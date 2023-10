Se sui mercati europei ultimamente il marchio Fiat fatica, alla ricerca di un difficile equilibrio all'interno di un gruppo come Stellantis inflazionato di marchi, in altre aree del mondo i suoi destini sono decisamente più solidi. In Sudamerica, e in particolare in Brasile, la Casa torinese domina il mercato e non a caso proprio qui si trova una delle fabbriche in assoluto più grandi e produttive dedicate a questo marchio in particolare.

Lo stabilimento in questione è quello di Betim, vicino a Belo Horizonte, nello stato di Minas Geiras, che proprio nel 2023 festeggia il cinquantenario dalla fondazione e che produce oltre 15 diversi modelli tra cui Fiat Strada, il pick-up compatto leader assoluto del mercato brasiliano, oltre ai motori.

Una crescita continua

L'impianto della Fiat do Brasil apre ufficialmente nel 1976, tre anni dopo la posa della prima pietra, con un'attività già diversificata che comprende, oltre alle versioni locali delle vetture Fiat, anche i propulsori. Dalle sue linee escono la 147, variante della "nostra" 127 che poi sarà importata anche in Europa come 127 Rustica, e a seguire le varie Duna, Tipo, Uno, Stilo, a cui si affiancano le world car come Palio, Siena, Albea e via dicendo.

La fondazione della fabbrica di Betim nel 1973 La Fiat 147, primo modello prodotto a Betim

Da qui si sviluppano altri prodotti concepiti espressamente per questo mercato, tra cui appunto il pick-up Fiat Strada, introdotto nel 1988 con linea e pianale di derivazione Palio, che pian piano diventa padrone assoluto non soltanto nel settore dei pick-up da mezza tonnellata ma addirittura, dal 2021, l'automobile più venduta in assoluto nello stato carioca.

La produzione nel 2021 a Betim

La produzione cresce a ritmo costante, passando da poco meno di 63.000 vetture fino a raggiungere nel 2012, anno del record, un volume di oltre 850.000, ovvero oltre 11 volte tanto, mentre intorno al 2020 raggiunge e supera il volume complessivo di 17 milioni di veicoli e le 3.500 unità a giorno prodotti dalla fondazione, a cui si aggiungono i quasi 400.000 motori Firefly l'anno.

Malgrado questo, nel 2010 viene avviata la costruzione della fabbrica di Pernambuco, dedita però alla produzione locale delle Jeep Renegade e Compass a cui solo in un secondo momento si aggiunge il pick-up medio Toro.

Il Tech Center di Betim La fabbrica di motori

Un polo globale

Già dai primi decenni lo sviluppo del sito di Betim non procede soltanto nella direzione della produzione, che raggiunge il volume giornaliero di ben 3.500 veicoli e svariate migliaia di motori, ma anche in quello delle attività di gestione e progettazione. Qui vengono infatti fondati e implementati un Tech Center e un Design Center in cui lavorano oltre 2.000 tra tecnici, ingegneri e designer, e sviluppato oltre 40 laboratori tecnici.

La fabbrica Fiat-Stellantis di Betim, Minas Geiras

Come gli altri siti, quello di Betim persegue anche obiettivi di sostenibilità ambientale e per questo, l'area circostante ospita progetti per lo sviluppo e la conservazione della biodiversità mentre l'impianto utilizza fonti energetiche alternative per l'energie elettrica e geotermica e piani per l'eliminazione dei rifiuti della produzione e delle emissioni di sostanze inquinanti.

La scheda di Betim