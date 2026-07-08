Della serie, guardare ma non "guidare", ma se non puoi permettertela almeno puoi sognarla da molto vicino. Le esperienze digitali diventano sempre più importanti anche nel settore automobilistico. Lamborghini amplia la propria presenza nel mondo dello "spatial computing" con una nuova applicazione dedicata ad Apple Vision Pro che permette di visualizzare le proprie auto in realtà aumentata e in ambienti completamente immersivi, esplorandone ogni dettaglio tecnico e stilistico.

L'app è disponibile sull'App Store per Apple Vision Pro e rappresenta una piattaforma pensata per avvicinare appassionati e potenziali clienti ai modelli della gamma attraverso un'interazione che va oltre la semplice configurazione virtuale. Le vetture possono infatti essere osservate in scala reale, aperte virtualmente per mostrarne i componenti meccanici e analizzate in ogni particolare, dagli esterni agli interni.

Auto a grandezza naturale nel proprio ambiente

La nuova applicazione sfrutta le capacità di spatial computing di Apple Vision Pro offrendo due modalità di utilizzo.

Lamborghini, la app per Apple Vision Pro Foto di: Lamborghini

La prima è quella Shared Space, nella quale la vettura viene posizionata all'interno dell'ambiente reale dell'utente. L'auto può essere visualizzata a grandezza naturale oppure ridimensionata, consentendo di inserirla virtualmente in un garage, in un salotto o in qualsiasi altro spazio.

Lamborghini Urus SE, panoramica Foto di: Lamborghini

La seconda modalità è quella completamente immersiva che trasporta l'utente in un ambiente digitale dedicato dove è possibile osservare la vettura senza alcun vincolo fisico, mantenendo comunque la possibilità di visualizzarla in scala 1:1 o ridotta.

L'interazione avviene attraverso i sistemi di controllo di Apple Vision Pro, utilizzando lo sguardo e i gesti delle mani.

Non solo design: si scopre anche la tecnica

Uno degli aspetti più interessanti dell'app è la possibilità di "smontare" virtualmente le vetture per scoprirne la struttura tecnica.

Lamborghini Revuelto, il powertrain Foto di: Lamborghini

Gli utenti possono infatti osservare il telaio, il gruppo propulsore ibrido, i sistemi aerodinamici e altri componenti normalmente nascosti dalla carrozzeria. Sono inoltre presenti visualizzazioni tridimensionali dedicate ai flussi aerodinamici, che mostrano il funzionamento delle soluzioni sviluppate per la gestione della deportanza e del raffreddamento.

Lamborghini Temerario, la visione del centro stile Foto di: Lamborghini

Ampio spazio è riservato anche al design, con schizzi tridimensionali realizzati dal Centro Stile Lamborghini che illustrano l'evoluzione delle forme caratteristiche del marchio, come i motivi a Y e gli elementi esagonali. L'esperienza viene completata dall'audio spaziale che riproduce il suono dei propulsori adattandolo alla posizione dell'utente rispetto alla vettura.

Lamborghini Revuelto, gli interni Foto di: Lamborghini

Quattro modelli disponibili al debutto

Al lancio l'app permette di esplorare quattro modelli dell'attuale gamma Lamborghini:

Temerario, con approfondimenti sul nuovo V8 biturbo ibrido, sul telaio spaceframe e sul pacchetto Alleggerita;

Revuelto, con focus sul sistema ibrido V12 e sulle soluzioni aerodinamiche;

Urus SE, protagonista dell'analisi dedicata al nuovo powertrain ibrido del Super SUV;

Urus SE Performante che debutta in anteprima digitale prima della presentazione pubblica prevista al Goodwood Festival of Speed, permettendo di approfondire le evoluzioni di propulsore, aerodinamica, sospensioni e design.

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Con questa app Lamborghini punta quindi a sfruttare le possibilità offerte dalla realtà spaziale per presentare le proprie vetture in modo più approfondito rispetto ai tradizionali contenuti digitali, consentendo agli utenti di analizzarne sia l'estetica sia le soluzioni ingegneristiche direttamente attraverso Apple Vision Pro.





Fotogallery: Lamborghini, la app per Apple Vision Pro