Isuzu Generation 4: più coppia e sicurezza GSR-III

La quarta generazione dei truck medi e leggeri Isuzu Generation 4 porta tutta la gamma in linea con la normativa europea GSR-III sulla sicurezza attiva, introducendo in un colpo solo nuovi passi, più coppia per i motori 3.0 e dotazioni di comfort finora riservate a versioni superiori. L’aggiornamento riguarda i modelli M21, M29, M30 e Serie F14, tutti ora omologati Heavy Duty OBD-E.

La precedente Generation 3 era servita soprattutto come fase di transizione, con l’introduzione dell’omologazione Heavy Duty e il ritorno del cambio manuale, mantenendo però in gran parte invariati equipaggiamenti e caratteristiche tecniche. Con la nuova Gamma 4 il Costruttore interviene, invece, su struttura delle versioni, motori, sicurezza e comfort di bordo, con pacchetti di assistenza alla guida rimodulati in base al tipo di trasmissione.

M21 Generation 4, nuovi passi e più dotazione

Sul fronte dei leggeri, Isuzu M21 riorganizza la gamma: la versione M21 T resta il punto d’ingresso con seduta rigida e cerchi da 15 pollici sui passi E, F e G e da 16 pollici sul passo H. Esce di scena la T Heavy, mentre rimane in listino la M21 TT Heavy, che aggiunge un differenziale maggiorato da 292 mm pensato per le applicazioni più gravose, con il ritorno del cambio manuale disponibile su M21.

Isuzu M21 2026 Cabinato Foto di: Isuzu

La novità principale sulle varianti è il debutto del nuovo passo G da 3.000 mm, disponibile con ruota singola o gemellata e con cambio manuale o automatico, che si affianca alle misure già note ampliando le possibilità di allestimento di passo intermedio. Arriva anche la M21 Single con passo F, configurazione essenziale orientata alla massima praticità operativa per il lavoro quotidiano in ambito urbano e locale.

Con la Generation 4 cresce l’equipaggiamento di serie: su tutta la gamma arriva il climatizzatore automatico, il sedile molleggiato è di serie sulla serie M21 TT e optional sulla M21 T, compaiono Smart Key e freno a mano elettrico con funzione Auto Brake Hold, mentre viene migliorata la qualità video della camera posteriore. I pacchetti di sicurezza Safety Pack vengono ripensati in base alla trasmissione, con un set completo di sistemi attivi dedicato alle versioni con cambio manuale e funzioni aggiuntive per quelle automatiche.

M29 e M30, più coppia e nuova versione da 175 CV

Nel segmento dei 6 t, l’Isuzu M29 Generation 4 mantiene la potenza massima di 150 CV ma adotta il motore 3.0 4JZ1 da 430 Nm di coppia, valore aumentato di 55 Nm rispetto al modello attuale, con erogazione massima anticipata a 1.400 giri/min invece dei precedenti 1.600 giri/min. Secondo il costruttore, questo si traduce in risposta più pronta ai bassi regimi, meno vuoti di coppia tra una marcia e l’altra e maggiore silenziosità di marcia nell’uso quotidiano.

La gamma M29 Generation 4 è proposta con cambio manuale o con cambio robotizzato DCT a 9 marce, mentre i pacchetti di sicurezza conformi a GSR-III sono rimodulati in coerenza con la trasmissione. Su questo modello e sulla Serie N di cui fa parte si inserisce anche l’aggiornamento più ampio della famiglia, raccontato nel dettaglio nell’approfondimento dedicato ai nuovi Isuzu Serie N e F che anticipa le novità per il mercato italiano.

Isuzu M30 2026 Foto di: Isuzu

Per l’Isuzu M30 Generation 4, truck da 7,5 t della stessa Serie N, arrivano lo stesso motore 3.0 aggiornato con 430 Nm di coppia e una variante inedita da 175 CV, disponibile solo con cambio ISIM. Il confronto interno vede il modello attuale a 150 CV e 375 Nm a 1.600 giri, la nuova versione 150 CV con 430 Nm a 1.400 giri e la 175 CV con 460 Nm a 1.500 giri, pensata per chi opera sul medio-lungo raggio e richiede coppia elevata su un arco di regimi più ampio.

Serie F14 Generation 4 e standard di sicurezza GSR-III

Per la Serie F l’arrivo della Generation 4 porta due novità principali. Da un lato debutta la versione da 13,5 t di massa totale a terra, che mantiene la denominazione F14 - 240 Generation 4 e amplia le possibilità di utilizzo dove serve una MTT più contenuta, dall’altro lato cambia l’allestimento orientato al comfort del conducente, con retrovisori elettrici e riscaldabili su tutta la gamma, particolarmente utili per chi percorre lunghe tratte con condizioni meteo variabili.

Isuzu F14 2026 Foto di: Isuzu

La Serie F viene inoltre adeguata alla normativa GSR-III con l’introduzione del sistema di monitoraggio avanzato dell’attenzione del conducente (ADDW) su tutti i modelli. Con la Generation 4 l’intera gamma Isuzu M21, M29, M30 e F14 risulta così omologata Heavy Duty OBD-E e conforme ai nuovi standard di sicurezza attiva obbligatori dal 2024. In questo quadro si inserisce anche l’evoluzione dei veicoli della casa giapponese, dal pick-up D-Max alla Serie N, già raccontata nei focus sul nuovo Isuzu D-Max e sulla prova di Isuzu M21 TT realizzata su strada.

Isuzu collega questo aggiornamento alla propria strategia di sicurezza, indicando come obiettivo l’azzeramento degli incidenti mortali a bordo dei propri veicoli nei prossimi due decenni. La Generation 4 rappresenta, secondo il costruttore, un passo concreto in questa direzione, grazie alla combinazione di nuovi sistemi di assistenza, maggiore comfort e una struttura di gamma più vicina alle esigenze operative del trasporto leggero e medio.

Fotogallery: Isuzu Generation 4 (2026)

6 Fonte: Isuzu