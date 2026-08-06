Il Ram Rumble Bee sale a 900 CV con un kit speciale (in garanzia)

Ram continua a scatenarsi. Dopo aver presentato la gamma Rumble Bee, il Costruttore americano è già pronto a superarsi. Attraverso il marchio Direct Connection, specializzato in componenti performance per i modelli Dodge, Ram, Jeep e Chrysler, saranno infatti disponibili compressori volumetrici, impianti di scarico, assetti ribassati e kit estetici sviluppati direttamente dalla Casa.

Il risultato? Il futuro Rumble Bee SRT potrà superare i 900 CV, mentre anche le versioni con motore 5.7 e 6.4 HEMI riceveranno incrementi di potenza davvero importanti, mantenendo una copertura ufficiale della garanzia americana se gli interventi saranno effettuati presso officine autorizzate.

Compressori volumetrici per tutti

L'upgrade più interessante riguarda senza dubbio il nuovo kit con compressore volumetrico sviluppato da Direct Connection. Per il Rumble Bee SRT con 6.2 V8 (già sovralimentato) è previsto un compressore twin-scroll da 2,4 litri completo di intercooler e pompa dell'acqua ad alta portata. Grazie a questo aggiornamento la potenza passa dai già impressionanti 777 CV a oltre 900 CV, trasformando il pick-up in uno dei modelli più estremi mai realizzate da Ram.

Ram Rumblee Bee con accessori Direct Connection Foto di: Ram

Anche le versioni meno potenti ricevono un importante incremento prestazionale. Il 5.7 V8 HEMI Rumble Bee può essere equipaggiato con un compressore volumetrico da 3 litri, che porta la potenza da 395 CV a oltre 600 CV.

Lo stesso kit è disponibile anche per il Rumble Bee 392 e per il 392 Track Pack, entrambi equipaggiati col 6.4 V8. In questo caso la potenza cresce dai 470 CV originali fino a oltre 700 CV, con un incremento superiore ai 230 CV. Ogni kit ha un prezzo di 10.995 dollari (circa 9.000 euro), esclusa la manodopera.

Garanzia ufficiale e dettagli esclusivi

Uno degli aspetti più interessanti dell'iniziativa riguarda la garanzia. Se il montaggio viene effettuato negli USA da un tecnico Mopar certificato ASE, Direct Connection fornisce una garanzia limitata sulla trasmissione di 5 anni o 96.560 km, un elemento piuttosto raro nel mondo delle elaborazioni ad alte prestazioni.

Ram Rumblee Bee con accessori Direct Connection Foto di: Ram

Ogni kit comprende inoltre alcuni dettagli estetici dedicati che permettono di distinguere immediatamente le versioni elaborate. Il Rumble Bee 5.7 V8 riceve nuovi badge con la scritta "5.7L Supercharged", mentre il 392 sostituisce gli attuali loghi "392 HEMI Powered" con nuovi emblemi "392 Supercharged".

Nuovi scarichi e assetti

Le modifiche non si fermano al motore. Direct Connection ha sviluppato anche una linea completa di impianti di scarico Magnaflow cat-back, progettati per migliorare sia il sound sia il flusso dei gas di scarico. Tutti gli scarichi utilizzano tubazioni in acciaio inox e terminali neri da 76 mm e riportano il logo Direct Connection.

Chi desidera una guida più precisa potrà scegliere anche il nuovo kit sospensioni sviluppato insieme a Ridetech. L'assetto sostituisce la configurazione originale con molle elicoidali introducendo ammortizzatori coilover HQ Series regolabili su 24 livelli di smorzamento.

Ram Rumblee Bee 392 Supercharged Foto Di: Ram Ram Rumblee Bee 5.7 V8 Supercharged Foto Di: Ram

Oltre a migliorare il comportamento dinamico, il kit modifica anche l'assetto della vettura abbassando il pick-up di 2,5 cm all'anteriore e 7,6 cm al posteriore, conferendo al Rumble Bee una presenza ancora più aggressiva. Il prezzo del kit è fissato a 4.590 dollari (circa 3.500 euro) ed è compatibile con le versioni Rumble Bee e Rumble Bee 392.

La commercializzazione delle componenti Direct Connection inizierà nel quarto trimestre del 2026, in concomitanza con il debutto del Ram 1500 Rumble Bee nelle concessionarie americane. Gli accessori destinati alle versioni 392 e SRT arriveranno invece nella prima metà del 2027, insieme ai rispettivi modelli.

Fotogallery: Ram Rumblee Bee con accessori Direct Connection

Fonte: Ram