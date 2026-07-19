Bugatti svela la sua ultima hypercar W16 prima dell'inizio dell'era V16

Con la consegna dell'ultimo esemplare della Mistral, si chiude ufficialmente uno dei capitoli più importanti della storia di Bugatti e dell'automobile. La roadster, battezzata "The Last of Its Kind", è infatti l'ultima vettura stradale prodotta dalla Casa francese a utilizzare lo storico motore 8.0 W16 quadriturbo, protagonista assoluto delle Bugatti degli ultimi vent'anni.

Dopo aver equipaggiato Veyron, Chiron e Mistral, il sedici cilindri lascia il posto alla nuova generazione di hypercar inaugurata dalla Tourbillon, che adotta un inedito V16 aspirato sviluppato da Cosworth e affiancato da un sistema ibrido.

Una Mistral unica al mondo

Come tutti i 99 esemplari della Mistral, anche il centesimo prodotto è un pezzo unico, realizzato secondo le richieste del proprietario attraverso l'ampio programma di personalizzazione Bugatti.

Bugatti Mistral, l'ultimo esemplare col W16 Foto di: Bugatti

Per celebrare la fine dell'era W16, l'hypercar sfoggia una raffinata livrea bicolore Pearl e Sparkle, scelta che mette in risalto le forme scolpite della carrozzeria. L'abitacolo abbina invece rivestimenti Magnolia e inserti in Grey Carbon Matt, creando un ambiente elegante e sportivo allo stesso tempo.

I richiami alla tradizione Bugatti sono numerosi. La firma del fondatore Ettore Bugatti compare infatti sui poggiatesta, sulle battute delle portiere in alluminio e persino sul rivestimento interno del cofano motore, sottolineando il valore storico di questo esemplare.

Il saluto definitivo al W16

Il protagonista assoluto rimane naturalmente il celebre 8.0 W16 quadriturbo, uno dei motori più iconici mai realizzati.

Presentato nel 2005 sulla prima Veyron, questo propulsore ha rivoluzionato il mondo delle hypercar grazie a una combinazione unica di potenza, fluidità e affidabilità. Nel corso degli ultimi 20 anni ha dato vita ad alcuni dei modelli più esclusivi della storia Bugatti, culminando con la Mistral e con la Bolide destinata esclusivamente all'impiego in pista.

Bugatti Mistral, un dettaglio degli interni Foto Di: Bugatti Bugatti Mistral, la portiera Foto Di: Bugatti

Prima della consegna al cliente, anche quest'ultimo esemplare ha seguito il rigoroso protocollo di collaudo previsto dalla Casa francese. La vettura ha percorso circa 400 km di test e, come tutte le altre Mistral, è stata portata fino a 300 km/h sulla pista dell'aeroporto di Colmar, in Francia. Solo tre collaudatori ufficiali sono autorizzati a svolgere questa fase finale, verificando che ogni vettura rispetti gli elevatissimi standard qualitativi Bugatti.

Il futuro parla V16

Con la conclusione della produzione della Mistral termina ufficialmente la costruzione delle Bugatti stradali equipaggiate con il W16, ma il futuro del marchio è già iniziato.

Bugatti Mistral, l'ultimo esemplare col W16 Foto di: Bugatti

Nei giorni scorsi Bugatti ha inaugurato La Manufacture, il nuovo stabilimento destinato ad assemblare fino a 200 vetture all'anno. Qui nascerà la Tourbillon, hypercar prodotta in soli 250 esemplari e spinta da un inedito V16 aspirato Cosworth abbinato a tre motori elettrici, una soluzione che rappresenta un cambio di filosofia rispetto al passato.

Chi desidera ancora una Bugatti con il W16 non è però completamente escluso. Attraverso il programma Programme Solitaire, la Casa continuerà infatti a realizzare pochissimi esemplari speciali e one-off basati su modelli esistenti, seguendo una filosofia simile a quella adottata da Pagani con la Zonda. Saranno costruite appena due vetture all'anno, rendendo il leggendario sedici cilindri ancora più esclusivo.

Fotogallery: Bugatti Mistral, l'ultimo esemplare col W16