabilimento di Betim all’interno del piano di investimenti da 32 miliardi di real brasiliani annunciato da Stellantis per il Sud America fino al 2030, di cui 14 miliardi di real brasiliani saranno destinati al complesso minerario.

Sebbene non siano ancora stati diffusi dettagli tecnici, motorizzazioni e data di lancio, Fiat ha confermato che il modello arriverà nel corso del 2026 e avrà un ruolo strategico nel rinnovamento del portafoglio prodotti nazionale del marchio.

Nei prossimi mesi ci si aspetta che la Casa sveli le prime immagini ufficiali e le specifiche della nuova hatchback, che aprirà una sequenza di lanci inediti promessa dal costruttore per i prossimi anni.

Una hatchback dal sapore SUV

Pur rappresentando la nuova generazione della Fiat Argo, la Argo X avrà un ruolo più ampio all’interno del mercato brasiliano. Il nuovo modello andrà a competere sia con le hatchback sia con i SUV compatti d’ingresso. Tra i rivali diretti figurano Chevrolet Sonic, Renault Kardian e Volkswagen Tera. In sostanza, una formula simile a quella adottata di recente da Hyundai con l’inedita i20.

Fiat Grizzly e Grizzly Fastback Foto di: Fiat

E la Fiat Pulse? La Argo X conviverà per un periodo con il SUV della stessa famiglia, ma la stessa Fiat ha già svelato in Europa la nuova generazione di SUV compatti del marchio, battezzati Grizzly SUV e Grizzly Fastback. In altre parole, la tendenza per i prossimi anni è che il nuovo modello assuma il ruolo di SUV d’ingresso del marchio italiano, con versioni ibride flex e un ampio posizionamento di prezzo. Resta da vedere.