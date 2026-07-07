Il V8 non delude mai! La conferma è il nuovo TRX 2027

Ram ha impiegato poco a rimediare all'errore di aver eliminato il V8 dai suoi pick-up "full size". Sia chiaro: non ho nulla contro l'Hurricane. Il 6 cilindri in linea offre prestazioni eccellenti in un pacchetto più leggero rispetto a un V8 tradizionale. Ma c'è qualcosa nel suono, nella cattiveria e nel carattere di un 8 cilindri che nessun sei in linea riesce davvero a replicare.

Dopo il ritorno del V8 sul Ram 1500, era difficile immaginare che un nuovo TRX non sarebbe arrivato poco dopo. Ram ha mantenuto la promessa e la TRX è tornata con un dato destinato a far parlare: 777 CV. E con un prezzo che mette subito pressione all'unica vera rivale.

La Ram 1500 TRX SRT 2027 segna il ritorno alle origini della divisione performance di Stellantis. Il pick-up con il motore Hellcat è di nuovo tra noi. Ed è più estremo che mai.

Il supertruck di Ram è tornato

Per la prima volta nella storia, la sigla SRT trova spazio sul TRX. Una scelta che racconta bene la nuova filosofia della divisione performance: non solo prestazioni sul dritto, ma capacità a 360 gradi.

La prova di accelerazione resta importante, naturalmente. Ma oggi un mezzo del genere deve saper affrontare anche sterrati, salti e terreni difficili. Ed è proprio quello che Ram ha voluto dimostrare organizzando il test su un tracciato off-road realizzato accanto allo storico circuito di motocross Red Bud, a Buchanan, nel Michigan.

Ram TRX 2027 - La prova su strada, un mezzo del genere deve saper affrontare anche sterrati, salti e terreni difficili Foto di: Ram

Un percorso selettivo

Mentre i piloti si preparano a un weekend fatto di salti enormi e tanto rumore, sono al volante del nuovo TRX 2027 davanti a una serie di ostacoli altrettanto impegnativi. Ram ha costruito un percorso dedicato per mettere alla prova il suo pick-up: qualche curva veloce, una sequenza di whoops, un salto capace di alleggerire completamente il mezzo e un tabletop di circa 30 metri per aggiungere un po’ di adrenalina.

Che il TRX possa affrontare un tracciato del genere non è una sorpresa. Ma una cosa è leggere i dati tecnici, un’altra è mettersi al volante e provare.

Un posto di controllo all'avanguardia

Appena si sale a bordo si viene accolti da quello che Ram definisce la sua cabina migliore di sempre. Davanti al guidatore c’è un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, al centro domina il grande schermo da 14,5 pollici con sistema Uconnect 5 e, davanti agli occhi, un Head-Up Display da 10 pollici

Ram TRX 2027 - La prova su strada, Ram definisce questa la sua cabina migliore di sempre Foto Di: Ram Ram TRX 2027 - La prova su strada, Ram definisce questa la sua cabina migliore di sempre Foto di: Ram

Dico utilissimo perché il salto centrale del tratto a tre rampe va affrontato a non più di 72 km/h. Se arrivi più forte, finisci per mettere il pick-up su una traiettoria in cui la piastra paramotore anteriore incontra il terreno. Ho visto alcuni colleghi testare involontariamente questa teoria e, a merito del mezzo, ilTRX ha incassato il colpo e ha continuato a spingere.

Ammortizzatori a ruote indipendenti super performanti

La ricetta tecnica resta quella che ha reso famoso il precedente TRX. Gli ammortizzatori adattivi Bilstein Blackhawk e2 combinano comfort su strada e capacità di assorbire qualsiasi tipo di sollecitazione quando l’asfalto finisce.

Ram dichiara 330 mm di escursione all’anteriore e 356 mm al posteriore. A questo si aggiungono gli enormi pneumatici Goodyear Wrangler da 35 pollici, il controllo progressivo del fine corsa e il retrotreno a cinque bracci. Il risultato è un pick-up progettato per fare sul serio.

Ram TRX 2027 - La prova su strada, la sensazione è che il nuovo TRX sia stato progettato per fare davvero sul serio Foto di: Ram

Su strada il TRX sorprende per il livello di comfort. Anche in autostrada, a velocità sostenuta, l’abitacolo rimane ben isolato nonostante le gomme da 35 pollici e il V8 sovralimentato che lavora sotto il cofano.

In città lo sterzo è piuttosto pesante, ma non potrebbe essere diversamente considerando dimensioni, peso e componentistica. Si può scegliere la modalità Sport per rendere tutto più reattivo, ma viene quasi da chiedersi perché farlo. Il bello del TRX è proprio lasciare che sospensioni e pneumatici facciano il loro lavoro. Oppure trovare un po’ di terra, selezionare la modalità Baja e iniziare davvero a divertirsi.

È un uccello, è un aereo… è un TRX

Affronto il tracciato preparato più volte, aumentando il ritmo giro dopo giro. Ogni passaggio permette di capire qualcosa in più del carattere del TRX e, soprattutto, di quanto margine abbia questo pick-up.

La cosa più sorprendente è che atterrare dopo un tabletop di circa 30 m risulta più confortevole rispetto ad alcuni dossi incontrati ogni giorno nei parcheggi dei supermercati. Una frase che sembra esagerata, ma che rende bene l'idea delle capacità del mezzo.

Ram TRX 2027 - La prova su strada, il segreto è tenere il gas aperto ogni volta che si può Foto di: Ram

La ricetta per andare forte è piuttosto semplice: far ruotare il TRX nelle curve, non arrivare troppo veloci al salto più impegnativo e tenere il gas aperto ogni volta che il terreno lo permette. A quel punto il segnale che state facendo le cose nel modo giusto arriva direttamente dal cofano: il fischio del compressore.

Una colonna sonora da brividi

A occuparsi della colonna sonora ci pensa il celebre V8 Hemi Hellcat da 6,2 l, abbinato a un compressore volumetrico da 2,4 l. Un motore che sul TRX sviluppa 777 CV e ben 922 Nm di coppia.

Con il sistema Launch Control, Ram dichiara uno 0-60 mph (0-97 km/h) in appena 3,5 secondi. Tenendo giù il piede, arrivi al limitatore di carburante che fissa la velocità massima a 190 km/h. A proposito: è un valore da primato nel segmento. Almeno finché non arriverà la Rumblee.

Ram TRX 2027 - La prova su strada. Il TRX potrebbe toccare circa 241 km/h senza limitatore ma le gomme non reggerebbero Foto di: Ram

Circola la voce che, eliminando quel limitatore, la TRX potrebbe toccare circa 241 km/h. Ma gli pneumatici sono omologati solo fino a 190 km/h. Buona fortuna a trovare una gomma all-terrain da 35 pollici omologata DOT con una velocità massima superiore.

Dotazione top di gamma

Il Ram TRX 2027 è già molto completo nella configurazione standard. È possibile aggiungere il tetto panoramico e alcuni accessori del catalogo, ma il prezzo di partenza di 102.790 dollari (circa 89.900 euro) comprende praticamente tutto quello che ci si aspetta da un mezzo di questo livello. Per chi invece vuole un aspetto ancora più aggressivo c'è il pacchetto Bloodshot Night, che richiede altri 9.8995 dolari (circa 8.700 euro).

Ram TRX 2027 - La prova su strada, non crediamo occorra aggiungere accessori alla dotazione di serie Foto di: Ram

Personalmente, però, non sono convinto che la vernice dedicata, i cerchi specifici e alcuni dettagli in fibra di carbonio valgano un sovrapprezzo così importante. Il TRX non ha bisogno di ulteriori elementi per attirare l'attenzione. Già così è un mezzo impossibile da confondere. E in Serrano Green, probabilmente, è nella sua livrea migliore.

Lunga vita al TRX

Stellantis sa ancora costruire veicoli capaci di emozionare gli appassionati. Il Ram TRX ne è una dimostrazione perfetta e continua a puntare sulla formula che lo ha reso famoso: tanta potenza, tanto rumore e un'esperienza di guida fuori dagli schemi.

La cosa che rende davvero speciale questo pick-up, però, è la capacità di offrire un'esperienza molto simile a quella del Ford F-150 Raptor R proponendo un prezzo sensibilmente più basso. Certo, un mezzo da oltre 100mila dollari rimane un oggetto estremamente particolare. Ma riuscire a mettere in difficoltà l'unica vera concorrente costando oltre il 10% in meno non è un risultato da poco.

Ram TRX 2027 - La prova su strada, più prestazioni e meno costi del suo concorrente diretto Foto di: Ram

I fan del TRX avranno parecchi argomenti da utilizzare nelle discussioni con i proprietari di Raptor R: più cavalli, grandi capacità in fuoristrada e qualche migliaio di dollari risparmiato. E se dall'altra parte non dovessero essere d'accordo, basterà una semplice soluzione: premere l'acceleratore e lasciare che il fischio del compressore copra qualsiasi obiezione.

Pro e contro

Pro Potenza da Supercar

Potenza da Supercar Uno dei migliori sistemi di sospensioni off-road

Uno dei migliori sistemi di sospensioni off-road Un glorioso V8 sotto al cofano Contro Beve troppo

Beve troppo Prezzo ancora a 6 cifre

Prezzo ancora a 6 cifre Sterzo piuttosto pesante

2027 Ram 1500 TRX SRT Motore V8 6,2 litri con compressore volumetrico Potenza 777 CV / 922 Nm Trasmissione Automatica a 8 rapporti Trazione Integrale Accelerazione 0-60 mph 3.5 secondi Velocità Massima 190 km/h (limitata) Peso 2.880 kg Posti a sedere 5 Prezzo base 102,290 dollari